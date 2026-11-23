La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora libertaria Patricia Bullrich

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“Están los votos para la media sanción”, garantizó un funcionario a Infobae en referencia a la reforma electoral que el Gobierno apuesta a discutir el próximo jueves en la Cámara de Senadores. Tras varias idas y vueltas, el oficialismo intensificó el trabajo en la recta final del año y se encamina a suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en la previa a las elecciones presidenciales de 2027, en las que se juega la reelección del presidente Javier Milei.

Tras la obtención del dictamen, la Casa Rosada acelera los tiempos legislativos con la intención de sancionar una serie de iniciativas pendientes antes del inicio del año electoral. La reforma aparece como el primer desafío de esa agenda y en Balcarce 50 confía en conseguir la media sanción esta semana que se presenta clave.

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En el oficialismo calculan una base de 38 apoyos, que podría ampliarse a 41 si avanzan las conversaciones de los próximos días. El número contempla los votos del bloque violeta, los aliados del radicalismo y del PRO, y el respaldo de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén). En paralelo, no descartan sumar nuevos respaldos en la votación general, aunque advierten que algunos legisladores podrían tomar distancia al momento de definir su posición sobre artículos puntuales.

La negociación está en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem. La senadora Patricia Bullrich también integra el equipo dialogador. “Los acuerdos en el Senado parecen estar dados. Lo más difícil es la sesión del jueves. Si se aprueba, sale en Diputados”, anticipó ante este medio un integrante de la mesa política.

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La senadora Patricia Bullrich en su banca en la Cámara de Senadores (Fuente)

Los debates legislativos se dan en un contexto económico complejo, con indicadores que vuelven a poner en tela de juicio al programa del Gobierno. El riesgo país perforó los 1.000 puntos y el dólar oficial alcanzó su valor más alto en lo que va del año, al llegar a los $1.595.

En sintonía con las expectativas libertarias, el exdiputado bullrichista Gerardo Milman, uno de los primeros en alertar sobre la inclusión de las colectoras, que luego fueron eliminadas del articulado, publicó en su cuenta de X: “El jueves 26/11 en el HSN, 38/40 los esperamos”.

A la espera de los cambios en el sistema electoral, la administración libertaria advierte que la potencial estrategia que desplegará para imponerse en los próximos comicios presidenciales estará sujeta a la reforma que se sancione. “Con el nuevo panorama empezaremos a tener las conversaciones para el 2027 y a mirar hacia adelante con los gobernadores aliados”, prometieron desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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A través de sus principales colaboradores, la funcionaria fue la primera en transmitir la decisión de postergar las definiciones electorales hasta que estén definidos los calendarios provinciales y la reforma haya sido aprobada o, al menos, encaminada. “Impulsamos una reforma electoral que es importante. Los que no la quieren tratar, está bien, pero lógicamente vamos a tener una consideración distinta con los que quieran”, habían dicho en julio desde las filas violetas.

Antes de que comience el debate por la reforma electoral, Santilli deberá brindar su primer informe de gestión el miércoles a las 15 en el Senado. Ese mismo día, a las 10, se espera que el bloque de La Libertad Avanza dictamine el proyecto de ludopatía infantil, que tiene media sanción desde noviembre de 2024.

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El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la fallida sesión que aspiraba a tratar Ley de Malvinas y reforma del BCRA (Gustavo Molfino)

Luego de la postergación del tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y de los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, la Cámara de Diputados se encamina a tratar el Presupuesto 2027 este jueves. Tras la fallida sesión de la semana pasada, Martín Menem sumó a la agenda la reforma del Banco Central. Se trata de otras dos iniciativas que la Casa Rosada busca impulsar para cerrar el año de la manera más ordenada posible.

Pese a los intentos y las sospechas abiertas entre las tribus libertarias en pugna, la Ley de Malvinas quedará relegada para el período de sesiones extraordinarias que aspiran a convocar durante el mes de diciembre para completar el tratamiento de las iniciativas giradas al Congreso.

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Para intentar ordenar los próximos pasos y evitar traspiés como los que marcaron la semana que pasó, la mesa política volverá a reunirse este martes a las 13 en Casa Rosada. El encuentro se producirá en medio de la disputa interna por capitalizar la obtención del dictamen de la reforma electoral y que tuvo a Bullrich y a Santilli como protagonistas.

La tensión entre el Poder Ejecutivo y la senadora libertaria parece intensificarse con el correr de los días. No obstante, los Milei resolvieron evitar una confrontación abierta ante la necesidad de preservar el rol de la senadora en la hoja de ruta legislativa para lo que resta del año. “Patricia es necesaria. Post reforma veremos”, expresaron desde la mesa chica del libertario.

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