Política

La oposición advierte que el fallo de la Corte sobre la venta de tierras es provisorio e insiste con la derogación del DNU 70

También buscarán prorrogar la emergencia en Discapacidad y avanzar con una solución para las familias endeudadas. Pero el oficialismo intenta a vaciarle el quórum: presentó su propia convocatoria para el 21, donde incluirá ambos temas

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
La oposición insiste con derogar el DNU 70 en la Cámara de Diputados
Guardar

El fallo de la Corte Suprema que este viernes repuso provisoriamente los límites para la venta de tierras a extranjeros no tomó a la oposición por sorpresa y sus principales referentes aseguran que ni siquiera contemplaron levantar el llamado a sesión para derogar el mega DNU 70 la semana que viene. “Es una cautelar interina que se puede caer en cualquier momento porque no resolvieron la cuestión de fondo, por eso tenemos que voltear el mega decreto de Milei, para que la venta de tierras no dependa de una medida judicial”, explicaron a Infobae desde la bancada de Unión por la Patria.

Para la oposición fueron justamente la convocatoria a la sesión en la Cámara de Diputados y la movilización social las que obligaron al Máximo Tribunal a volver sobre sus pasos y revertir la decisión de la semana pasada que había dejado firme el artículo 154 del DNU 70 que derogaba la ley de tierras. Por eso remarcan la importancia de mantener la presión.

PUBLICIDAD

La Corte solucionó el reclamo de la sociedad en su contra y de paso le dio una mano al Gobierno para voltear la sesión opositora”, analizaron desde el peronismo. Sin embargo, diputados de algunos bloques del medio reconocen que ahora será muy difícil llegar al quórum para abrir el recinto.

Pablo Juliano
Pablo Juliano

Los sectores más duros de la oposición eran plenamente conscientes de que los votos clave los tienen los bloques provinciales y que los gobernadores -principalmente los del norte- no tenían demasiado entusiasmo en derogar el DNU 70, que además eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario. Por eso buscaron robustecer la convocatoria incluyendo otros dos temas sensibles ante la opinión pública como el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.

PUBLICIDAD

Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Movilización al Congreso en contra de la reforma de la Ley de Tierras

El problema es que la Corte Suprema ahora volvió a limitar provisoriamente la venta de tierras a extranjeros y el oficialismo accedió a incluir nuevas limitaciones a la venta del territorio nacional dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El plan del oficialismo es dictaminar el próximo miércoles tanto este proyecto como el de Defensa de la Soberanía Nacional (Malvinas) para incluir todo en una mega sesión el 21 de octubre, donde además se tratará la nueva ley de Discapacidad y el proyecto oficialista sobre Endeudamiento y Mora. De esta forma esperan que los aliados eviten dar quórum en la sesión opositora del 15 para así tratar virtualmente los mismos temas el 21, pero en su versión oficialista.

Esteban Paulon
Esteban Paulon

La convocatoria opositora cuenta con el aval de Unión por la Patria (92), un sector de Provincias Unidas (8), el Frente de Izquierda (4), Primero San Luis (2), la Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Defendamos Córdoba (1) y Coherencia (1). Una base de 112 a la cual los más optimistas suman tres diputados misioneros de Argentina Federal y otros cinco cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora. Mientras que el oficialismo ronda las 120 voluntades: La Libertad Avanza (95), PRO (12), UCR (6), MID (2), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), La Neuquinidad (1) y Adelante Buenos Aires (1).

Por eso, los votos definitorios serán los de Independencia (3), que responden directamente al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, Elijo Catamarca (3), con terminal en Raúl Jalil, y Argentina Federal (5), donde pisa fuerte el salteño Gustavo Sáenz. Dado que los últimos dos participaron de la gira de Milei por París y se mostraron sonrientes junto a funcionarios del Ejecutivo, el panorma se presenta dificil para la oposición.

Luis Caputo junto a cinco gobernadores y el presidente de YPF, Horacio Marín
Luis Caputo junto a cinco gobernadores y el presidente de YPF, Horacio Marín ((X: @LuisCaputoAR))

En las filas del peronismo algunos se mantienen escépticos y señalan que si no se consigue el quórum la derogación del DNU 70 podrá retomarse en otra oportunidad. En cambio, otros confían en que algunas novedades referidas al área de discapacidad podrían torcer las voluntades necesarias.

En principio, destacan que el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), que reúne representantes de las 24 jurisdicciones, ratificó el 8 de octubre que la mejor alternativa es la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. En la misma línea, señalan que organizaciones de personas con discapacidad como REDI, FAICA, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD.HH. de Córdoba, RALS y Andar rechazaron el dictamen del oficialismo por haberse elaborado sin la consulta que exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otro lado, el Área Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social le pidió al Ministerio de Salud el 5 de octubre que sostenga la prórroga.

