Política

El PRO cuestionó la suspensión de las PASO y puso en duda el dictamen si el Gobierno modifica el proyecto a último momento

El jefe del bloque PRO sostuvo que ningún senador firmará modificaciones presentadas el mismo día de la reunión de comisión y anticipó que aguardarán la versión definitiva antes de fijar la posición del partido

Goerling, jefe del bloque del PRO en el Senado cuestionó que la reforma electoral avance con cambios incorporados a último momento
Goerling, jefe del bloque del PRO en el Senado cuestionó que la reforma electoral avance con cambios incorporados a último momento
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El senador nacional por Misiones y jefe del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling, puso en duda que el oficialismo logre sacar dictamen este martes para la reforma electoral si el Gobierno insiste en modificar el proyecto sobre la hora. En diálogo con Radio con Vos, el legislador sostuvo que la suspensión de las PASO no se puede “manosear” en función de la táctica o la estrategia electoral del gobierno de turno.

La iniciativa ingresó al Senado en abril de este año y quedó parada durante meses. Recién ahora, con el cierre de las sesiones ordinarias fijado para el 30 de noviembre, el oficialismo procura su tratamiento e incorpora cambios que no estaban en la versión original.

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El jefe del bloque PRO fue categórico sobre los tiempos que maneja el Gobierno para la comisión de Asuntos Constitucionales. “Yo realmente no creo que el martes se pueda sacar un dictamen, si es que este proyecto se modifica de esta manera”, sostuvo.

Goerling explicó que ningún senador va a asumir la responsabilidad de firmar un dictamen con modificaciones que se le presenten el mismo día de la reunión. Según detalló, el Ejecutivo prevé enviar un nuevo texto que reemplace al que ingresó en mayo, con la suspensión de las PASO y la incorporación de colectoras.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación; el 29 de octubre de 2026 en Buenos Aires, Argentina
El bloque PRO espera conocer la versión definitiva del proyecto antes de fijar una postura (Charly Díaz Azcue / Comunicación Senado)

El senador remarcó que el PRO todavía no conoce el contenido final de la propuesta. Por eso, adelantó que el bloque va a esperar el texto oficial antes de definir una postura y que luego lo discutirán en una reunión de mesa ejecutiva del partido.

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El rechazo de fondo a tocar las PASO

Más allá de la discusión por los tiempos legislativos, Goerling fijó una posición de fondo sobre el sistema electoral vigente. “El sistema de las PASO no hay que tocarlo y menos a tan poco tiempo de una elección”, opinó.

El legislador recordó que en las dos últimas reuniones de mesa ejecutiva del PRO, con la presencia del expresidente Mauricio Macri, la decisión del partido fue mantener el esquema de primarias tal como está.

Para Goerling, una reforma que define cómo se elige al presidente de los argentinos debe discutirse “con seriedad” y “con profundidad”, no de manera apresurada. Cuestionó que el Ejecutivo no haya querido debatir el proyecto desde mayo y que ahora pretenda resolverlo en las últimas sesiones del año.

El senador trazó además una distinción entre la suspensión de las PASO del año pasado, que alcanzó a las elecciones legislativas, y una eventual suspensión para los comicios presidenciales. “Acá estamos hablando de la elección del presidente de la Nación y el vice”, planteó.

senado
La suspensión de las PASO genera diferencias entre el Gobierno y los bloques dialoguistas (Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

Según su razonamiento, las legislativas se definen por distrito, con candidaturas y discusiones provinciales distintas en cada caso. En cambio, remarcó, la elección presidencial involucra a todo el país detrás de una misma fórmula.

“Las reglas tienen que estar claras, no se pueden ir cambiando, manoseando en función de la táctica o la estrategia electoral del que gobierna de turno”, sostuvo Goerling. Agregó que, si hay que reformar la ley de las PASO, esa tarea debe hacerse con consenso y no a los apurones, porque de lo contrario “se resiente” el sistema.

