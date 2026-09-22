Política

Tras la polémica, el Gobierno presentó un nuevo proyecto sobre Discapacidad que mantiene gran parte del sistema vigente

Mientras los libertarios negociaban con los aliados, la Casa Rosada envió al Congreso el Presupuesto 2027, que contenía un fuerte ajuste en el área y desató una crisis al interior de la Mesa Política. La nueva propuesta termina con la Emergencia, pero ratifica varios puntos claves. La recepción de los aliados

Comisión de Discapacidad
Comisión de Discapacidad
Guardar

El oficialismo presentó este martes una propuesta a los bloques aliados para intentar superar la Emergencia en Discapacidad y dar vuelta la página tras el escándalo político que desataron los fuertes recortes en el área que estaban incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.

Según estipula el artículo 1 de la nueva propuesta del oficialismo, el objetivo de la reforma es “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones”.

PUBLICIDAD

A diferencia de la propuesta incluída en el proyecto de Presupuesto 2027, el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad seguirá vigente y se continuará actualizando por inflación de manera mensual como en la actualidad. Los beneficiarios tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. Además, por pedido de la oposición, la pensión será compatible con un trabajo registrado siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles. A su vez, quienes empleen personas con discapacidad por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos.

Uno de los principales reclamos de las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad giraba en torno a la eliminación del nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado porque hubiera implicado que cada obra social, prepaga o provincia fijara sus propios valores. Sin embargo, el nuevo dictamen del oficialismo ratifica ambas cuestiones, tal como están en la actual ley de Emergencia en Discapacidad.

PUBLICIDAD

En concreto, el artículo 4 ratifica que continúa vigente el artículo 7° bis de la Ley N° 24.901, incorporado por la Ley N° 27.793. Este estipula que “los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley, determinados por el directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad y actualizados conforme a lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 274/24, o el que en el futuro lo reemplace, que determina el índice de movilidad de las prestaciones de jubilaciones, pensiones y asignaciones”.

El Gobierno presentó un nuevo proyecto sobre Discapacidad que mantiene gran parte del sistema vigente
El Gobierno presentó un nuevo proyecto sobre Discapacidad que mantiene gran parte del sistema vigente

Por otro lado, establece de forma expresa que el derecho al cobro de las compensaciones subsiste y que deberá ser saldado dentro de los plazos establecidos en el cronograma de pago. El reclamo por compensaciones hace referencia al artículo 13 de la ley de Emergencia en Discapacidad que establece una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó cubierto por las posteriores actualizaciones.

Por otro lado, cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habían adelantado que la nueva propuesta apuntaría a elevar los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad. “Ya no bastará con tener el CUD (Certificado de Discapacidad) para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, explicaron y señalaron que buscan aplicar la misma lógica que con los subsidios para que “cobre el que verdaderamente lo necesita”.

En ese sentido, el artículo 13 del nuevo dictamen establece que la Secretaría Nacional de Discapacidad adoptará un sistema de auditorías periódicas con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para que subsista el derecho al goce de la pensión no contributiva por invalidez laboral v la pensión por discapacidad”. Y agrega: “A tales fines, la mencionada Secretaría deberá, en primer término, verificar los requisitos documentales y socioeconómicos susceptibles de constatación objetiva mediante el cruce de información” con bases de datos públicos.

Para garantizar que el área tenga presupuesto suficiente para el sostenimiento del sistema también se incorporó que las partidas “no podrán ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior”.

Fuentes de La Libertad Avanza destacaron que se mantienen los derechos de la ley vigente sin prorrogar la Emergencia, por lo que las partidas pasarán a estar en el Presupuesto y por lo tanto serán “más auditables”.

La propuesta del oficialismo fue presentada a los jefes de los bloques aliados en una reunión que encabezó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Entre otros participaron Oscar Zago (MID), Javier Sanchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Avila (Elijo Catamarca), Nancy Picon Martinez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La neuquinidad).

Al término del encuentro, uno de los participantes del encuentro calificó la propuesta como “verdaderamente superadora” porque brinda “sostenibilidad fiscal dado que se incluye en el Presupuesto”. “Debería haber acompañamiento de todas las fuerzas porque es la Ley de Emergencia y más. Esto le va a dar previsibilidad a las personas con discapacidad y a los prestadores”, sintetizó un diputado aliado.

