Panamá estrena estrategia de IA, pero su integración en las empresas sigue rezagada

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Panamá busca aprovechar esta tecnología para impulsar la productividad y el crecimiento económico. (Cortesía)

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Aunque Panamá dio un nuevo paso en su apuesta por la inteligencia artificial con la reciente aprobación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, aún tiene un camino por recorrer.

De 237 empresas encuestadas, el 39% no cuenta con responsables ni procesos claros para gestionar la IA, el 38% la supervisa de manera aislada por áreas, y solo el 11% reporta tener esta tecnología integrada y generando valor, revelan los datos del último Informe de Actividad Económica de la consultora Eleménte.

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El punto crítico no está únicamente en la cantidad de tecnología que incorpora una empresa, sino en la capacidad de conectarla con sus procesos y hacer que la operación funcione de manera integrada, afirma Jhonatan Segura, CTO de Trycore.

Presente en Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Panamá, Trycore es una compañía especializada en hiperautomatización empresarial, que brinda consultoría en procesos y arquitectura de software y soluciones de inteligencia artificial.

Segura agregó que “más tecnología no significa mayor productividad. Una organización puede tener diferentes soluciones en sus áreas y seguir operando de manera fragmentada. Muchas veces el problema no está dentro de cada área, sino en lo que ocurre cuando la información pasa de un lugar a otro”.

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La Estrategia Nacional de IA del país consiste en un plan para transformar la ventaja histórica del país como hub logístico y financiero . (AP Foto/Matías Delacroix, archivo)

Para el empresario, es ahí donde aparece el verdadero valor, “cuando logramos conectar sistemas, procesos y la información que maneja nuestro personal en el día a día, para que la tecnología acompañe el flujo completo de la operación y no se convierta en una isla dentro de la empresa”.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de la República de Panamá busca aprovechar esta tecnología para impulsar la productividad y el crecimiento económico.

El anuncio, se indica, también abre una nueva conversación para el sector empresarial, de cómo pasar de incorporar soluciones tecnológicas a integrarlas de manera efectiva en la operación para que se traduzcan en resultados.

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Aprobada por el Consejo de Gabinete mediante la Resolución No. 89-26, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Panamá constituye hoy el marco de política pública para orientar el desarrollo, la adopción y la gobernanza de la inteligencia artificial en el país.

Concebida como una hoja de ruta de Estado de largo plazo, con horizonte aproximado 2026‑2036 y articulada dentro de la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, esta estrategia busca convertir a Panamá en un “hub confiable de Innovación en inteligencia artificial de América Latina”, apoyándose en sus fortalezas logísticas, de conectividad, servicios globales y estabilidad institucional.

Panamá busca desarrollar su rol como centro de inteligencia artificial en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento organiza esa visión en torno a seis pilares centrales —infraestructura digital y física; capital humano; datos, seguridad y protección; gobernanza y ética de la IA; inversión, emprendimiento y alianzas; y aplicación sectorial de la IA— guiados por principios como soberanía tecnológica, centralidad humana, inclusión y equidad, agilidad y experimentación, y sostenibilidad.

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A diferencia de una ley o un reglamento técnico, la estrategia opera como instrumento de gobernanza y coordinación, no como regulación vinculante, por lo que define prioridades, programas y orientaciones, pero no crea por sí misma obligaciones directas para empresas o ciudadanos, aunque se articula con normas ya vigentes como la Ley 81 de 2019 sobre protección de datos personales y con proyectos de ley específicos sobre IA que se discuten en la Asamblea Nacional.

En esencia, la Estrategia Nacional de IA de Panamá consiste en un plan para transformar la ventaja histórica del país como hub logístico y financiero en un “Canal Digital” donde los datos, el conocimiento y las aplicaciones de IA se conviertan en motores de productividad, competitividad e innovación inclusiva, con el talento humano y la ética tecnológica como ejes transversales.

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La trayectoria panameña en torno a la inteligencia artificial no empieza con la Resolución No. 89‑26, sino que se inserta en una secuencia de instrumentos previos de política digital y de ciencia y tecnología.

En 2021, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) lanzó una primera Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) bajo el paraguas de la Agenda Digital Nacional 2021‑2024, con el objetivo de orientar la adopción de IA en el sector público y sentar bases en materia de talento, infraestructura y ética.