“Está re ancho”: la broma de Lisandro Martínez al Cuti Romero en el primer entrenamiento de la selección argentina

La broma de Lisandro Martínez a Cuti Romero en el entrenamiento de la selección argentina

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La selección argentina retomó este martes las prácticas en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, en el arranque de la preparación para la triple fecha de amistosos que Argentina disputará en el país. La jornada dejó, además de los primeros trabajos tácticos bajo las órdenes de Lionel Scaloni, un video difundido en redes sociales: Lisandro Martínez le hizo una broma a su compañero de defensa Cristian Romero, a quien le gritó “está re ancho, Cuti”, en medio de las risas del plantel.

Los futbolistas llegaron al predio a las 9 y comenzaron la jornada con una sesión de gimnasio de 25 minutos, comandada por el preparador físico Luis Martín. Recién después fue el tiempo de los ejercicios con pelota: Scaloni dispuso trabajos posicionales y tácticos, primero sin oposición entre los jugadores y luego con la participación de toda la plantilla convocada.

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La secuencia se dio en medio del regreso de gran parte del plantel que compitió en el último Mundial, donde Argentina llegó a la final. Consultado en su llegada al país sobre ese resultado, Lisandro Martínez hizo referencia a esa etapa. “Mucho dolor, preferible no recordarlo, también hay que destacar el tremendo esfuerzo que hicimos durante toda la Copa, sin duda hicimos un gran Mundial, pero nos duele a todos haber perdido la final. Ahora estamos acá de nuevo en nuestro país y vamos a disfrutar”, declaró el defensor del Manchester United.

El Cuti Romero en el entrenamiento de la selección argentina (afa.com.ar)

La selección argentina disputará tres amistosos durante esta Fecha FIFA. El primero será ante Bolivia, el 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, el equipo se trasladará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso el 3 de octubre en el Estadio Monumental. El ciclo cerrará el 6 de octubre, también en el Monumental, ante Benín, en el partido que marcará la despedida de Messi tras más de dos décadas con la camiseta albiceleste.

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En cuanto al cronograma del elenco nacional, el resto de la semana combina sesiones cerradas con ventanas acotadas para los medios acreditados. Este miércoles 23 el entrenamiento será cerrado, a las 10. El jueves 24 se desarrollará a las 10.30; los últimos 15 minutos de la práctica estarán abiertos a la prensa. El viernes 25 y el sábado 26 se repetirán los entrenamientos cerrados, también a las 10.

El lunes 28, a las 16, los primeros 30 minutos de la sesión tendrán acceso de medios, y el martes 29 Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa a las 14.15, previa a un entrenamiento programado para las 15.30, cuyos primeros 15 minutos también serán abiertos.

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Lautaro Martínez con pelota en el entrenamiento de la Selección (afa.com.ar)

LA LISTA COMPLETA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Valentín Gómez (Betis, España) y Nicolás Otamendi (River Plate).

Mediocampistas: Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Santiago Simón (Toluca, México), Equi Fernández (Bayer Leverkusen, Alemania), Tobías Andrada (River Plate), Thiago Almada (River Plate).

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Delanteros: Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

El cuerpo técnico había ampliado durante el fin de semana la nómina original de 28 convocados con nueve incorporaciones adicionales: seis futbolistas del fútbol argentino y tres que juegan en el exterior. Entre los citados del ámbito doméstico figuraron Thiago Almada y Tobías Andrada, ambos de River Plate, aunque horas después de conocerse su convocatoria ambos se retiraron lesionados durante la derrota de su equipo ante Huracán, por 2 a 1, en el Estadio Monumental. El ex Atlético de Madrid sufrió un desgarro, pero no resultó desafectado oficialmente.

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Según se informó, Messi, De Paul, Lo Celso y Otamendi se sumarán al plantel exclusivamente para el último amistoso de la serie, el del 6 de octubre ante Benín en el Monumental, encuentro que representará la despedida de Messi con la camiseta de la Selección.