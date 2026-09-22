José María Listorti recordó el enojo de su esposa cuando le encontró unas pastillas: “Pensó que eran las azules”

Jose María Listorti y su mujer, vivieron un confuso episodio

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Una consulta con inteligencia artificial convirtió unas pastillas guardadas en un neceser en un motivo de sospecha dentro de la casa de José María Listorti. Su esposa, Mónica González, intentó identificar los comprimidos y recibió como primera respuesta de la IA que podían ser sildenafilo, concocida como la pastilla azul. Sin embargo, una nueva verificación permitió establecer que correspondían a la medicación del conductor para tratar la hipertensión.

El propio Listorti relató el episodio durante su programa en La Pop Radio, y la anécdota se originó a partir de una presentación que González no reconoció y de un resultado equivocado de una herramienta digital. El conductor explicó al aire cómo se produjo el malentendido y de qué manera logró reconstruir el origen de las pastillas.

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Mónica González consultó a una inteligencia artificial tras encontrar pastillas en el neceser de José María Listorti

El episodio comenzó cuando la esposa de Listorti halló unas pastillas en el bolso personal de su marido. Al no saber de qué medicamento se trataba, recurrió a una herramienta de inteligencia artificial para intentar reconocer el comprimido. El resultado inicial indicó que podía tratarse de sildenafilo, un principio activo vinculado con fármacos utilizados para la disfunción eréctil, conocido popularmente como viagra.

Con esa información, González le preguntó al conductor si consumía ese tipo de medicación. Listorti aseguró que no conocía el origen de las pastillas y trató de recordar cuándo podían haber llegado a su neceser. La respuesta de la consulta digital contrastaba con lo que él sostenía y abrió un intercambio que, según contó, generó un momento de incertidumbre en la pareja.

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José María Listorti confirmó que utiliza esa medicación para tratar la hipertensión

José María explicó que la situación no tuvo una aclaración inmediata. Ante la insistencia de su esposa, revisó distintas posibilidades para entender por qué los comprimidos estaban entre sus pertenencias. Incluso llegó a preguntarse si alguien podía haberlos colocado allí como parte de una broma, y todos los caminos condujeron a Pachu Peña como el apuntado a realizar un chiste de este tipo.

Esa hipótesis lo llevó a consultar a un colega mientras buscaba una explicación. La duda no estaba vinculada solo al hallazgo de las pastillas, sino también a la identificación que había arrojado la primera búsqueda. El conductor necesitaba determinar si se trataba realmente del medicamento señalado o de una confusión causada por la imagen o la descripción del comprimido.

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Listorti había comprado en Estados Unidos una marca diferente de su medicación para la hipertensión

La situación cambió cuando realizaron una segunda consulta para reconocer las pastillas. En esa oportunidad, la respuesta indicó que el medicamento correspondía a un tratamiento para la presión arterial. Listorti confirmó que los comprimidos eran parte de la medicación que utiliza por hipertensión.

La nueva identificación permitió descartar que se tratara de un estimulante sexual. También ordenó la secuencia que había comenzado con el hallazgo de su pareja y la consulta inicial. Para el conductor, la explicación llegó después de revisar nuevamente el aspecto del medicamento y vincularlo con su tratamiento habitual.

a pastilla azul que casi generó una crisis de pareja: cómo una IA confundió el medicamento de Listorti y lo que salvó la situación

El caso expuso una diferencia relevante entre identificar una pastilla por su apariencia y contar con información adicional, como el envase, la marca o la prescripción. La primera búsqueda no alcanzó para determinar correctamente el fármaco. La revisión posterior ofreció una respuesta distinta y permitió despejar la sospecha planteada en el ámbito familiar.

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Una vez resuelto el interrogante sobre el medicamento, Listorti recordó un dato que permitió reconstruir cómo había llegado esa píldora a su neceser. Durante un viaje a Estados Unidos, había comprado una marca diferente de la que consume de manera habitual. Por ese motivo, el tamaño, el formato o el aspecto de la pastilla no resultaban familiares para González.

El conductor relató que el recuerdo de esa compra en el exterior terminó de completar la explicación. Las pastillas no eran nuevas ni habían sido incorporadas recientemente al neceser por una tercera persona. Formaban parte de un tratamiento que Listorti ya realizaba, aunque en una versión comercial distinta de la que suele tener a mano. La confusión, digna de un sketch de enredos, terminó como una divertida anécdota que decidió compartir con sus seguidores.

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