En un clima de convulsión interna, el Gobierno se reúne hoy para resolver las tensiones por el Presupuesto 2027

La mesa política se reúne en Casa Rosada

Guardar

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tomó la decisión de bajarse del viaje a los Estados Unidos y quedarse en Buenos Aires para, entre otras cuestiones, encabezar la habitual reunión de la mesa política que en esta oportunidad se dará en medio de un clima de tensión interna por las críticas de Patricia Bullrich ante la falta de coordinación alrededor del Presupuesto 2027 y la posterior renuncia del secretario de Discapacidad, el área que generó toda la polémica.

A partir de las 13:00, la cúpula libertaria volverá a encontrarse para limar asperezas y analizar qué fue lo que sucedió con el envío al Congreso del proyecto que tenía modificaciones que no conocían los propios referentes parlamentarios del oficialismo.

PUBLICIDAD

No solo la jefa del bloque en el Senado, sino que también el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que es quien recibió el texto la noche del 15 de septiembre, reconocieron que no estaban informados sobre los cambios.

“Bueno, técnicamente no es un recorte. Es un recorte solo si se lo compara con las expectativas que había, o con un dictamen que se está negociando”, argumentaron ante Infobae en uno de los despachos que intervinieron en la redacción de la norma.

Karina Milei se quedó en Buenos Aires para seguir de cerca las tensiones

Puntualmente, lo que desató el conflicto fue el capítulo VI, conformado por los artículos 36 a 41, que entre otros puntos deroga parcialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad y elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que en la práctica obliga a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de terapias y tratamientos.

PUBLICIDAD

“Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, acusó Bullrich.

Luego de dar claras señales de malestar al interior del Gobierno, la senadora también le respondió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había intentado justificar la descoordinación asegurando que la ex ministra de Seguridad no se enteró de la medida porque se tuvo que retirar prematuramente de la última reunión de la mesa política, la semana pasada.

“Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba. Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”, contestó la actual legisladora nacional.

PUBLICIDAD

En esta misma línea, durante una entrevista televisiva, Bullrich anticipó con tono jocoso que esta vez “va a llegar antes” al encuentro y que se va a “quedar hasta el final”. Hasta ese momento, tenía dudas de si asistir o no a la convocatoria.

Patricia Bullrich envió un mensaje filoso a la interna del gobierno con una canción de Lali Espósito (Red social X)

En el entorno de la secretaria general, sin embargo, continuaban minimizando la situación y negaban que haya una interna, sino que lo calificaban como “una diferencia de opiniones”.

Tampoco había un enojo con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, a la que le reconocen una personalidad fuerte que se caracteriza por no disimular los enojos.

PUBLICIDAD

Aunque, como ocurre siempre, a los miembros del grupo no se les adelantó el temario de la jornada, varios ya daban por descontado de que esta interna iba a ser parte de la charla: “¿Te parece poco el dato de que haya renunciado el director de la ANDIS?”, resumió uno de los funcionarios que participarán de la mesa política.

La referencia era a Alejandro Vilches, quien dejó su cargo este lunes al mediodía mediante una carta en la que alegó motivos personales, y todavía no tiene reemplazante.

Mientras la cúpula decide quién será su sucesor, el área quedó en manos de Esteban Giler, actual subsecretario de Políticas de Accesos y Apoyos del Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones.

PUBLICIDAD

“Todavía no nos dijeron nada, pero asumo que el tema va a salir en el transcurso de la conversación“, reconoció otro de los miembros de la cúpula libertaria.

Antes de eso, Santilli tendrá la difícil tarea de recibir en su oficina al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que organizó la cita antes de que estallara el conflicto en la Casa Rosada.

“El Colo” buscará que el mandatario provincial le dé su apoyo, justamente, para aprobar el Presupuesto 2027, que estiman que se comience a debatir a principios de octubre.

Vilches había asumido al frente del organismo, como interventor, luego de la salida de su ex titular, Diego Spagnuolo, tras la difusión de audios que derivaron en una causa por presunta corrupción en las compras de medicamentos y servicios.

PUBLICIDAD

Alejandro Vilches renunció sorpresivamente

A la vez, mantenía funciones como secretario de Gestión Sanitaria y había tenido exposición pública en los últimos meses por la organización de la nueva evaluación para aspirantes a residencias médicas.

“Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendoefectiva la misma a partir de este momento. Motivan mi desición razones estrictamente personales, agradeciendomis designaciones y la confianza que usted me depositara”, expresó el ahora ex funcionario en una carta dirigida a Lugones.

El Gobierno estaba trabajando desde hacía tiempo en un nuevo proyecto ”superador” para reemplazar la ley de emergencia en este sector y dejar conforme a los otros bloques en el Congreso.

PUBLICIDAD

El oficialismo pretende que los acuerdos que alcance con sus aliados queden reflejados en el tratamiento del Presupuesto 2027 en comisiones, con el objetivo de conseguir un dictamen favorable y evitar que el capítulo de discapacidad derive en una nueva derrota parlamentaria.

Además de Karina Milei, Santilli, Bullrich y Martín Menem, la mesa política está integrada por el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Quién no podrá estar esta vez será el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo -principal acusado por la senadora de no avisar de los cambios en el texto-, ya que se encuentra en Nueva York como parte de la comitiva que acompaña al presidente Javier Milei a la asamblea general de la ONU.

PUBLICIDAD