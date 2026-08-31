Política

Milei abrió el Congreso de la FIA y pidió que Argentina sea sede de la Fórmula 1: "Queremos ver a Colapinto en el país"

Ante la cúpula de la FIA reunida en Buenos Aires, el mandatario evocó las tres épocas en que la Fórmula 1 corrió en el autódromo Gálvez y convocó a soñar con el regreso de la máxima categoría al país.

Un hombre con traje, corbata y anteojos habla detrás de un atril negro que tiene una pantalla azul con el logotipo de la FIA
Javier Milei ofrece un discurso en el atril de un evento de la Federación Internacional del Automóvil en Buenos Aires. (Infobae)
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El presidente Javier Milei encabezó este lunes la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Buenos Aires y lanzó una propuesta que no pasó desapercibida: que la Argentina vuelva a ser sede de la Fórmula 1 y del Rally Mundial. “La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario”, afirmó el mandatario ante los dirigentes de los clubes miembros de la organización y su presidente, Mohammed Ben Sulayem.

El discurso de Milei tuvo como telón de fondo un hito: el país recibió el Congreso Americano de la FIA por primera vez en quince años, un evento que el presidente enmarcó como un reconocimiento internacional a la transformación que atraviesa el país. “Es la demostración de que Argentina está volviendo a inspirar confianza y de que este es otra vez un país serio donde vale la pena invertir tiempo, prestigio y capital”, señaló.

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El pasaje más aplaudido del discurso llegó cuando Milei evocó la historia del automovilismo argentino y ató el presente al futuro. Recordó que durante tres épocas —los años cincuenta, setenta y noventa— la Fórmula 1 corrió en el autódromo Óscar y Juan Gálvez con las tribunas colmadas, y que la última vez fue en 1998, hace ya 28 años. “En todo ese tiempo la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó. Nunca dejamos de amar este deporte”, sostuvo.

Desde ese punto, lanzó su convocatoria: “Me animo a invitarlos a soñar conmigo”, y enumeró los argumentos a favor del regreso: tradición, pilotos de proyección internacional y, según su visión, seriedad institucional recuperada. El cierre fue directo y con nombre propio: “Queremos ver a Colapinto en el país”, en referencia al piloto Franco Colapinto, a quien antes del discurso había citado como una de las grandes promesas del automovilismo argentino actual.

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Franco Colapinto al volante de su Alpine en las prácticas del Gran Premio de los Países Bajos, el viernes 21 de agosto de 2026, en Zandvoort. (AP Foto/Darko Bandic)
Franco Colapinto al volante de su Alpine en las prácticas del Gran Premio de los Países Bajos, el viernes 21 de agosto de 2026, en Zandvoort. (AP Foto/Darko Bandic)

Milei también destacó el rol histórico del Automóvil Club Argentino (ACA), fundado en 1904 por veinte pioneros, y trazó un paralelo con su modelo de gestión: “Lo que hizo esta institución en sus primeras décadas es un caso de manual de algo que en este país solemos olvidar: que el privado, cuando se organiza, resuelve por su cuenta lo que el Estado no puede resolver o resuelve ineficientemente”. El ACA pasó de 20 socios en sus inicios a más de 300.000 en la actualidad.

El evento contó con la presencia de Ben Sulayem, quien según Milei visitó el país por primera vez en su carácter de presidente de la FIA, aunque ya lo había hecho en dos oportunidades anteriores como piloto de rally.

Argentina, con el parque automotor más envejecido de la región

Milei aprovechó la ocasión para defender las medidas económicas de su gestión en materia automotriz y vincularlas directamente con la seguridad vial. Según indicó, el parque automotor argentino tiene en promedio casi quince años de antigüedad, lo que lo convierte en uno de los más envejecidos de la región, producto de décadas de políticas que encarecieron artificialmente el acceso a vehículos nuevos.

“Un auto de quince o veinte años no tiene el mismo airbag, ni el mismo sistema antibloqueo de frenos, ni la misma estructura que uno nuevo”, advirtió el presidente. En ese marco, señaló que la eliminación del impuesto país y la reducción de aranceles a los autos importados generaron caídas de precios de hasta casi el 30% en algunos segmentos. “Autos más baratos significan autos más nuevos, y autos más nuevos significan lisa y llanamente menos argentinos sufriendo accidentes en las rutas”, afirmó.

La misma lógica aplicó a la infraestructura vial. Milei anunció que su gobierno ya licitó concesiones para la operación y mantenimiento de más de 9.000 kilómetros de corredores viales, con obras previstas para octubre, y anticipó la licitación de entre 6.000 y 12.000 kilómetros adicionales. “Una ruta en buen estado, bien señalizada y con banquinas adecuadas salva tantas vidas como un auto seguro”, subrayó.

El mandatario trazó una comparación con la gestión anterior: “El modelo anterior se financiaba o con impuestos o con emisión, y era una fuente de corrupción grosera, cuestión que está ampliamente documentada y que le valió condenas a una veintena de funcionarios de gobiernos anteriores, incluido una expresidente”.

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