Temas Relacionados

CongresoDiputadosDNU 70Ley de TierrasDiscapacidadEndeudamientoMalvinasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los alfiles de Kicillof se aferran a una PASO para sucederlo y suman a intendentes clave ante una interna creciente

El gobernador bonaerense no puede buscar un tercer mandato consecutivo y ya existen más de una decena de nombres para reemplazarlo. El mecanismo que resuelva la interna definirá también los equilibrios de poder del peronismo a nivel nacional

Los alfiles de Kicillof se aferran a una PASO para sucederlo y suman a intendentes clave ante una interna creciente

El oficialismo no logra destrabar la reforma electoral y las negociaciones se acumulan sin resultados

La Libertad Avanza necesita 16 votos ajenos en el Senado para modificar el sistema electoral. Cuatro meses después de la última reunión de comisión, los acuerdos con gobernadores y bloques opositores permanecen estancados

El oficialismo no logra destrabar la reforma electoral y las negociaciones se acumulan sin resultados

El retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas anticipa una escalada de la tensión entre Argentina y Chile

En noviembre, un buque de la naviera Easter Island viajará a las Islas con mercadería. La presión del Gobierno al Reino Unido por el petroleo y el proyecto Sea Lion, y el pedido a países de la región para bloquear el apoyo logístico a las empresas

El retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas anticipa una escalada de la tensión entre Argentina y Chile

La estrategia en las provincias y la amenaza de Bullrich: qué piensa el Gobierno de cara a las elecciones del 2027

Las autoridades de La Libertad Avanza priorizan los acuerdos ideológicos por sobre los políticos para garantizar los apoyos a las reformas a futuro, mientras desestiman una eventual candidatura presidencial de la senadora. La discusión interna en la mesa del oficialismo por los movimientos del partido

La estrategia en las provincias y la amenaza de Bullrich: qué piensa el Gobierno de cara a las elecciones del 2027

Las prioridades internacionales de Milei que contrastan con un calendario que se agota

En Casa Rosada hablan de “división de tareas” para justificar la decisión del Presidente de volcarse al plano internacional en medio de una semana de definiciones. Las diferencias internas y las negociaciones con los gobernadores, con octubre como límite

Las prioridades internacionales de Milei que contrastan con un calendario que se agota

DEPORTES

Franco Colapinto largará 11° la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: hora, TV y la grilla de largada

Franco Colapinto largará 11° la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: hora, TV y la grilla de largada

Defensa y Justicia venció 2-0 a Unión de Santa Fe y quedó como escolta de su zona en el Torneo Clausura

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual: la lucha por el descenso y la clasificación a las copas internacionales

La preocupante frase del técnico de Boca sobre la lesión de Paredes antes de enfrentar a Vasco da Gama en la Sudamericana

Leandro Paredes salió por una molestia muscular ante Instituto y encendió las alarmas en Boca Juniors: el gesto de dolor

TELESHOW

La tajante reacción de Wanda Nara ante una nueva indirecta de Grego Rossello: "Estoy trabajando para viajar con vos"

La tajante reacción de Wanda Nara ante una nueva indirecta de Grego Rossello: "Estoy trabajando para viajar con vos"

El reclamo de Chechu Bonelli a Darío Cvitanich por la crianza de sus hijas: “Cuando están con él faltan al colegio”

Nora Colosimo habló de la sentencia de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi: “Me fastidia la mentira”

Sofía Gonet reveló su insólita condición para volver a estar con un hombre: “Nunca podría ser sugar baby”

Lali Espósito mostró como palpita su cumpleaños en Río de Janeiro: “En un ratito 35″

INFOBAE AMÉRICA

Qué sucedió con Beatriz Arrebato, la joven cubana que murió en una avalancha sin explicación oficial sobre lo ocurrido

Qué sucedió con Beatriz Arrebato, la joven cubana que murió en una avalancha sin explicación oficial sobre lo ocurrido

Medicina privada prohibida en Cuba: la advertencia de Camagüey tras una lista de precios en dólares que circuló en redes

La Policía brasileña rescató a 13 niños tomados como rehenes en un jardín y abatió al secuestrador

CAF donó USD 250,000 a Panamá y habilitó una línea de USD 50 millones tras terremoto

El presidente Arévalo supervisa dos proyectos viales financiados con fondos de desarrollo en Las Cruces, Petén