Una intendenta sumará una foto con Axel Kicillof en medio de la disputa por las candidaturas para la provincia de Buenos Aires

La intendenta Mariel Fernández convocó al gobernador Axel Kicillof para la apertura del Congreso de Mujeres del PJ Bonaerense (Facebook)

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La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, convocó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a un Congreso de Mujeres del PJ Bonaerense, en medio de la disputa por las candidaturas para la gobernación con vistas a las elecciones del año que viene.

Con el mandatario provincial que buscará pelear en los comicios nacionales, Fernández ya mostró sus intenciones de pelear para tener su lugar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) —cuya vigencia para 2027 aún no está confirmada—. La jefa comunal de Moreno también se mostró en reiteradas oportunidades cercana a la ex presidenta Cristina Kirchner y abrió el diálogo con el sector vinculado al Movimiento Derecho al Futuro.

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Bajo el lema “Unidas Triunfaremos”, el encuentro está programado para este martes 6 de octubre en la Quinta de San Vicente y reunirá a mujeres de todo el territorio bonaerense. Kicillof estará a cargo de la apertura de la jornada. Se prevé la asistencia de al menos mil participantes, convocadas para debatir y reflexionar sobre la coyuntura política, económica y social, con el propósito de aportar a la discusión sobre la reconstrucción del país.

Fernández, que además de encabezar el municipio de Moreno ocupa la Secretaría de Mujeres del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, difundió un video promocional para impulsar la convocatoria. “En cada rincón de la provincia hay una compañera poniendo el corazón, la fuerza y la valentía para hacer las transformaciones que nuestra Patria necesita”, se escucha en las imágenes. El material también subraya: “Nuestra voz y nuestra experiencia son fundamentales para construir la gesta que necesitamos para volver a tener un gobierno nacional y popular”.

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Cristina Kirchner, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y Mariel Fernández

El congreso llega en un momento en que la intendenta consolida su perfil provincial. En los últimos meses encabezó recorridas por distintos municipios bonaerenses —entre ellos La Matanza, Lomas de Zamora, Pergamino, Esteban Echeverría, Cañuelas, Tres de Febrero, La Plata y Merlo— y reunió a dirigentes de diferentes sectores del peronismo. También participó del Congreso Educativo Nacional “Imaginar y Transformar”, realizado en Mar del Plata, donde compartió espacio con Máximo Kirchner, Mayra Mendoza y Fernanda Raverta. “Como dirigenta del peronismo, siento responsabilidad y me quiero hacer cargo de la situación. Por eso recorro la provincia, valoro conocer su diversidad y escuchar a todos los sectores”, declaró durante una recorrida por La Matanza, en la que se reunió con el Padre Tano Angelotti.

Fernández es una de las pocas figuras del espacio que ya expresó de forma explícita su intención de ser candidata a la gobernación. No tiene posibilidad de reelección como intendenta, lo que condiciona su horizonte político y refuerza la lógica de un salto a la escena provincial. Quienes mantienen diálogo con ella aseguran que “dará la pelea” por su postulación hasta el último momento. Forma parte de la Liga de Intendentes Peronistas junto con Federico Achával (Pilar) y Federico Otermín (Lomas de Zamora), dos de los otros nombres que orbitan la discusión por la sucesión, aunque ninguno de los dos manifestó con la misma claridad su voluntad de competir.

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La interna del peronismo bonaerense tiene, por ahora, más de diez nombres sobre la mesa y un acuerdo tácito entre los involucrados: evitar los golpes por debajo del cinturón. La expectativa del conjunto es que las PASO reduzcan el campo a dos o tres postulantes con chances reales. En ese escenario, Fernández busca posicionarse como una de las opciones con respaldo transversal dentro del partido.

Mariel Fernández oficializó su intención de competir en las PASO por la candidatura a la gobernación bonaerense (Facebook)

Su estrategia de construcción apunta a varios frentes. Mantiene diálogo con Kicillof en el marco de La Liga, visita con regularidad a Cristina Kirchner en su domicilio de San José 1111 y sostiene vínculos con el massismo: en septiembre participó de la cena que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, mantuvo con los intendentes de La Liga en Marina Punta Chica, junto a Achával y Otermín, entre otros jefes comunales. En esa reunión, Massa planteó la necesidad de llegar a un esquema de unidad —mediante las PASO o de otro modo— y advirtió que el peronismo no tiene destino electoral si va dividido.

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El espacio de Kicillof también tiene sus propios candidatos en danza. Fernando Espinoza (La Matanza), Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi —que dejó la intendencia de Avellaneda para recorrer la provincia— y el ministro provincial Gabriel Katopodis forman parte del abanico del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). El acuerdo interno de ese espacio es que el nombre que se lleve la candidatura será “el que mejor mida”. Ferraresi, en particular, acumula respaldo de algunos intendentes emedefistas y participa de los plenarios del MDF con presencia constante.

Las definiciones finales dependen de una serie de variables que el peronismo bonaerense aún no termina de resolver: si habrá PASO, si la elección se desdobla, qué ocurrirá con la ley de reelecciones indefinidas —cuya derogación deja sin opciones en sus propios municipios a varios de los postulantes, entre ellos la propia Fernández— y qué tipo de acuerdo de superestructura puede alcanzarse dentro del partido. Mientras tanto, el congreso del martes en la Quinta de San Vicente será la próxima oportunidad para que la intendenta de Moreno exhiba su peso territorial y consolide su lugar en esa discusión.

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