El senador también dejó una puerta abierta sobre los plazos. “Si lo único que se quiere discutir es la suspensión, se puede dar más adelante, inclusive”, planteó, en referencia a la posibilidad de separar ese punto del resto de la reforma y tratarlo con más tiempo.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - genericas padrones urnas votacion
El oficialismo busca avanzar con la reforma electoral antes del cierre de las sesiones ordinarias (NA)

El rechazo a las colectoras y el antecedente de la ley de lemas

Otro eje del proyecto es la incorporación de un sistema de colectoras, que permitiría a otros partidos pegar su boleta a la candidatura presidencial en una categoría de diputados y senadores. Goerling calificó esa posibilidad como “un disparate”, aunque aclaró que todavía no conoce el texto final.

El senador vinculó su rechazo con su experiencia personal en Misiones, donde dijo estar peleando contra la ley de lemas, un sistema de sumatoria de candidaturas. “Uno termina votando uno y yendo para otro, eligiendo a otro”, explicó para graficar el efecto que, a su entender, podría replicar un esquema de colectoras a nivel nacional.

El proyecto también contempla un aumento de los pisos electorales para los partidos más chicos. Según detalló Goerling, hoy una fuerza necesita presencia en cinco provincias para ser considerada de distrito nacional, un requisito que la reforma elevaría a diez. El esquema de financiamiento también se modificaría.

Los números que el oficialismo necesita en el Senado

Goerling repasó la aritmética legislativa que enfrenta el Gobierno. Para obtener dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales se requieren diez firmas, y el oficialismo, sin aliados, no las consigue por sí solo: no tiene mayoría en ninguna comisión del Senado ni en el recinto.

El senador remarcó que el PRO no tiene integrantes en esa comisión en particular, por lo que su bloque no firmaría el dictamen aunque quisiera. Luego, para la sanción en el recinto, se necesitan 37 votos: la mayoría absoluta de los miembros del cuerpo, no de los presentes, por tratarse de una ley electoral.

Reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en el salón Illia del Senado de la Nación, el 26 de Agosto del 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)
El proyecto contempla la suspensión de las primarias y la incorporación de colectoras (Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

Consultado sobre si el Gobierno realmente cuenta con esos votos, pese a los dichos de funcionarios del Ejecutivo, Goerling se mostró escéptico. Señaló que, por experiencia, muchas veces un proyecto llega al recinto con una idea y termina votándose con otra.

El senador agregó un dato sobre la estructura del Senado: no todos los legisladores responden a gobernadores que puedan negociar con la Casa Rosada. “El mío es un caso, por ejemplo”, apuntó, en referencia a su propia banca por Misiones.

La interna con Bullrich y el rol de los gobernadores aliados

El escenario descripto por Goerling se completa con la disputa interna que atraviesa al Gobierno. Según reconstruyó Infobae, la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y la senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, concentran el respaldo de buena parte de los bloques dialoguistas, por encima de las gestiones de la Casa Rosada.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó a cargo de destrabar la negociación electoral, aunque las adhesiones reales rondarían los 31 o 32 votos, por debajo de los 37 necesarios. Bullrich, de acuerdo con esa reconstrucción, es quien estaría en condiciones de cerrar los votos sueltos que todavía faltan.

El propio proyecto incluye otros puntos sensibles además de las PASO y las colectoras: modificaciones a la Boleta Única de Papel, cambios en el financiamiento privado, un eventual fin del debate presidencial obligatorio y la discusión de Ficha Limpia, que algunos aliados buscarían dictaminar en la misma reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, avance o no la reforma electoral.

La agenda paralela: discapacidad y Presupuesto 2027

Goerling también se refirió a otros proyectos que comparten la agenda del Senado en las dos semanas finales del período ordinario. Entre ellos, destacó la ley de discapacidad, que ya cuenta con media sanción de Diputados y fue votada allí de manera casi unánime.

El senador explicó que la intención de varios bloques es dictaminar esa iniciativa esta semana y llevarla al recinto la próxima, antes de que finalicen las sesiones ordinarias. Consideró que la sociedad espera esa ley y que buscarán llegar a un acuerdo rápido entre los distintos bloques.

Sobre el fondo de esa discusión, Goerling remarcó que la ley busca dar certeza a las personas con discapacidad de que sus prestaciones no van a ser modificadas y de que se van a actualizar por ley. El senador también mencionó, en ese contexto, la visita del papa a Don Orione la semana pasada.

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