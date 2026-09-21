Política

La trama detrás de la salida de Belén Agudiez del Gobierno

Cercana a Karina Milei, la funcionaria que presentó la renuncia este fin de semana trabajaba en la instrumentación de los cambios en la quinta de Olivos. Las alarmas por las filtraciones y el malestar del Presidente

Belén Agudiez
La exsubsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez
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“Presentó la renuncia por motivos personales”, respondió una fuente oficial a Infobae para explicar la abrupta salida del Gobierno de la subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez. El argumento formal es el que suele utilizar el Poder Ejecutivo cuando busca evitar explicitar las verdaderas razones detrás de los cambios.

En paralelo a la versión oficial, varias voces de la administración libertaria consultadas por este medio hablan de la existencia de un entramado de desconfianza y malestar que se acumuló en los últimos meses y desgastó el vínculo con la exsubsecretaria. “Siempre todo es acumulativo. La salida es algo más profunda”, precisó una persona que conoce de cerca la intimidad de la quinta de Olivos.

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Quienes conversaron con la exfuncionaria en las últimas horas la notaron golpeada, afectada por los episodios que la distanciaron de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con quien supo trazar una relación de cercanía. Su puesto permanece vacante y por ahora no se designó a nadie para reemplazarla, aunque en Casa Rosada prevén resolver el nombramiento esta semana.

Agudiez mantenía a su cargo la planificación de los servicios para el funcionamiento de la Secretaría General, pero también de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y la de Chapadmalal y otras sedes administrativas. Incluso, hasta el mismo viernes participaba activamente de la instrumentación de las últimas modificaciones en la residencia presidencial pese al desplazamiento de su cuñado, Osvaldo Javier Sosa, el “intendente”, a quien algunos aseguran que ella misma apodó irónicamente “primero de mayo”.

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Javier Milei y Mauricio Macri cenan en Olivos
Uno de los accesos de la quinta de Olivos

Su renuncia se conoció este fin de semana, en el marco de la reorganización dispuesta en la quinta de Olivos, que incluyó la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la reabsorción de sus responsabilidades por parte de la Casa Militar. En medio de la decisión de reestructurar la seguridad presidencial, el oficialismo reubicó a más de 40 empleados y despidió a otros 12.

“Milei no los podía ni ver y Sosa se mandaba mil cagadas. Todo muy burdo”, resumió una fuente en estricta reserva. “Siempre que en la campaña había que hacer alguna changa ella lo ofrecía a él. Milei se lo montó en un huevo desde el minuto uno porque era un vago. Mario es el que hace todo”, contó un referente libertario al respecto.

“Mario” es Mario Suli, secretario y asistente personal de Milei desde la campaña presidencial, que suele aparecer en algunas fotos con gorra de visera y barba tupida.

Sorprendió a varios la filtración a la prensa del nuevo esquema de tareas en la residencia presidencial que tuvo lugar el pasado jueves, mientras el oficialismo diseñaba el operativo comunicacional de la Casa Rosada para evitar el impacto del tema. En ese contexto, varias fuentes oficiales consultadas responsabilizan a la exfuncionaria por las “filtraciones” y aseguran que hubo un marcado incremento de “desconfianza” interna.

En medio de las versiones cruzadas, hay quienes cuentan que tuvo una discusión con Karina Milei en las últimas horas, pero desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia evitaron pronunciarse sobre la versión.

El equipo que rodea a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei
El equipo que rodea a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Pese a la buena sintonía que había logrado trazar con la menor de los Milei, que data de 2021, luego de que Agudiez tomara prudencial distancia de Ramiro Marra, quien la acercó al espacio, en las filas oficialistas aseguran que la exfuncionaria oficiaba como “asistente” de Karina Milei en trámites menores. “Cumplía un rol de secretaria. No era su mano derecha en términos de gestión”, aclararon a este medio.

Luego de que su salida se oficializara a través de la resolución administrativa publicada en el Boletín Oficial, varios integrantes del espacio se expidieron sobre el tema a través de las redes sociales. “Roma no debe pagar a traidores. El que te caga a vos, después caga al que lo usó para cagarte. Porque el que vende una vez, vende siempre. No es lealtad. Es oficio”, afirmó Marra a través de su cuenta de X.

Por su parte, la diputada Marcela Pagano acusó a Agudiez de utilizar mercadería y el personal de la quinta de Olivos para su empresa de catering. Sin embargo, en Balcarce 50 le bajan el precio a los señalamientos de la legisladora y sostienen que será la Justicia la que deberá investigar el caso.

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