Citaron a indagatoria al hombre que amenazó a Homero Pettinato en la puerta de su trabajo

El momento en que Homero Pettinato relató cómo fue la amenaza de muerte que recibió y el agresor apareció en vivo

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La Justicia citó a declaración indagatoria para este viernes al hombre acusado de amenazar a Homero Pettinato frente al estudio de OLGA, luego de hacerle un gesto que el conductor interpretó como una advertencia de que le cortaría el cuello.

Se trata de Claudio Hernán Di Carlo, de 39 años y oriundo de Junín, provincia de Buenos Aires, quien se presenta en redes sociales como “Hernán Bloquero” y quien, según contó el conductor, es fan de su ex pareja, Sofía “La Reini” Gonet.

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Fuentes judiciales consultadas por Infobae señalaron que la citación es por el delito de amenazas simples. Además, en el marco de la causa, Pettinato cuenta ahora con consigna policial y botón antipánico.

El episodio ocurrió ayer, mientras el hijo del ex Sumo estaba al aire en el programa Soñé que volaba. La víctima relató que Di Carlo se paró frente al ventanal del canal de streaming -ubicado en el barrio porteño de Palermo-, lo miró y le hizo una seña que simulaba el corte de cuello.

Horas más tarde, Pettinato formalizó una denuncia en la Comisaría Vecinal 14 B. La investigación recayó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6, a cargo del fiscal Federico Jorge Taramelli.

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Homero Pettinato

El conductor había dicho que las amenazas comenzaron durante su relación con Gonet. De acuerdo a su relato, el hombre le enviaba mensajes intimidatorios desde distintas cuentas y le advertía que iría a buscarlo a la puerta de su trabajo.

“Cuando yo me puse de novio con ella, él se obsesionó de manera muy violenta conmigo”, aseguró. Y reprodujo al aire algunas de las amenazas que atribuyó al hombre: “Te voy a matar, se te va a apagar la tele, te voy a ir a buscar a la puerta de Olga y te voy a pegar un tiro en la cabeza”.

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Pettinato sostuvo que durante un tiempo consideró que las amenazas quedaban circunscriptas a las redes sociales. Incluso pensó que terminarían después de su separación de la influencer. “El tipo nunca se fue de mi vida realmente. Sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar”, afirmó.

La situación también fue relatada por Gonet, quien aseguró que recibe mensajes insistentes del acusado desde hace una década, un hostigamiento que alcanzó a las parejas que tuvo a lo largo de los años.

Sofía Gonet

Más allá de los dichos públicos, fuentes policiales indicaron que, hasta el momento, la influencer no presentó una denuncia formal.

En sus redes, Di Carlo muestra varios tatuajes dedicados a Gonet. Entre ellos figuran los ojos de ella, un retrato de su rostro, su nombre y apellido, la fecha de su nacimiento y el nombre “Sofía” dentro de un corazón.

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En la descripción de su perfil también hace referencia a esos tatuajes: “Llevo tus hermosos ojos y tu hermosa cara angelical en mi piel”, escribió junto a la cuenta de Gonet.

Los tatuajes que Bloquero se hizo en homenaje a Sofía Gonet

En una historia en la que compartió imágenes de los diseños agregó: “Recuerden que esto no lo hace un fanático cualquiera. Lo hace únicamente un verdadero hombre que se lea juega por la mujer que ama”.

También publicó mensajes contra Pettinato durante la relación entre el conductor y la influencer. En una de sus historias manifestó que sentía “odio a muerte” hacia él.

“Ustedes saben perfectamente el odio a muerte que le tengo. No lo puedo ni nombrar. No lo puedo ver ni en fotos. Le tengo tanto odio que no lo puedo nombrar ni por el nombre”, expresó, llamando a la víctima “gordo putito”.

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Hernán Bloquero se refiere a Homero Pettinaro como "el gordo putito"

Tras la mediatización del caso, Di Carlo dio una entrevista a Primicias Ya, de América TV, y se refirió a los tatuajes dedicados a Gonet. “Los tatuajes no me los hice ni por fanatismo ni por admiración y mucho menos por obsesión. Me los hice porque fue una promesa que yo hice que pertenece al plano privado”, afirmó.

Ante la consulta sobre si se consideraba obsesivo con Gonet, fue categórico: “No soy ni obsesivo ni tampoco fanático, ni admirador. Yo lo he dicho millones de veces en mis historias”.

Sobre el episodio frente al canal de streaming, aseguró que pasó por el lugar sin saber que allí funcionaba OLGA. También dijo que reaccionó al ver a Pettinato por un cruce previo entre ambos. “Por ese cruce que tuvimos hace un par de meses, cuando él me puso los comentarios del fan obsesivo que se tatuó cinco veces a La Reini. Todo el mundo sabe que sea quien sea, que se mete con los tatuajes que yo me hice por Sofía Gonet, sabe que yo salto enfurecido”, expresó.

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