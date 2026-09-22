La mesa política se reúne para ordenar las diferencias internas por el Presupuesto y el ajuste en discapacidad

La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

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Como cada martes, la mesa política se reúne desde las 13 en Casa Rosada, pero en esta oportunidad para intentar ordenar las diferencias internas generadas por el detalle del Presupuesto 2027, que incluyó un profundo ajuste en discapacidad, y definir el contenido de la iniciativa en la materia que prepara el oficialismo.

Luego de una serie de contrapuntos marcados por la senadora Patricia Bullrich, la instancia selecta designada por el presidente Javier Milei volverá a verse cara a cara para reducir los ruidos y alinear la tropa para impulsar la hoja de ruta legislativa definida por la Casa Rosada.

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Con el presidente en Nueva York, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, resolvió no viajar y permanecer en el país para hacer frente a una serie de compromisos políticos, entre ellos, la reunión de esta tarde.

La polémica la generó la inclusión del capítulo VI, conformado por los artículos 36 a 41, que entre otros ítems deroga la Ley de Emergencia en Discapacidad y elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que obligaría a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de terapias y tratamientos.

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El equipo legislativo de Casa Rosada

Lo cierto es que tanto Bullrich como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, admitieron no haber estado al corriente de los detalles de la “ley de leyes” hasta que el documento ingresó, la noche del 15 de septiembre. La senadora pidió evitar “errores forzados” y anticipó que el Gobierno se encamina a “tropezar por tercera vez con la misma piedra”.

De esta forma, se espera que la exministra, que evaluó no asistir este martes, traslade su malestar ante los presentes. Sus cuestionamientos están dirigido a los Caputo. Bullrich cree que Santiago y Luis deberían haber anticipado los principales puntos polémicos del texto en la reunión de la mesa del pasado martes.

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“Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente las relaciones”, supo advertir Bullrich.

Sin embargo, las intenciones de la legisladora por abordar el tema esta tarde deberán ser postergadas dado que ni el ministro de Economía ni el asesor dieron asistencia al intercambio de este martes.

Los Caputo consideran que el proyecto, que conversan los alfiles legislativos con los aliados, no contempla las directivas del Poder Ejecutivo. Ante ese planteo resolvieron incluir el profundo recorte en el Presupuesto 2027 pese a las advertencias de los que deben negociar los respaldos. Resta una resolución de la administración libertaria que deberá definir el criterio que imperará.

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La exfuncionaria Belén Agudiez (RSFotos)

En Casa Rosada, le bajan el tono a las tensiones internas y hablan de diferencias de criterios lógicas de la gestión. “Patricia es Patricia”, la justificó un funcionario ante este medio. “Estas cuestiones se resuelven dentro de esos ámbitos. No nos genera ninguna cuestión negativa. Patricia Bullrich como senadora es una persona fundamental para el Gobierno”, sostuvo esta mañana el vocero presidencial, Adrián Ravier.

En los últimos días, se dieron una serie de salidas del Poder Ejecutivo que deberán atenderse. La reciente renuncia del secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, “por motivos personales” abrió un nuevo foco de polémica. También buscan un reemplazo para Belén Agudiez, exfuncionaria del entorno de Karina Milei, que dio un paso al costado en la Subsecretaría de Planificación General.

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La administración libertaria trabaja en la definición de los reemplazos, puntualmente en el área de Salud, y pretende que la definición no pase de esta jornada.

El temario incluirá además el esquema de tratamiento de la Ley de Soberanía Nacional, enviada en los últimos días al Congreso, y la definición de los plazos para el tratamiento en el Senado de la nueva Carta Orgánica del Banco Central, además de los cambios al régimen de Zona Fría.

Además de Karina Milei se encuentran presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Bullrich, Martín Menem, el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

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