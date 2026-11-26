En el último mes del año se aplicará un incremento de 2,17% en las jubilaciones. (Reuters)

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Los jubilados, al igual que todos los trabajadores formales, cobrarán en diciembre la segunda cuota del aguinaldo. El importe de ese ítem se puede conocer con precisión, pero el total a cobrar todavía tiene un componente que depende de una decisión oficial.

En concreto, el medio aguinaldo para este grupo será de $226.898 brutos. La cifra equivale a la mitad de la jubilación mínima que regirá en diciembre, que ascenderá a $453.797 una vez aplicada la actualización prevista para ese mes.

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De esta manera, la suma del haber mensual y el aguinaldo alcanzará los $680.695 brutos. Ese monto reúne los dos conceptos que ya están determinados y no contempla el eventual bono ni el descuento de la obra social.

El aguinaldo representará así el principal agregado a la liquidación de fin de año. Su cálculo se realiza únicamente a partir de la jubilación, por lo que la definición pendiente sobre el refuerzo extraordinario no modificará el valor de esta segunda cuota.

La suba que también impacta en el aguinaldo

El punto de partida para llegar a esas cifras es el dato de inflación de octubre que difundió el Indec. La variación de los precios durante ese mes fue de 2,17% y el mismo porcentaje se trasladará en diciembre a las jubilaciones.

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La suma del haber mensual y el aguinaldo alcanzará los $680.695 brutos, a lo que se podría sumar el bono. (Franco Fafasuli)

El mecanismo está fijado en el Decreto 274/2024, que ata la movilidad al índice de precios al consumidor (IPC) de dos meses antes. Por lo tanto, el ajuste se aplica de manera automática, sin necesidad de que el Poder Ejecutivo dicte una nueva norma para habilitarlo.

El efecto no se limita al pago mensual. Como el medio aguinaldo representa la mitad del haber ya actualizado, el incremento de 2,17% también queda incorporado en ese concepto. En otras palabras, la inflación de octubre influye sobre las dos principales partidas que integrarán el cobro de diciembre.

Cuánto quedará en el bolsillo con el bono

Al haber y al aguinaldo se podría agregar un bono de 70.000 pesos. Ahora bien, a diferencia de la movilidad, ese pago requiere una resolución específica del Gobierno, que todavía debe publicarse para diciembre. Tanto su continuidad como su valor están sujetos a esa definición.

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La expectativa es que finalmente sea confirmado, ya que se abona todos los meses, sin interrupciones, desde marzo de 2024. También es prácticamente un hecho que no se actualizará por inflación. Con ese valor, equivaldría a menos de un tercio del medio aguinaldo que corresponde a la mínima.

En caso de que se apruebe por $70.000, un jubilado de este segmento reunirá un total bruto de $750.695 en diciembre. Una vez aplicado el descuento correspondiente a la obra social, el dinero disponible será de 730.275 pesos.

El cronograma de Anses para diciembre irá del miércoles 9 al miércoles 23 para los jubilados que cobran la mínima.

El cobro no se realizará el mismo día para todos. El cronograma de Anses para diciembre irá del miércoles 9 al miércoles 23, con fechas que varían según la terminación del DNI y el nivel de ingresos. Por ese motivo, conviene consultar qué día corresponde en cada caso antes de ir a retirar el dinero.

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Cómo quedarán las demás prestaciones

El aumento de 2,17% alcanzará además a otros beneficiarios del organismo previsional. Si se mantiene el esquema de bono vigente en noviembre, los valores mensuales, sin contabilizar el aguinaldo en las prestaciones que lo incluyen, serán los siguientes:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.038, que se elevarían a $433.038 con el bono.

Pensiones no contributivas: $317.658, o $387.658 al sumar el refuerzo.

Pensión para Madres de Siete Hijos: tendrá el mismo valor que la jubilación mínima y llegará a $523.797 con el adicional.

Asignación Universal por Hijo (AUH): 163.075 pesos.

AUH por Discapacidad: 530.982 pesos.

En el otro extremo de la escala previsional, la jubilación máxima, que en noviembre es de $2.988.765,82, tendrá en diciembre un total de $4.580.433 brutos al incorporar la suba y el medio aguinaldo.

Los ajustes mensuales continuarán durante el primer trimestre de 2027. Los haberes de enero se modificarán según la inflación de noviembre; los de febrero, de acuerdo con la de diciembre; y los de marzo, en función de la de enero. El primero de esos incrementos tomará como base el haber de diciembre, sin el aguinaldo ni el bono.

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