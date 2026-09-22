Un histórico del Real Madrid confesó que le gustaría contratar a Julián Álvarez: “Sería un buen fichaje para Mourinho”

Un histórico del Real Madrid admitió que le gustaría ver a Julián Álvarez en el Merengue (REUTERS/Susana Vera)

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Guti, exjugador que disputó 542 partidos con el Real Madrid y ganó tres títulos de la Champions League, aseguró que le hubiera gustado ver a Julián Álvarez vestir la camiseta blanca. La declaración llegó horas antes de que el delantero argentino participara en el triunfo del Atlético de Madrid sobre su eterno rival en el derbi de la capital española.

“Julián Álvarez sería un buen fichaje para Mourinho, pero el Atlético ya rechazó 150 millones de euros de Florentino, así que no lo veo factible”, afirmó Guti en declaraciones a DAZN. El ex futbolista hizo referencia a una oferta que la junta directiva del Real Madrid presentó durante la reciente campaña electoral del club, propuesta que el conjunto colchonero rechazó.

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Minutos después de las palabras de Guti, Julián Álvarez ingresó en la segunda parte del derbi y tuvo situaciones para ampliar la diferencia en el marcador. Los goles de Alejandro Grimaldo y Jonathan David sellaron la victoria del Atlético, mientras que Antonio Rüdiger marcó el único descuento para el conjunto merengue.

Guti supo brillar con el Real Madrid

El delantero argentino volvió a recibir silbidos por parte de un sector de la afición colchonera, aunque al final del encuentro recibió los primeros aplausos desde que se instaló la controversia sobre su posible futuro en el Barcelona. El resultado le permitió al Atlético de Madrid superar a su rival en la tabla de posiciones.

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Una historia de oportunidades frustradas

El vínculo entre Julián Álvarez y el Real Madrid pudo concretarse en más de una ocasión antes de su llegada a Europa. En 2010, el club blanco tuvo la posibilidad de ficharlo como juvenil. Años más tarde, cuando el delantero comenzó a destacar en las divisiones formativas de River Plate, también se produjeron conversaciones para sumarlo al plantel merengue, según reveló Ramón Álvarez de Mon en declaraciones previas. Ninguna de esas negociaciones prosperó y el Manchester City terminó por quedarse con sus servicios.

Las palabras de Guti tienen respaldo en las estadísticas de Julián Álvarez frente a los clubes que más goles le convirtió a lo largo de su carrera. El Real Madrid ocupa el tercer lugar en esa lista, solo detrás de Alianza Lima, que recibió seis tantos, y Patronato de Argentina, con siete.

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El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, elogió el desempeño de su delantero en la conferencia de prensa posterior al encuentro. “Lo necesitamos, es determinante. Tenemos una gente increíble, no hay palabras de agradecimiento a todo lo que pudo atravesar de futbolista y de entrenador. Cuando entregas lo que tienes, te quieren. Julián lo intentó, le costó y lo vamos a recuperar”, expresó el entrenador, quien también valoró el rendimiento de Jonathan David.

El conjunto colchonero volverá a la competencia el 10 de octubre, cuando visite al Deportivo Alavés. Antes de que finalice el mes, Julián Álvarez y sus compañeros deberán enfrentar además al Manchester United en el estadio Metropolitano, así como al Espanyol de Barcelona, al Stuttgart y al Deportivo de La Coruña. Por el momento, el Atlético de Madrid se mantiene como único escolta del Barcelona en la clasificación general.

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