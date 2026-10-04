El Senado se prepara para el último tramo de sesiones ordinarias: cuáles son los desafíos para el oficialismo

El pleno de la Cámara alta durante su última sesión, realizada el 24 de septiembre (Prensa Senado)

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El Senado pasó una semana de tranquilidad y sin actividad que sumaría movimientos mínimos en los próximos días, debido a viajes varios de legisladores y sumatoria de millas. No obstante, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, se prepara para el último tramo de sesiones ordinarias, con iniciativas aún trabadas y otras que se esperan desde Diputados, como el Presupuesto 2027. Todo esto, en medio de una pre campaña electoral que regala curiosos capítulos, una oposición enojada tras lo ocurrido con la Corte Suprema y la ley de tierras -mega DNU 70/23-, y un Ejecutivo que no frena en su accionar pese al inevitable desgaste de la gestión vía motosierra, que acomodó un trozo importante de una macro que no devuelve gentilezas.

La semana estuvo atravesada por la muerte del riojano Juan Carlos Pagotto, un soldado de Martín y “Lule” Menem y, por ende, hombre de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. El ex legislador presidía nada menos que la estratégica comisión de Acuerdos, que analiza los pliegos judiciales -Corte Suprema incluida-, más ascensos diplomáticos y militares. Si bien no estaría confirmado hasta que la bancada realice una cumbre, las fichas apuntan hacia otra leal de la hermana del jefe de Estado, la neuquina Nadia Márquez.

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Para concretar el enroque y, debido a que la senadora ya integra la comisión, el lugar de Pagotto sería ocupado por el rionegrino Enzo Fullone, quien se encuentra bien referenciado dentro del bloque y por la propia Casa Rosada. Luego habrá que proponer a Márquez como líder de Acuerdos, cuyo vice es el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires).

Como Márquez es, en la actualidad, quien maneja la comisión -también importante- de Legislación General, dicho lugar sería cedido al oficialista Juan Cruz Godoy (Chaco). Acuerdos es, por ahora, la única con trabajo confirmado para el martes próximo, cuando se realice una nueva audiencia para analizar propuestas judiciales.

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El senador radical Maximiliano Abad (Infobae en Vivo)

De nuevo en la agenda de la Cámara alta, una de las iniciativas que quedó en stand by es la ley de Sociedades que fomenta el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. En agosto fue la propia Bullrich quien anunció, durante un plenario de comisiones, modificaciones para que quedara explícita la responsabilidad final de personas físicas en las sociedades automatizadas.

Cuando disertó en el Senado, Sturzenegger se refirió a ello y a la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain. En ese sentido, señaló que “tanto en el caso de las DAO, donde incluso se pone que solamente están permitidas las DAO donde los beneficiarios oficiales están dispuestos a manifestarse, o en las automatizadas, que están sujetas a todos los regímenes de responsabilidad de las sociedades anónimas”, no habría “ningún problema”.

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En tanto, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez, aseguró: “Se incorporan personas humanas como representantes de estas DAO, en el artículo 260. Hoy las DAO existen, están operando sin ningún tipo de regulación concreta. Podemos mirar para otro lado y no regularlas, pero, justamente, lo que estamos haciendo es regularlas”. La porteña fue clara y habrá modificaciones que propuso ella y otras que acercaron aliados. Todo esto, si se llegara a convencer a su bancada: según confiaron desde dos despachos mileístas a Infobae, hay legisladores para nada contentos con el proyecto en cuestión.

Por otra parte, desde comienzos del mes pasado que se dejó de hablar de los textos sobre Súper RIGI -inversiones a partir de USD 1.000 millones- y otro de radicales, para planes desde USD 12 millones. Un puñado de aliados exige ampliar el término “precio/calidad”, para no favorecer siempre la importación de insumos, algo que activó las alarmas en varios despachos a la hora de ver el desarrollo del sistema RIGI.

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Los legisladores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Prensa Senado)

Para evitar el efecto contrario, piden que el valor “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones. El Gobierno no descarta quedarse sólo con el RIGI vigente, aunque hará un intento para saldar el asunto. “Por ahora no aparece una diagonal que facilite su llegada al recinto”, reconoció un experimentado senador a este medio.

Con más esperanza ven algunos la viabilidad de darle luz verde a una nueva ley de salud mental. Y ya hay un dictamen para ir al recinto sobre huella de carbono, aunque -cuándo no- los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut -sobre todo, la segunda-, empiojaron el articulado consensuado y el mismo está en revisión.

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A todo esto debe añadirse la tensión en Diputados por lo ocurrido con la Corte Suprema y la ley de tierras del mega DNU 70/23, aunque también miran de rejo las eventuales discusiones en el recinto de la Cámara baja por morosidad y endeudamiento. La prioridad es que venga de allá el Presupuesto 2027 y que, en el Senado, tenga un guiño la suspensión de las PASO de la amplia reforma electoral. Volvieron a llover fotos y anuncios de asunto blindado para lo electoral. Sin embargo, en el Congreso nadie lo valida ni se llama a comisión.

En tanto, para la ley de gastos ya se vislumbran extraordinarias para sancionarla, aunque se hará el intento antes que finalice noviembre. La Cámara alta aguarda el trámite con cuentas ordenadas, ahorro generado y, más allá de números desactualizados desde el Ejecutivo, con una planta que empezó en 4885 agentes el 10 de diciembre de 2023 y hoy se encuentra en 3641, según averiguó Infobae.

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