Temas Relacionados

CongresoDiputadosDiscapacidadEmergencia en DiscapacidadLa Libertad AvanzaLuis CaputoMartín MenemÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Discapacidad: el Gobierno reúne hoy a los aliados para consensuar el proyecto final y apura su tratamiento antes de la visita de León XIV

Después de la Mesa Política, los negociadores de La Libertad Avanza se verán con los aliados de Diputados para cerrar un texto de consenso, que busca apurarse para antes de la visita del Papa

Discapacidad: el Gobierno reúne hoy a los aliados para consensuar el proyecto final y apura su tratamiento antes de la visita de León XIV

El Gobierno presentó una protesta ante el Reino Unido por la extensión de las licencias petroleras en Malvinas

La Cancillería realizó la presentación ante la Embajada británica en rechazo a la medida que anunció la administración de las islas tras las sanciones que impulsó Javier Milei

El Gobierno presentó una protesta ante el Reino Unido por la extensión de las licencias petroleras en Malvinas

El oficialismo busca sesionar el jueves en el Senado para tratar la reforma del BCRA y Zonas Frías

La bancada libertaria confía en conseguir quórum y respaldos tras la reunión de Labor Parlamentaria. Las promesas de Santilli, el rol de Bullrich y la pelea por las designaciones de los directores

El oficialismo busca sesionar el jueves en el Senado para tratar la reforma del BCRA y Zonas Frías

Trump apoyó a Milei en la sesión del Escudo de las Américas: “Tuvimos una gran victoria en Argentina”

El cónclave tuvo como objetivo consolidar la iniciativa geopolítica diseñada por la Casa Blanca para enfrentar los carteles de la droga vinculados a China e Irán

Trump apoyó a Milei en la sesión del Escudo de las Américas: “Tuvimos una gran victoria en Argentina”

El Gobierno designó a Pablo Di Liscia como secretario de Discapacidad tras la salida de Vilches

La administración libertaria eligió al sucesor en medio del conflicto interno por los ajustes previstos en el Presupuesto 2027. Quién es el nuevo funcionario con pasado en el PRO

El Gobierno designó a Pablo Di Liscia como secretario de Discapacidad tras la salida de Vilches

DEPORTES

La Fórmula 1 tendrá otro piloto sudamericano: el cambio en la parrilla que está a punto de cerrarse

La Fórmula 1 tendrá otro piloto sudamericano: el cambio en la parrilla que está a punto de cerrarse

Enrique Sacco se lanzó como candidato a presidente de Independiente: “Tomé una de las decisiones más importantes de mi vida”

Un histórico del Real Madrid confesó que le gustaría contratar a Julián Álvarez: “Sería un buen fichaje para Mourinho”

Revelaron los motivos por los que el Tottenham “descartó” la contratación de Mauro Icardi

“Está re ancho”: la broma de Lisandro Martínez al Cuti Romero en el primer entrenamiento de la selección argentina

TELESHOW

El incómodo reencuentro de Graciela Alfano con Matías Alé: "No lo reconocí"

El incómodo reencuentro de Graciela Alfano con Matías Alé: "No lo reconocí"

Habló por primera vez Hernán, el hombre que amenazó de muerte a Homero Pettinato: “Cuando lo vi empecé a ver rojo”

Tamara Pettinato habló sobre las amenazas de muerte que recibió Homero: “Asustó que apareciera en persona”

José María Listorti recordó el enojo de su esposa cuando le encontró unas pastillas: “Pensó que eran las azules”

El viaje familiar de Calu Rivero a Madrid: fotos con Aíto de la Rúa, sus hijos y el show de Shakira

INFOBAE AMÉRICA

El Ministerio de Gobernación de Guatemala deroga el reglamento disciplinario de los alumnos de la PNC vigente desde 1997

El Ministerio de Gobernación de Guatemala deroga el reglamento disciplinario de los alumnos de la PNC vigente desde 1997

El Congreso de Guatemala recibe la nómina de seis aspirantes a contralor general para el período 2026-2030

El vicepresidente Ulloa participa en la presentación de la película Vértices en El Salvador

El Ministerio de Defensa dominicano gradúa a una promoción de cadetes en operaciones tácticas para áreas urbanizadas

Panamá estrena estrategia de IA, pero su integración en las empresas sigue rezagada