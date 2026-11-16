La lluvia de goles que cerró la fase de grupos de la Nations League: Inglaterra derrotó 3-2 a España y cortó un invicto de 44 partidos

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Inglaterra terminó con el invicto de España al imponerse por 3-2 en el Riyadh Air Metropolitano, en el cierre de la fase de grupos de la Nations League. El equipo dirigido por Thomas Tuchel resolvió un encuentro que definió la parte alta del Grupo C y cortó una serie de 44 partidos sin derrotas de la selección que conduce Luis de la Fuente. El resultado dejó a ambos equipos con 15 puntos, aunque el conjunto inglés quedó por delante de la Roja.

La derrota española se explicó por la superioridad inglesa durante la primera hora de juego y por una ventaja de tres goles que obligó al local a una reacción tardía. Inglaterra marcó a través de Harry Kane, Ezri Konsa y Ben White, mientras que España redujo la distancia en el tramo final con un penal de Mikel Oyarzabal y un tanto de Nico Williams. El arquero James Trafford sostuvo la victoria visitante con varias intervenciones decisivas.

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El primer golpe llegó cerca del descanso, tras una acción iniciada en campo inglés. Elliot Anderson recibió la pelota y la cedió de primera para dejar a Harry Kane en una posición favorable dentro del área. El delantero enganchó frente a Pau Cubarsí, quien cometió una infracción que el árbitro Clément Turpin sancionó como penal. Desde los once metros, el jugador del Bayern convirtió pese a que Unai Simón adivinó la dirección.

Inglaterra venció 3-1 a España y quedó como líder de su grupo en la Nations League (Reuters/Andrew Boyers)

La selección inglesa se fue al entretiempo con la ventaja mínima, pero amplió la diferencia con rapidez tras la reanudación. A los 53 minutos, Ezri Konsa aprovechó un córner ejecutado por Declan Rice y firmó el segundo tanto. Cuatro minutos más tarde, Ben White recibió una asistencia de Jude Bellingham y estableció el 3-0, un resultado que reflejó el control que Inglaterra ejerció en ese tramo del partido.

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La respuesta de España apareció cuando Lamine Yamal tomó protagonismo en ataque. El joven extremo provocó una falta de Anderson dentro del área y la acción derivó en un penal para el conjunto local, además de la expulsión del futbolista inglés. Oyarzabal asumió la ejecución y convirtió el 3-1. La Roja aprovechó entonces la superioridad numérica, aunque no alcanzó para completar la remontada.

El equipo español encontró un nuevo descuento por medio de Nico Williams, que definió una jugada asistida por el extremo derecho del Barcelona. El 3-2 elevó la tensión en los minutos finales y obligó a Inglaterra a defender su resultado con mayor atención. James Trafford respondió con atajadas que evitaron el empate y sostuvo la ventaja hasta el final. La remontada quedó incompleta y España cedió el primer puesto del grupo.

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El resultado puso fin a una extensa racha de la Roja en partidos oficiales. La selección española no perdía desde hacía 1.329 días: su anterior caída se había producido el 28 de marzo de 2023, cuando Escocia ganó por 2-0. En el otro encuentro del Grupo C, Croacia venció por 2-1 a República Checa y terminó tercera con seis puntos. El seleccionado checo cerró su participación sin unidades.

La jornada también definió el Grupo A, donde Francia terminó como líder con 13 puntos. Bélgica quedó a una unidad de distancia, mientras que Italia finalizó tercera con 10 y Turquía concluyó el recorrido sin sumar. El seleccionado francés venció por 2-1 al conjunto turco en el Stade Atlantique de Burdeos, después de la derrota que había sufrido previamente frente a Italia. El arquero Berke Özer evitó una diferencia mayor con al menos siete salvadas ante los ataques franceses.

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La ventaja francesa comenzó con un gol en contra de Emirhan Topçu a los 49 minutos. Turquía llegó a celebrar un empate de Arda Güler, pero la jugada fue anulada por posición adelantada. Más tarde, Junior Kroupi terminó una acción elaborada por Rayan Cherki y amplió la diferencia. Abdulkerim Bardakci marcó el único gol turco. Bélgica, a su vez, goleó 4-1 a Italia en el estadio Rey Balduino y aseguró su clasificación a los cuartos de final tras una ráfaga de tres goles en 11 minutos.

Italia se adelantó con Pio Esposito a los 11 minutos, aunque Bélgica reaccionó cuatro minutos después con un tanto de Maxim De Cuyper. Nathan Ngoy y Jérémy Doku ampliaron la diferencia, antes de que Kevin De Bruyne asistiera a Diego Moreira para el cuarto gol. A los 91 minutos, Senne Lammens detuvo un penal de Esposito. Los cuartos de final se jugarán el 25 y el 30 de marzo, mientras que el sorteo será el 20 de noviembre de 2026 en Nyon, Suiza. La fase final se disputará entre el 9 y el 13 de junio.

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