Política

El oficialismo busca sesionar el jueves en el Senado para tratar la reforma del BCRA y Zonas Frías

La bancada libertaria confía en conseguir quórum y respaldos tras la reunión de Labor Parlamentaria. Las promesas de Santilli, el rol de Bullrich y la pelea por las designaciones de los directores

Santiago Bausili, titular del Senado
Santiago Bausili, titular del Senado
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El oficialismo en el Senado de la Nación se prepara nuevamente para ir al recinto. Mientras contabiliza presentes y votos, apura una nueva sesión para este jueves, en la que busca avanzar con proyectos de ley que pide la Casa Rosada.

Mañana habrá reunión de Labor Parlamentaria, pero en el bloque de La Libertad Avanza confían en contar con el número necesario de presentes y votos para debatir y aprobar definitivamente la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios de la ley de zona fría.

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“Creemos que está el número para avanzar. Desde Casa Rosada le dicen a Patricia que tiene que pedir sesión porque Diego —Santilli— asegura que los gobernadores le dan los votos. Después, cuando llegás al recinto, lo que dijo Santilli no se cumple al cien por ciento”, explicó un senador a Infobae.

El primero de los temas está atravesado por los pedidos del bloque del peronismo respecto del titular del BCRA, Santiago Bausili, y su rol respecto del destino de 13 toneladas de oro. Sin embargo, el conflicto principal que debe sortear el bloque que conduce Patricia Bullrich es el pedido de los dialoguistas de modificar el artículo 3, referido a la designación y remoción de autoridades.

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Ese capítulo es criticado por las diferentes bancadas no solo por el cambio en el esquema de designación de los directores —que hoy es una atribución del Senado y pasaría a requerir el acuerdo de ambas cámaras del Congreso—, sino también por otro motivo.

El proyecto combina una designación por mayoría parlamentaria con una remoción que exige una mayoría agravada de dos tercios.

En los sectores dialoguistas no solo no están conformes con “compartir” las designaciones con Diputados, sino que además no comparten la necesidad de la mayoría agravada. En ese aspecto es donde piden cambios. Si el bloque de La Libertad Avanza acepta, conseguirá los votos, pero el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Vista elevada de un recinto legislativo semicircular con personas sentadas en bancas frente a computadoras y pantallas electrónicas
El Gobierno quiere debatir el jueves en el Senado

El otro punto a tratar es el de zona fría. En este caso, el proyecto establece volver al modelo anterior de subsidios desde el punto de vista geográfico. Es decir, solo impactaría en las provincias patagónicas. Pero no es solo eso: también modifica el alcance del subsidio. Mientras hoy rige sobre el total de la boleta, de aprobarse la nueva ley el subsidio solo impactaría en uno de los eslabones de la tarifa, el de la generación.

En este caso, la oposición encabezada por el peronismo busca, al igual que sucedió con la ley de Tierras, convencer a los bloques provinciales para que acompañen el rechazo.

El bloque libertario mantiene en pie la promesa de crear, mediante una resolución, la zona cálida para las provincias del norte. Desde el peronismo señalan que el Gobierno suele incumplir las promesas y buscan sumar a los legisladores patagónicos para rechazar el cambio.

Estas decisiones estarán condicionadas por lo que se defina mañana en Labor Parlamentaria, donde el oficialismo tendrá el número más preciso de presentes y votos.

Un director aislado

En una movida que llamó la atención, apareció el llamado a una comisión. Asuntos Constitucionales debatirá la designación de Martín Vauthier como director del Banco Central.

Eso ocurrirá en la previa de Labor Parlamentaria y marcará el clima respecto de la posición de los bloques aliados sobre la designación de los directores del Banco Central, algo con lo que en principio no están de acuerdo.

Martín Vauthier es un economista cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, y fue designado en marzo como director del Banco Central. Al igual que el titular del banco, Bausili —también cercano a Caputo—, tendrá mandato hasta 2028.

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