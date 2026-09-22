Economía

Jornada financiera: cayeron los bonos argentinos y el riesgo país tocó un máximo en casi cinco meses

Los títulos públicos en dólares perdieron 0,9% en promedio. El indicador de JP Morgan avanzó a los 555 puntos básicos. El S&P Merval quedó neutro y el petróleo cayó por quinta rueda consecutiva. El dólar siguió a $1.535 en el Banco Nación

Wall Street operó con mayoría de alzas y menor aversión al riesgo.
Wall Street operó con mayoría de alzas y menor aversión al riesgo.
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Las bolsas internacionales negociaron este martes con cifras mixtas, aunque destacó una nueva alza de las acciones tecnológicos, junto con una nueva caída en la cotización del petróleo, la quinta consecutiva, que dejó al barril por debajo de los 100 dólares.

Los activos argentinos argentinos operaron con debilidad. Los ADR en Nueva York arrogaron cifras dispares, a la vez que la Bolsa porteña finalizó neutra medida en pesos. Más ofrecidos estuvieron los bonos soberanos hard dollar, que terminaron otra vez negativos.

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Los títulos públicos hard dollar siguieron afectados por el el flojo ritmo de compras oficiales de divisas en el mercado en septiembre, las dudas políticas respecto de la continuidad del actual modelo económico luego de las elecciones de 2027, más un contexto de altas tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, en torno al 5% anual, rentabilidad que representa un desafío para las emisiones de países emergentes.

El panel tecnológico Nasdaq de Nueva York subió 0,5%, a 27.244 puntos, un récord de cierre, mientras que el Dow Jones de Industriales perdió 0,4 por ciento. El índice VIX, “índice del miedo” o riesgo inversor, cedió debajo de los 15 puntos, en mínimos de 2026, un reflejo de la incipiente recuperación de la confianza de los traders.

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A contramano, los activos argentinos exhibieron señales dispares en sus cotizaciones. Los bonos soberanos en dólares cayeron 0,9% en promedio, mientras que el índice de riesgo país subió 21 unidades para la Argentina, en los 555 puntos básicos. Se trató de la séptima suba consecutiva para el indicador, que tocó un máximo intradiario en los 556 puntos y alcanzó su punto más alto desde el 5 de mayo.

“En la plaza financiera local, los activos argentinos operaron con sesgo negativo y se desacoplaron de la estabilidad externa. La deuda soberana en dólares sufrió caídas lideradas por los tramos medio y largo, lo que impulsó al indicador de riesgo país elaborado por el JP Morgan a escalar un 4% y alcanzar los 555 puntos básicos, su nivel más alto en casi de cinco meses”, puntualizó Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL.

“La deuda en dólares retrocedió y el riesgo país subió mientras la curva en pesos mostró un sesgo negativo en el tramo largo y el BCRA moderó el ritmo de compras. Hoy, el foco estará en la conversión de la D30S6, con la que el Tesoro busca aliviar los vencimientos de fin de mes”, reportó Cohen Aliados Financieros.

“En relación a las perspectivas del mercado, el incremento en el costo del financiamiento reforzó la visión restrictiva por parte del consenso de analistas, que se refleja en los futuros de la tasa de interés implícita de la Fed” de EEUU, indicaron los analistas de Puente.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires terminó neutro en los 2.997.659 puntos en pesos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en el exterior, hubo mayoría de bajas, lideradas por Cresud (-2,7%) y Globant (-2,3%).

Los precios del petróleo resignaron cerca de 2%, con la variedad Brent del Mar del Norte a USD 98,79 el barril para entregar en noviembre (-1,5%). Las acciones de Vista Energy cedieron 1,3%, mientras que el ADR de YPF rebotó 0,5 por ciento.

Por otra parte, la Secretaría de Finanzas anunció un exitoso canje de bonos Dollar Linked y señaló que “en la conversión anticipada en especie del día de hoy adjudicó un total de USD 3.332 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 3.591 millones. Esto significa un rescate del 75,02% sobre el total de valor nominal en circulación de la D30S6″.

El dólar negoció estable

El monto de operaciones en el segmento de contado se mantuvo firme este martes en USD 609,1 millones, mientras que el dólar mayorista finalizó estabilizado en 1.514 pesos.

La divisa comercial anota en septiembre un alza de 5,50 pesos o 0,4%, debajo de la inflación esperada para el corriente mes. En lo que va del año, el dólar ganó solo 59 pesos o 4,1%, unos 19 puntos porcentuales detrás de la inflación, estimada en el 23% en ese período.

“Faltando aproximadamente media hora para el cierre, descomprimió algo más y llegó a marcar un mínimo de $1.512, aunque rápidamente recuperó posiciones para finalizar nuevamente en $1.514″, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.908,79, un movimiento que dejó al dólar mayorista con un margen de alza de 394,79 pesos o 26,1% para desafiar ese límite teórico de flotación. Se trata de la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%), casi 17 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.

El dólar al púbico también permaneció sin variantes, a $1.535 para la venta en el Banco Nación. Se trató de la quinta rueda seguida para esta cotización minorista, en un máximo nominal.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.533,83 para la venta y $1.482,03 para la compra.

Asimismo, el dólar blue subió cinco pesos o 0,3% a $1.555 para la venta.

El BCRA absorbió solo USD 7 millones en la operatoria spot, el 1,1% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 281 millones, a USD 49.414 millones, el nivel más bajo de septiembre, debido a un pago próximo a USD 100 millones a la CAF y una baja moderada de la cotización de activos, entre otros conceptos.

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