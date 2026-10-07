“Patricia Bullrich va a estar adentro”: Santiago Santurio habló del armado libertario

Santiago Santurio, diputado nacional de LLA, en Infobae en Vivo

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Santiago Santurio sostuvo que el oficialismo pasó de ser una promesa electoral a exhibir resultados de gestión y planteó que la continuidad del rumbo económico dependerá de consolidar las reformas impulsadas por Javier Milei

El diputado nacional repasó su vínculo con el Presidente desde 2021, defendió el superávit fiscal y respondió sobre las tensiones internas, el vínculo con el PRO, el financiamiento universitario y las demandas por discapacidad.

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Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Santurio describió su incorporación al espacio libertario antes de que Javier Milei ingresara al Congreso. “Arranqué con Javier, la primera reunión fue en febrero de 2021”.

El legislador relató que luego se sumó como asesor parlamentario del entonces diputado nacional y que llegó a la Cámara baja tras la asunción presidencial. “Cuando él entró de diputado nacional, yo entré de asesor de él. Cuando asumió la Presidencia, yo entré como diputado”.

Santurio ubicó aquella etapa en un escenario en el que La Libertad Avanza todavía era una fuerza con escasa proyección electoral. “Nos decían: ‘Son un partido barrial, vecinal, no llegan a los tres puntos, a los cuatro, que se baje, que arregle’”.

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El diputado recordó que el resultado de Milei en la elección legislativa modificó la expectativa inicial del espacio. “Se dio un batacazo para ser diputado nacional de Javier y apenas asumió Javier, nosotros dijimos: ‘Vamos por la Presidencia’”.

El origen político de Javier Milei

Para Santurio, el actual mandatario tuvo desde el comienzo una posición definida sobre cómo debía producirse un cambio de rumbo. “Javier mismo siempre fue el primer convencido de que para cambiar esto había que hacer algo distinto de lo que se estaba haciendo en ese momento”.

El dirigente de Las Fuerzas del Cielo cuestionó el modelo previo y afirmó que la construcción libertaria se organizó por fuera de las estructuras tradicionales. “Veníamos de un modelo estatista colectivista que no funcionaba en el país”.

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También vinculó el crecimiento de La Libertad Avanza con una propuesta diferenciada de las coaliciones que habían gobernado hasta entonces. “Para hacerlo hay que hacerlo desde afuera, con algo distinto, con una propuesta distinta, y así llegamos a la Presidencia”.

Ante las críticas por las expresiones de Milei contra periodistas, Santurio planteó que el Presidente conserva una forma de comunicarse alejada de los códigos habituales de la dirigencia. “Javier es una persona como cualquier otra, habla como hablamos todos”.

“Javier mismo siempre fue el primer convencido de que para cambiar esto había que hacer algo distinto de lo que se estaba haciendo en ese momento”, definió Santurio (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El diputado contrapuso esa conducta con la del “político profesional”. “Uno ve al político profesional que te miente de las mejores formas, y al que te dice la verdad a su modo, con su ser genuino”.

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Santurio admitió que algunos agravios pueden generar rechazo, aunque sostuvo que Milei confronta de manera directa. “Si te cae mal, te lo va a decir de frente y te va a decir: ‘Mirá, vos me parecés esto’”.

Sobre las acusaciones contra periodistas que realizan análisis críticos de la economía, planteó una diferencia entre informar y promover intereses privados. “Los datos no mienten, pero se puede mentir con los datos”.

El legislador explicó que considera legítima la discusión sobre los indicadores y cuestionó los pronósticos que, según su mirada, anticipan una crisis sin fundamentos. “Hay periodistas que constantemente dicen: ‘El dólar se va a disparar, esto se cae’, y no es que dan una información: dan una opinión sobre el dato o un análisis catastrófico”.

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Santurio también se refirió a la discusión dentro del oficialismo sobre la incorporación de dirigentes con experiencia estatal. “Había que, por un lado, entender cómo funciona el Estado y saberlo manejar”.

A la vez, señaló que La Libertad Avanza necesitaba preservar una cuota de renovación frente a los mecanismos tradicionales de la administración pública. “También hay que tener una parte innovadora que venga a romper el esquema que estaba establecido”.

Para explicar esa combinación, recurrió a una comparación sobre la gestión y la estructura política. “Hay que cambiar al cocinero y hay que cambiar la receta, las dos cosas, porque si no va a seguir siendo lo mismo esto”.

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El superávit y sostener las reglas económicas

Santurio afirmó que el Gobierno modificó variables que, a su criterio, condicionaban la economía argentina. “Todos ahora hablan del superávit, pero la verdad es que el único que decía que había que tener superávit durante la campaña y que lo logró apenas asumió fue Javier”.

El diputado reconoció que persisten problemas sociales y aludió a los niveles de pobreza. “Que haya uno de cada tres argentinos pobre es muy malo para nosotros”.

Sin embargo, sostuvo que la comparación con el inicio de la gestión muestra una mejora. “Peor es de donde veníamos, que era uno de cada dos”.

En esa línea, aseguró que la administración nacional avanza hacia una recuperación a partir de las decisiones adoptadas desde diciembre de 2023. “Estamos yendo a un lugar mejor”.

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Santurio mencionó el proceso de acumulación de divisas y cuestionó que no reciba la misma atención pública que las advertencias sobre la falta de reservas. “Ahora que venimos comprando reservas de manera histórica, no se dice: ‘Che, la verdad, el Gobierno muy bien está comprando reservas’”.

El legislador enumeró medidas del Ejecutivo para responder a la pregunta sobre la tolerancia interna a las críticas. “El Gobierno empezó a comprar reservas, sacó el RIGI, dejó de emitir y bajó la inflación”.

