Política

“Todos los candidatos apoyados por el presidente Milei ganaron esas elecciones”, dijo Quirno tras los comicios de Brasil

El canciller puso en duda una segunda vuelta en el país vecino y, ante la consulta sobre si cuestionaba su realización, respondió: “Pregunto, ¿le va a regalar el triunfo contundente a Bolsonaro?”.

El canciller puso en duda una segunda vuelta en el país vecino y, ante la consulta sobre si cuestionaba su realización, respondió: “Pregunto, ¿le va a regalar el triunfo contundente a Bolsonaro?”.
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El canciller Pablo Quirno destacó el respaldo de Javier Milei al candidato a presidente de Brasil por el Partido Liberal, Flávio Bolsonaro y planteó la posibilidad de que, dada la ventaja del candidato brasileño, junto con la contundencia legislativa que le otorga esta elección, podría dejar sin segunda vuelta la contienda.

El senador y candidato del PL encabezó el escrutinio con 47,12% de los votos, seguido por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con 45,05%. Para vencer en primera vuelta en el país vecino se necesita alcanzar el 50% de los sufragios por lo tanto habrá segunda vuelta.

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Al hacer un balance de los comicios regionales de los últimos diez meses, el canciller afirmó: “Todos los candidatos apoyados por el presidente Milei ganaron esas elecciones: Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Honduras, Costa Rica y esta noche Brasil”.

Quirno centró su análisis en la composición de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores brasileñas. Según planteó, una mayoría para Bolsonaro en ambas cámaras dificultaría revertir el resultado electoral.

Brasil define en una segunda vuelta la disputa por la Presidencia (AP foto/Ettore Chiereguini)
Brasil define en una segunda vuelta la disputa por la Presidencia (AP foto/Ettore Chiereguini)

Cuando le preguntaron si estaba cuestionando la realización de una segunda vuelta, respondió: “Pregunto”. Luego vinculó esa incógnita con el posicionamiento de los candidatos que quedaron fuera de los dos primeros lugares: “Si los candidatos que siguen a los dos primeros son todos favorables a Bolsonaro, ¿se va a confirmar, le va a regalar el triunfo contundente a Bolsonaro?”.

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El canciller atribuyó el desempeño de los candidatos respaldados por Milei a una transformación en las preferencias políticas de las sociedades de la región. En ese punto, sostuvo: “Las sociedades están abrazando las ideas de cambio, las ideas de libertad, porque se han dado cuenta de que los populismos y el socialismo no llevan básicamente a ningún lado”.

Quirno afirmó que el presidente argentino apoyó a Flávio Bolsonaro dos meses antes de la elección, cuando las encuestas lo ubicaban en desventaja. También dijo que el Gobierno mantuvo conversaciones durante la jornada con el comité de campaña y con Flávio y Eduardo Bolsonaro.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que una victoria de Bolsonaro desviara inversiones hacia Brasil, Quirno rechazó esa hipótesis. “Argentina, a través de sus ideas de cambio, ideas de libertad, está siendo el centro del mundo en cuanto a las inversiones que están viniendo”, afirmó.

El canciller consideró que un Brasil “en crecimiento” y ordenado bajo esas ideas fortalecería el comercio y el Mercosur. Mencionó a Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay como países alineados y sostuvo que esa convergencia beneficiaría al crecimiento argentino.

Javier Milei respalda a candidatos identificados con el cambio político, dijo Quirno (REUTERS/Jean Carniel)
Javier Milei respalda a candidatos identificados con el cambio político, dijo Quirno (REUTERS/Jean Carniel)

La relación entre la Argentina y Brasil atraviesa tensiones diplomáticas. Los vínculos quedaron reducidos al nivel de encargados de negocios: el embajador brasileño Julio Bitelli no regresaría a la Argentina al menos hasta después de las elecciones y el embajador argentino Daniel Raimondi no tenía fecha de retorno a Brasilia.

Quirno atribuyó ese escenario a una decisión del Gobierno de Lula de retirar a su embajador de la Argentina y solicitar el regreso del representante argentino en Brasilia. “Nosotros seguimos manteniendo el deseo de tener relaciones diplomáticas normales y constructivas con Brasil”, dijo, y añadió que el comercio y la defensa continuaban “funcionando normalmente”.

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