El viaje familiar de Calu Rivero a Madrid: fotos con Aíto de la Rúa, sus hijos y el show de Shakira

La actriz estuvo junto a su pareja y sus hijos en España (Video: Instagram)

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Calu Rivero viajó a Madrid junto a su familia para asistir a los shows de Shakira en la ciudad española, y las imágenes que compartió en redes sociales terminaron por cruzar dos historias: la de una actriz que disfruta de un viaje europeo con sus hijos, y la de su cuñado Antonio de la Rúa, quien acaba de volver a la escena pública junto a la artista colombiana después de 16 años de distanciamiento, en medio de rumores de reconciliación.

La actriz publicó una serie de fotos y videos que funcionan como un relato fragmentado del viaje. La primera postal, titulada “Madrid, estos días”, abrió una secuencia que combina escenas cotidianas, momentos íntimos y la experiencia del recital. Calu, Aíto de la Rúa y sus dos hijos, Tao y Bee, posaron con sus acreditaciones “Shakira All Access” colgando del cuello, sobre una alfombra azul y con una estructura roja de fondo, como prueba gráfica de su presencia en el predio.

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La llegada a la ciudad quedó registrada en distintas escenas. Una imagen muestra a Bee con una campera a rayas rojas y blancas junto a Calu, entre árboles y escalones de piedra en lo que parece un jardín público. Otra capta a la actriz en primer plano con un top de lentejuelas fucsia y corazones rosas superpuestos. Los niños también tuvieron su protagonismo: Bee aparece trepada a un sillón, con las piernas colgando y una media rosa; Tao, caminando con una mochila verde a rayas por un pasillo de mármol, en una imagen que Calu tituló “Aho”.

La familia Rivero-De la Rúa estuvo presente en uno de los conciertos de Shakira en Madrid

La actriz de Dulce Amor estuvo acompañada por una amiga

Rivero junto Aíto, su pareja, en el back del concierto de Shakira

El recital de Shakira fue el eje que organizó el viaje. Un video captura a Tao durante el show nocturno, con los brazos levantados y auriculares puestos en medio de las luces del escenario. En el predio, un micro de dos pisos iluminado al atardecer aparece con la frase “Lo extraordinario” como único acompañamiento. El concepto de residencia artística al que alude Calu refiere a una serie de shows consecutivos que una artista ofrece en una misma ciudad, lo que permitió a la familia planificar una estadía prolongada en torno al evento.

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El álbum también incluyó escenas de mayor intimidad. Un video muestra a Calu andando en bicicleta de noche, con un top blanco y una falda negra en una zona iluminada por postes de luz. Una foto de un cóctel rosado con frambuesas en un restaurante con vista a la cocina lleva la frase “Las que planeamos y las que simplemente suceden”. En otra imagen, Calu y Aíto aparecen sentados bajo un techo cubierto de plantas tropicales, con las acreditaciones de Shakira visibles, en lo que la actriz describió como “mi manera favorita de estar en el mundo”.

El registro de moda también tuvo su espacio. La mano de Calu, con el tatuaje “AMOR” en los dedos, sostiene un collar de perlas barrocas doradas y plateadas, bajo el título “Un nuevo collar de perlas”. Una campera bordada en tonos púrpura y naranja, jean ancho y zapatillas blancas completaron la serie de looks, junto a un video de un jean claro con cinturón marrón y botas texanas que Calu tituló “Viajar. Seguir viajando”.

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"Lo cotidiano", escribió Calu en el pie de la foto

Tao también estuvo entre los presentes en el recital

Bee, la hija menor de la paraja, posó junto al personaje que tiene Shakira en Zootopia (Instagram)

El viaje a Madrid cobró una dimensión adicional a partir de los rumores que rodean a Antonio de la Rúa, cuñado de Calu y hermano de Aíto, cuya relación con Shakira volvió a ser objeto de especulación en las últimas semanas. Una fotografía compartida por el empresario George Nader a fines de julio —tomada en Miches, República Dominicana— muestra a la cantante en un ambiente distendido junto a su expareja y a Tonino Mebarak, hermano mayor y colaborador cercano de la artista. Es la primera aparición pública de ambos juntos en 16 años, desde que su relación —sentimental y profesional— se rompió en 2010 tras más de una década en común.

En la imagen, Shakira aparece sonriente con el antebrazo apoyado sobre el hombro de De la Rúa, un gesto que analistas del lenguaje corporal citados por distintos medios interpretaron como una señal de cercanía y pertenencia. El etólogo Desmond Morris, referenciado en ese análisis, sostiene que “apoyar el antebrazo completo implica buscar una mayor superficie de roce y envoltura. No es un toque de paso, es un gesto de anclaje y pertenencia”. Medios internacionales señalaron además que, durante su gira, la cantante habría pedido a su equipo de prensa que evitaran preguntas sobre De la Rúa porque prefería “ir despacio” con ese tema.

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Ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas sobre la naturaleza actual de su vínculo. Medios como Infobae y Publimetro indicaron que tampoco existe una confirmación que avale una reconciliación sentimental. Lo que la fotografía sí evidencia, según las fuentes consultadas, es que la tensión que derivó en disputas legales durante tres años tras la ruptura ya no existe. Antonio de la Rúa se mantuvo alejado de la exposición mediática desde entonces y, según fuentes cercanas, nunca dejó de brindar apoyo a la cantante, al menos en calidad de amigo y confidente. La aparición en República Dominicana, en el entorno más íntimo de Shakira, volvió a instalar la pregunta sobre qué une hoy a ambos.