El Gobierno prepara el operativo de seguridad “más grande de la historia” para la visita del Papa: qué pasará con los feriados y con la Marcha del Orgullo

Quirno se refirió a la posibilidad de establecer feriados por la visita del Papa León XIV

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El Gobierno nacional y la Santa Sede confirmaron el itinerario de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El pontífice recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con misas, encuentros con jóvenes, referentes del trabajo, comunidades religiosas y personas privadas de la libertad. Y viajará por Aerolíneas Argentinas en los tramos internacionales que incluyan al país.

El programa fue presentado en una conferencia de prensa por el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo. También estuvo el vocero presidencial Adrián Ravier.

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Por su parte, estuvieron presentes el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva; el Arzobispo de Córdoba, Ángel Sixto Rossi; el actual arzobispo de la Arquidiócesis de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig; y el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Raúl Pizarro.

El papa León XIV viajará por Aerolíneas Argentinas (Foto AP/Andrew Medichini)

Quirno señaló que la agenda fue diseñada junto a la Santa Sede y la Iglesia argentina, a partir de las invitaciones que habían formulado el presidente Javier Milei y el Episcopado. Y definió: “Desde el comienzo entendimos que esta debía ser, además de la visita de un Jefe de Estado, ante todo una visita apostólica, una visita del Santo Padre al pueblo argentino con una dimensión pastoral propia que el Estado tiene la responsabilidad de acompañar y facilitar con pleno respeto por su naturaleza”.

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El canciller evitó precisar si habrá feriados, asuetos o días no laborables durante la gira. Y explicó que el Gobierno todavía analiza la medida y su eventual alcance por jurisdicción, con el objetivo de facilitar la participación de los fieles.

Conferencia oficial en la Casa Rosada por la visita del Papa León XIV

“Con respecto a feriados, asuetos, días laborables, días no laborables, es algo que continúa en análisis. Justamente hoy tenemos la confirmación oficial de lo que es el calendario y lo que vamos a analizar es, en función de las diferentes localidades donde va a estar visitando el Papa, la conveniencia, y la oportunidad de facilitar que los diferentes fieles, en los diferentes lugares del país, puedan acercarse a esta fiesta de todos los argentinos”, recalcó Quirno.

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En tanto, indicó que informarán en las próximas semanas los corredores, accesos, horarios, acreditaciones y demás aspectos organizativos.

La llegada de León XIV y su reunión con Javier Milei

El canciller informó que el Papa será recibido el domingo 8 de noviembre en el Aeroparque Jorge Newbery. Además confirmó que el Santo Padre viajará a bordo de Aerolíneas Argentinas en los tramos internacionales que incluyan al país. “Nuestra línea de bandera tendrá el honor de trasladarlo desde Montevideo a Buenos Aires y al finalizar su visita a nuestro país, desde Buenos Aires hacia Lima. Para nosotros es una especial satisfacción que Aerolíneas Argentinas pueda acompañar al Santo Padre en este recorrido por nuestra región”, destacó.

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Respecto a su itinerario local, Quirno indicó que su primera actividad será una visita al monumento al general José de San Martín y a los ejércitos de la Independencia. Más tarde irá a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei.

Quirno habló sobre la Marcha del Orgullo, previo a la visita del Papa

La jornada continuará en el Palacio Libertad, con una reunión junto a autoridades, integrantes del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil. Quirno afirmó que la agenda contempla actividades institucionales, sociales, ecuménicas e interreligiosas durante los cuatro días de la visita.

El lunes 9, León XIV irá al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Luego tendrá un encuentro con empresarios y trabajadores en la Universidad Católica Argentina y otro con líderes de las comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. El cierre de ese día será con vísperas junto a los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

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El martes 10 de noviembre, el pontífice viajará a Córdoba. Allí celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral de Córdoba. El canciller aclaró que el cronograma no incluye una visita al lugar donde vivió el papa Francisco durante su estadía en la provincia.

León XIV se reunirá con Javier Milei (Mario Tomassetti / VATICAN MEDIA / AFP)

Tras regresar a la Ciudad de Buenos Aires, León XIV participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. La escala cordobesa forma parte de un recorrido que, de acuerdo con Colombo, busca reflejar a todo el país aunque los actos se concentren en tres zonas geográficas.

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El miércoles 11, último día de su estadía, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires (probablemente Devoto) y celebrará una misa en la basílica de Luján. Luego partirá rumbo a Lima, en la continuidad de su viaje apostólico por la región.

“Nuestro objetivo es muy claro: que el Papa pueda cumplir plenamente su misión pastoral y que los argentinos puedan recibirlo y participar de esta visita de manera ordenada y segura. Santo Padre, la Argentina lo espera”, determinó Quirno.

El Santo Padre también visitará la Basílica de Luján

El operativo de seguridad

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró que la visita de León XIV requerirá “el dispositivo de seguridad más grande de nuestra historia”, con coordinación entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

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Según detalló, el esquema contempla tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y once actividades cerradas. También funcionará un comando unificado durante 120 horas ininterrumpidas y las autoridades calculan un aforo global de aproximadamente siete millones de personas.

Monteoliva precisó que los tres comandos unificados, uno por cada jurisdicción involucrada, están activos desde el 8 de septiembre. Además, indicó que todas las provincias suscribieron el denominado Compromiso León XIV para colaborar con la coordinación federal del operativo.

La ministra agregó que mantuvo una reunión en el Vaticano con Gianluca Gauzzi, responsable de la Gendarmería vaticana, para intercambiar criterios sobre las prioridades de seguridad. Los corredores, accesos, horarios y acreditaciones se comunicarán por canales oficiales en las próximas semanas.

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Por otro lado, y consultado por la Marcha del Orgullo prevista para el 7 de noviembre, un día antes de la llegada del pontífice, Quirno confirmó que ese evento está contemplado en el calendario de seguridad y no alterará el esquema planificado.

Las definiciones de La Santa Sede

Una infografía de Infobae detalla el itinerario de actividades, misas y reuniones del papa León XIV en Argentina del 8 al 11 de noviembre.

Banach remarcó que la llegada de León XIV será la primera visita de un pontífice a la Argentina en 38 años y el séptimo viaje internacional de su pontificado. También agradeció al Gobierno, a las autoridades locales y a la Conferencia Episcopal por el trabajo preparatorio.

El nuncio sostuvo que el Papa llegará como jefe de Estado, pero principalmente como pastor. “Viene principalmente como pastor para fortalecer a sus hermanos y hermanas en la fe”, afirmó. También señaló que las actividades elegidas se vinculan con las obras de misericordia y con el mensaje de la dignidad de cada persona.

Colombo presentó el lema de la visita, “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”, y dijo que la Iglesia espera que el viaje impulse una renovada misión evangelizadora, el diálogo y la convivencia nacional. El arzobispo de Mendoza anticipó que los actos podrían convocar a peregrinos de todo el país y de naciones limítrofes.