Una intendenta peronista sumó una foto con Axel Kicillof de cara a la disputa por la gobernación en PBA

La intendenta de Moreno brindó un discurso durante el Congreso de Mujeres del Partido Justicialista. La jefa comunal estuvo acompañada por Axel Kicillof.

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La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, sumó este martes una importante foto de cara a la disputa por la gobernación en la provincia de Buenos Aires y convocó a Axel Kicillof al primer Congreso provincial de Mujeres del PJ bonaerense.

Bajo el lema “Unidas Triunfaremos”, el encuentro se llevó a cabo en la Quinta de San Vicente donde asistieron cerca de dos mil mujeres de todo el territorio bonaerense. El evento fue organizado por la propia Fernández en su rol de secretaria de las Mujeres del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires (PBA).

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La apertura estuvo a cargo de la jefa comunal y Kicillof, quien, además de gobernador, preside el PJ bonaerense. La intendenta de Moreno fijó desde el inicio el tono político del encuentro: “Las mujeres peronistas queremos ser la expresión política del trabajo y la organización comunitaria que sostenemos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Por eso estamos construyendo este Congreso”, afirmó ante las presentes.

La foto de Mariel Fernández junto al gobernador Axel Kicillof

En otro tramo de su intervención, Fernández apuntó al rol que, según dijo, les corresponde a las mujeres dentro de la política: “Las mujeres estamos para incomodar, estamos para decir lo que no se dice a veces, nosotras planteamos las cosas para resolver, porque las mujeres somos operativas y las mujeres queremos transformar”. Y añadió: “Si no, ¿para qué carajo hacemos política? ¿Para qué carajo tenemos responsabilidades? Si no es para construir un país que nos incluya a todos y a todas”.

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La intendenta también dedicó parte de su discurso a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en una causa judicial y ausente del acto: “Compañera Cristina, no estás sola, los pájaros encerrados igual cantan y estás acompañada por esta bandada de gorriones mujeres, hembras, que no vamos a descansar un minuto diciendo que Cristina es inocente y que queremos su libertad”.

Por su parte, Kicillof utilizó el espacio para proyectar la mirada hacia el ciclo electoral de 2027: “La tarea que tenemos es que en 2027 en la Casa Rosada vuelva a estar el peronismo y el campo popular”. El gobernador también reivindicó la centralidad de las mujeres en los procesos de movilización y organización política: “Se ha dicho mucho que cuando hay crisis recae y descarga especialmente sobre las compañeras. Pero muchos no han visto que no es solo cuando hay crisis que les toca a las mujeres un lugar especial y muy sacrificado y muy difícil”.

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“También tiene que entenderse que lo mismo pasa cuando hay lucha, cuando hay movilización, cuando hay organización, cuando hay disputa, cuando hay que poner el cuerpo. Ahí están las mujeres. Por eso desde el peronismo nos estamos preparando para un año crucial, determinante”, completó Kicillof.

Luego del acto de apertura, las participantes se dividieron en comisiones para debatir la coyuntura política, económica y social desde distintas perspectivas territoriales. Al cierre de la jornada, las conclusiones de esas mesas fueron compartidas en plenario, en una dinámica que combinó el intercambio político con presentaciones artísticas. La convocatoria había destacado el rol de las dirigentes en cada municipio: “En cada rincón de la provincia hay una compañera poniendo el corazón, la fuerza y la valentía para hacer las transformaciones que nuestra Patria necesita”.

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La intendenta de Moreno ya mostró sus intenciones de ir por la gobernación

Del encuentro participaron funcionarios provinciales y municipales de distintos niveles. Entre los presentes estuvieron el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza; el intendente de Almirante Brown y diputado provincial electo, Mariano Cascallares; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; la intendenta de Daireaux, María Alejandra Serra; la intendenta de Merlo en uso de licencia, Karina Menéndez; y la senadora nacional Juliana Di Tullio. También estuvieron presentes la ministra de Ambiente de la provincia, Daniela Vilar; la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, entre otras figuras del espacio.

El congreso se realizó en un momento de definiciones postergadas dentro del peronismo bonaerense. Según informó Infobae, distintos dirigentes e intendentes ya se posicionan para la disputa por la gobernación de cara a 2027, ante la imposibilidad de Kicillof de buscar la reelección en el distrito y su posible proyección hacia la arena nacional. En ese marco, Fernández es uno de los nombres que se mencionan dentro de la Liga de Intendentes Peronistas como posible candidata. El medio señaló que la jefa comunal de Moreno “está dispuesta a ir a una PASO” y que sus últimos movimientos la ubicaron cerca del universo kirchnerista, aunque integra esa liga con perfiles más heterogéneos.

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La foto de Fernández con Kicillof en la apertura del congreso reforzó una lectura política de doble vía: la intendenta consolida su perfil como organizadora de espacios colectivos dentro del PJ, mientras que el gobernador acompaña un evento de alto volumen en un territorio clave de la primera sección electoral. También buscan posicionarse para la gobernación el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; y el propio Katopodis, quien recorre la provincia apoyado en su gestión al frente del ministerio de Infraestructura provincial.