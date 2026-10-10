El Gobierno reiteró la solicitud a la FIA para que la Argentina sea sede de un Gran Premio de la Fórmula 1

Pablo Quirno y Stefano Domenicalli, presidente de la Fórmula 1

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El canciller Pablo Quirno se reunió este sábado con el presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y le reiteró la solicitud para que la Argentina sea sede de un Gran Premio y vuelva a formar parte del calendario de la máxima competición del automovilismo.

El encuentro se dio en el marco de la visita del funcionario argentino a Singapur, donde este fin de semana disputó la carrrera Sprint y la clasificación para la general: en la primera, el argentino Franco Colapinto abandonó por un despefecto técnico, y la segunda ocupó el puesto 16°, aunque mañana largará 15° por la penalización a George Russell.

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Según informó el propio Quirno, su asistencia al evento deportivo fue una invitación del ministro de Comercio de Singapur, Grace Fu, y el ministro de Energía, Tan See Len.

En una publicación en X, el canciller señaló que le transmitió a Domenicali “la aspiración de la Argentina de volver a ser sede de un Gran Premio” de la Fórmula 1. “Nuestro país tiene una rica historia en el automovilismo y una pasión que nos distingue. Esta tradición y el interés internacional que hoy genera la Argentina merecen un evento de gran proyección”, agregó.

Javier Milei ofrece un discurso en el atril de un evento de la Federación Internacional del Automóvil en Buenos Aires. (Infobae)

El presidente Javier Milei ya había hecho el mismo planteo a finales de agosto de este año, durante la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se celebró en Buenos Aires. Ante las autoridades de la entidad, sostuvo que el país reúne las condiciones para recuperar un lugar en el calendario de la categoría y también para albergar nuevamente al Rally Mundial, tras destacar la tradición local en el automovilismo.

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El mandatario recordó las tres etapas en las que la Fórmula 1 compitió en el autódromo Oscar y Juan Gálvez —en las décadas de 1950, 1970 y 1990— y señaló que la última carrera se disputó en 1998. “Me animo a invitarlos a soñar conmigo”, afirmó Milei, antes de vincular un eventual regreso con la proyección internacional de pilotos argentinos y expresó: “Queremos ver a Colapinto en el país”.

La Fórmula 1 ya anunció el calendario del próximo año y las posibilidades de Argentina de recibir un Gran Premio en 2027 estarían vinculadas a posibles cancelaciones de otras sedes, como ocurrió este año con las de Medio Oriente. Otra alternativa es la de reemplazar desde 2028 a algunas de las citas que terminan su contrato con la FIA.

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En paralelo, continúan los trabajos en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires con la mirada puesta en ser parte del calendario de los próximos años. Las obras avanzan a gran ritmo a la espera de lo que será el regreso del MotoGP para 2027, tras 28 años, en abril.

Una toma aérea registra los avances en los trabajos de remodelación y acondicionamiento del terreno en un autódromo.

Infobae pudo saber de fuentes gubernamentales que en el Gobierno hay una altísima expectativa de que se pueda dar esa consideración sobre Argentina en el calendario. Aunque meses atrás se hizo esa solicitud ante la FIA, la responsabilidad formal sobre qué circuitos caben en el año calendario corresponde a la esfera de Domenicali, lo que reviste de importancia al encuentro que hubo con Quirno.

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Argentina tiene una altísima tradición automovilística y, en particular, en la máxima categoría, donde pasaron figuras como Juan Manuel Fangio —cinco veces campeón del mundo—, José Froilán González y Carlos Reutemann, y en la presencia de Franco Colapinto en la parrilla durante los últimos dos años: primero en Williams y luego en Alpine.

En septiembre de 2024, durante un evento de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Daniel Scioli ya había asegurado que había conversado con Javier Milei sobre la posibilidad de llevar la Fórmula 1 nuevamente a la Argentina. “Yo me voy a ocupar porque lo hablé con el Presidente”, afirmó en aquel momento.

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Milei propuso que la Formula 1 vuelve a tener una fecha en la Argentina

Más tarde, durante las consultas de senadores en el Informe de Gestión N°141 del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Gobierno informó sobre una reunión con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1; Torben Olsen, jefe de Desarrollo de Carreras; y César Cárman, presidente del Automóvil Club Argentino. El encuentro tuvo como objetivo expresar el interés del país y evaluar el eventual regreso de la máxima categoría del automovilismo.

“A partir de esa reunión se explora la posibilidad de que en 2027 Argentina pueda incorporarse al circuito mundial, con una carrera en el autódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A dichos efectos, se están enviando los lineamientos correspondientes para comenzar a articular avances en dicho cometido”, respondió el Gobierno.

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El predio requiere una reconstrucción de su trazado y de su infraestructura para ajustarse a las exigencias de las organizaciones que regulan la Fórmula 1 y el MotoGP. Los trazos fueron diseñados por un estudio alemán responsable de varios circuitos internacionales.

El plan inicial preveía un trazado adaptado al MotoGP, aunque la Ciudad resolvió ampliar el proyecto para cumplir también con los requisitos técnicos de la FIA. El circuito previsto para la Fórmula 1 tendrá 4,87 kilómetros y 15 curvas. El diseño para la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), en cambio, contará con 4,3 kilómetros y 14 curvas.