Crece la puja por la sucesión de Kicillof entre los intendentes: la demorada definición de la cúpula del PJ

Crece la puja por la sucesión de Kicillof entre los intendentes del peronismo (@mayrasmendoza)

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Aunque se espera que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el resto de los sectores de lo que se conoció como Fuerza Patria decidan recién el año que viene cuál será la estrategia electoral o si habrá unidad o no, diversos dirigentes ya se mueven decididos a instalarse en la pelea nada menor de la gobernación bonaerense. Con Kicillof sin reelección y lanzado a la disputa nacional, los intendentes siguen con su estrategia de que, esta vez, uno de los suyos pugne la candidatura gobernación por el peronismo.

En los últimos días, el que se sumó a la carrera -que será de largo aliento— es el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Jugando por afuera de los grandes neogrupos, pero sin salirse del esquema peronista, el exministro de Infraestructura de Kicillof dijo ante Infobae: “Estoy decidido a ser candidato a gobernador”. El intendente del distrito de la Primera sección electoral tiene línea con distintas terminales. Semanas atrás, como contó este medio, recibió al senador nacional y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, en su distrito en lo que se leyó como un encadenamiento de posibles fórmulas electorales: Uñac presidente, Nardini gobernador. De momento, la lectura sigue vigente.

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Viene de ganar con el 60% de los votos en su distrito y fue quien intentó abrir el camino para que las reelecciones indefinidas de intendentes, legisladores y concejales retornen al marco normativo de la provincia: es decir, que vuelvan. El año pasado, a partir del diputado Luis Vivona, se impulsó un proyecto que devolvía a los legisladores la posibilidad de presentarse a una reelección cuantas veces consideren. El proyecto se aprobó en el Senado, presidido por Verónica Magario, quien desempató aquella votación, y naufragó en Diputados. Con los intendentes con los que se reúne, el jefe comunal de Malvinas Argentinas les repite que si hubieran acompañado el proyecto de los legisladores, el de los intendentes “salía solo”. Hoy exhibe cierto fastidio por la dilación del tema al que ya considera camino a la extinción.

Leonardo Nardini (izq) junto a Serio Uñac y el diputado provincial Luis Vivona

Nardini está dispuesto a ir a una PASO, como también lo está la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. Los últimos movimientos de la intendenta de la Primera sección electoral también estuvieron cerca del kirchnerismo, aunque ella integra la Liga de Intendentes Peronistas. La semana pasada participó del Congreso Educativo Nacional “Imaginar y Transformar”, que se llevó adelante en Mar del Plata y contó con la presencia de Máximo Kirchner, Mayra Mendoza y Fernanda Raverta, entre otras figuras del universo cristinista.

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Quien también se mostró cercano a la expresidenta Cristina Kirchner fue Federico Otermín, otro que busca instalarse. En los últimos días, el intendente de Lomas de Zamora movilizó hasta San José 1111 junto a la presidenta del PJ de su distrito y ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar. “Pronto el pueblo pondrá las cosas en su lugar”, dijo sobre una eventual libertad o candidatura de la expresidenta, como desandó su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, en una reciente entrevista con Infobae en Vivo. Antes de ir a San José 1111, Otermín recorrió Lincoln. Es uno de los nombres que sostiene la Liga de Intendentes, junto con la propia Fernández y Federico Achával (Pilar) para poner un candidato propio.

Este miércoles una comitiva de la Liga fue hasta la ciudad de Bahía Blanca. Los intendentes centraron el debate en la Ley de Zona Fría, expresaron su respaldo a Bahía y a los otros 93 municipios que sufrirían una reducción del beneficio, y cuestionaron una medida que afectaría de forma directa a más de 3 millones de familias de la provincia.

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Como se sabe, será determinante conocer la suerte de la ley de reelecciones indefinidas antes de cualquier definición que corresponda a la estrategia bonaerense. De sostenerse la normativa para que los intendentes puedan ser reelectos solo una vez consecutiva, habrá varios que tendrán que buscar nuevos horizontes.

Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Lucas Ghi (Morón) y Damián Selci (Hurlingham)

Lo sabe Fernando Espinoza de La Matanza, que es uno de los nombres que tendría Kicillof junto con Gabriel Katopodis, Julio Alak (La Plata) y Jorge Ferraresi (Avellaneda, en uso de licencia) para aportar a una eventual PASO. El nombre que proponga Movimiento Derecho al Futuro a una contienda interna saldrá del “que mejor mida”. Ese es el acuerdo al que se llegó en las distintas reuniones que, en su mayoría, se dieron en La Plata.

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Katopodis y Ferraresi vienen haciendo distintas recorridas por la provincia. El primero subido a la gestión en tiempos de ajuste. El segundo, sin funciones ejecutivas en el municipio, va juntando charlas, encuentros internos y fotos. Por ejemplo, este lunes estuvo con Kicillof y excombatientes de Malvinas. En el medio, circuló un video suyo hablando en una reunión en Vicente López. Allí lanzó un diagnóstico de la discusión interna del peronismo: “En mi caso particular, yo fui vicepresidente del Instituto Patria la verdad es que Cristina eligió no conducirme, yo no elegí que ella no me conduzca, no me llamó nunca más”. Dijo también que le “encantaría”, que la expresidenta “tome la decisión de conducirnos a todos y de no conducir a un solo sector”. La interpretación en el kirchnerismo llegó rápido: “Es un intendente de Axel que pide que lo conduzca Cristina”, planteó una voz que está en la mesa de decisiones del cristinismo en PBA.

Kicillof y tres eventuales precandidatos a su suesión: Katopodis, Ferraresi y Julio Alak

Espinoza, mientras tanto, busca sumar respaldo interno y apoyarse en el peso de su distrito para competir. Es el de mayor volumen electoral y cree que ese factor prevalecerá a la hora de las definiciones. La semana que viene revalidará poder propio cuando reúna a los intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM). Será el miércoles que viene en la sede del organismo que integran jefes comunales de distintos puntos del país.

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Hasta el edificio de la calle Cerrito, en la Ciudad Autónoma, llegarán intendentes que, de momento, reelegirán a Espinoza como presidente o a alguien que siga la línea del matancero. Este miércoles, Espinoza recibió a Kicillof en su distrito para inaugurar dos nuevos edificios educativos, una secundaria y otra de educación especial.

Kicillof, Espinoza y la vicegobernadora, Verónica Magario

Espinoza no tiene reelección. Mariel Fernández tampoco ni Achával. En el cristinismo, la opción de Mayra Mendoza sigue en pie: la quilmeña no podrá ser candidata a intendenta en 2027. Sí, pueden ir por otro mandato como intendente, Julio Alak o Federico Otermín.

Aunque la estrategia del cristinismo es empujar por la libertad de Cristina y que sea candidata, la mayoría de los nombres podría acompañar una candidatura nacional de Kicillof, siempre y cuando se acuerden distintos temas: puntualmente, qué grado de amplitud y participación tendrá el resto de los espacios, sobre todo el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa. De momento, los intendentes y afines del peronismo despliegan acciones por la sucesión a la gobernación, en un clima que por ahora ofrece cierta armonía

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