También defendió la capacidad de reacción de la economía frente a shocks externos. “Antes cualquier resfrío te genera una gripe mortal”.

Al hablar de la estrategia política, Santurio sostuvo que Milei evita tomar decisiones según los cambios de opinión que muestran las encuestas. “La política de la encuesta es: ‘Che, la gente ahora piensa que hay que emitir, entonces emitís plata’”.

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“Todos ahora hablan del superávit, pero la verdad que el único que decía que había que tener superávit durante la campaña y que lo logró apenas asumió fue Javier”, remarcó el diputado (REUTERS/Willy Kurniawan)

El diputado asoció esa práctica con una receta que el oficialismo rechaza. “Eso termina generando un remedio que termina siendo peor que la enfermedad”.

Sobre la necesidad de consolidar la gestión en el plano electoral, sostuvo que la continuidad institucional es una condición para atraer inversiones. “Nosotros empezamos a hacer un país con reglas claras y, si Javier gana, se van a consolidar todos los cambios que hizo”.

Santurio dijo que inversores locales y extranjeros consultan por la permanencia de las políticas actuales. “La gran pregunta es: ‘¿Esto va a durar o no?’”.

Para el legislador, esa incertidumbre incide en las decisiones de ahorro e inversión. “Yo quiero que supan que Javier va a gobernar y dijeran: ‘Irme al dólar de vuelta no voy a ser tan tonto, voy a empezar a invertirlo en otras cosas’”.

El diputado describió una secuencia entre orden fiscal, ahorro, inversión, crédito, producción y empleo. “La única manera que nosotros salimos es superávit”.

Frente a las críticas por el impacto de los recortes, remarcó que los problemas acumulados no pueden resolverse en un período breve. “Me gustaría que ya esté todo realizado, que los problemas que tuvimos durante 20 años o más los hayamos solucionado totalmente en tres años”.

Una alianza con el PRO basada en ideas y no en cargos

Consultado sobre el armado electoral de La Libertad Avanza, Santurio sostuvo que el espacio está dispuesto a sumar dirigentes de otros sectores con una condición. “Todos los que defiendan las ideas de la libertad son bienvenidos”.

El diputado descartó que Milei aplique un criterio de pureza ideológica para definir incorporaciones. “Javier siempre fue el último que andaba con un liberalómetro a ver qué tan liberal, qué tanta sangre liberal tenés”.

Santurio ubicó entre los puntos de acuerdo la baja de impuestos, la inserción internacional y el respaldo a un programa económico determinado. “Si vos entendés que hay que bajar impuestos, si entendés que Argentina se tiene que insertar en el mundo, son todos bienvenidos”.

De todos modos, marcó un límite frente a los acuerdos basados solamente en la conveniencia electoral. “Una cosa es juntarnos en base a ideas y a un plan, y otra cosa es hacer un rejunte de personas”.

El diputado sostuvo que esa clase de construcción política genera conflictos posteriores. “El rejunte de personas no funciona, es un problemón”.

Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)

Al referirse a los dirigentes que se alejaron de La Libertad Avanza, afirmó que el movimiento conserva una definición ideológica. “Tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer, tenemos una ideología muy clara y una solución muy clara para los argentinos”.

En relación con la provincia de Buenos Aires, donde tiene su base política, planteó que el oficialismo debe ofrecer una respuesta concreta frente a los problemas de seguridad y producción. “La inseguridad la viven sobre todo las personas con menores recursos”.

Santurio sostuvo que la carga tributaria provincial y municipal condiciona a las empresas, en particular al sector industrial. “Ingresos Brutos es un impuesto espantoso”.

El legislador también cuestionó la multiplicación de tasas locales y su impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. “Al que tiene la PyME, pagar al municipio, al Gobierno provincial o nacional es lo mismo: vos tenés que pagar”.

Sobre la eventual competencia interna dentro del oficialismo, Santurio recordó el resultado de la elección presidencial de 2023. “Nosotros le ganamos al círculo rojo en 2023”.

Para el diputado, La Libertad Avanza cuenta ahora con una fortaleza distinta a la que tenía durante la campaña. “Antes éramos una promesa de campaña y somos resultados”.

Al ser consultado por Patricia Bullrich y las versiones sobre su futuro político, Santurio aseguró que la ministra seguirá dentro del armado oficialista. “No tengo ninguna duda que Patricia va a estar adentro, que va a acompañar la candidatura de Javier Milei”.

El dirigente señaló que aún deberán definirse las candidaturas y la forma de competencia en cada distrito. “Hay que ver cómo es el armado político, cómo es el armado de candidaturas y cómo hacemos algo competitivo”.

Santurio también se refirió a Ramiro Marra y defendió la necesidad de que los integrantes del espacio respeten las decisiones orgánicas. “Uno tiene que ser muy ordenado, porque al mal organizado se lo combate con el bien organizado”.

En el tramo final, el diputado respondió sobre las partidas para discapacidad y anticipó un tratamiento legislativo. “Ya tenemos un dictamen favorable en Diputados; la próxima sesión, que la tendremos en breve, será sancionado”.

Respecto del financiamiento universitario, sostuvo que los salarios docentes tuvieron una suba superior a la inflación acumulada desde el comienzo de la gestión. “Hubo un aumento del 223% desde que nosotros somos Gobierno”.

Santurio cuestionó que el Congreso promueva erogaciones sin precisar la fuente de financiamiento. “Vos podés pedirle al Ejecutivo: ‘Triplicá las jubilaciones’, pero ¿de dónde lo gastamos?”.

El diputado afirmó que las decisiones sobre ampliación de partidas deben contemplar el Presupuesto y el equilibrio fiscal. “Como Congreso, lo que deberíamos decir es: ‘Yo voy a aumentar gasto en un lado y voy a recortar en otra’”.

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