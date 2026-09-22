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Habló por primera vez Hernán, el hombre que amenazó de muerte a Homero Pettinato: “Cuando lo vi empecé a ver rojo”

El oriundo de Junín decidió dar su versión de lo que sucedió en la puerta de Olga, trató de cobarde al conductor y aseguró que no tiene una obsesión con Sofía Gonet

El oriundo de Juní decidió dar su versión de lo que sucedió en la puerta de Olga, trató de cobarde al conductor y aseguró que no tiene una obsesión con Sofía Gonet (Video: Primicas YA- América TV)
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Un hombre oriundo de Junín, identificado como Hernán Bloquero, se presentó en la puerta del estudio del canal Olga y amenazó de muerte al conductor Homero Pettinato, en un episodio que escaló una situación de acoso que se extiende desde hace dos años. Bloquero también persigue desde hace una década a Sofía Gonet, expareja del conductor, a través de las redes sociales. Fue la primera vez que el acosador se aproximó físicamente a alguno de los dos.

Tras las declaraciones del propio Pettinato y de Gonet, Bloquero decidió dar su versión de los hechos en una conversación con Pablo Layus para Primicias Ya (América TV). Allí negó ser un fanático u obsesivo y aseguró que sus tatuajes aluden a una promesa de índole personal.

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“Los tatuajes que yo me hice, te lo vuelvo a repetir por las dudas, yo no me los hice ni por fanatismo ni por admiración y mucho menos por obsesión. Me lo hice porque fue una promesa que yo hice que pertenece al plano privado”, afirmó Bloquero en el programa. Ante la consulta sobre si reconocía ser obsesivo con Gonet, fue categórico: “No soy ni obsesivo ni tampoco fanático, ni admirador. Yo lo he dicho millones de veces en mis historias”.

Layus lo interrogó entonces por las imágenes que circularon en redes sociales, donde se lo ve realizando un gesto que simula un degüello frente al estudio. Bloquero lo atribuyó a un cruce previo con Pettinato: “Por ese cruce que tuvimos hace un par de meses, cuando él me puso los comentarios del fan obsesivo que se tatuó cinco veces a la Raini. Todo el mundo sabe que sea quien sea, que se mete con los tatuajes que yo me hice por Sofía Gonet, sabe que yo salto enfurecido”.

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El momento en que Homero Pettinato relató cómo fue la amenaza de muerte que recibió y el agresor apareció en vivo

Sobre su presencia frente al estudio, el hombre aseguró que se trató de una casualidad. Sostuvo que había viajado a Buenos Aires a “pasear la primavera” y que, al caminar por la zona de Palermo Hollywood, pasó sin advertirlo por la esquina donde funciona Olga. “Cuando lo vi empecé a ver rojo. Empecé a ver rojo y por eso fue que pasó lo que pasó”, relató. Agregó que permaneció en el lugar apenas diez minutos antes de retirarse, para no arruinar la entrevista que estaban llevando adelante en el canal de streaming con Gabriel Rolón.

Frente a la denuncia penal que Pettinato radicó en su contra, Bloquero esquivó el compromiso de presentarse a declarar. “Yo estoy dando mi versión, Pablo. Yo ahora no me encuentro en Buenos Aires”, respondió, y justificó haber elegido ese medio para hablar porque Layus “le generaba confianza”.

Cuando Layus le preguntó directamente si había tenido intención de golpear al conductor, Bloquero lo negó y relativizó su actitud frente al estudio. “No pateé el vidrio. Eso hubiese sido peor si yo pateaba el vidrio, le pegaba una piña, lo que sea. Estuve ahí quieto nomás y me fui nada más”, afirmó, antes de calificar la denuncia de Pettinato como un acto de cobardía motivado por rivalidades ajenas a él. “Es un cobarde, Pablo, directamente”, sentenció, y sostuvo que la reacción del conductor buscaba “restarle” protagonismo a otro y “que se hable de él”.

Sofía Gonet sostuvo que el acosador amenazó a sus distintas parejas y construyó una relación parasocial con ella (Video: SQP, América TV)

El hombre también reveló que el conflicto con Pettinato tiene como punto de origen una discusión en redes sociales en la que él mismo comparó desfavorablemente al conductor con su padre, el músico y humorista Roberto Pettinato. “A mí Roberto me parece, a pesar de no conocerlo personalmente, que debe ser mejor persona que Homero”, sostuvo Bloquero.

Consultado por su historial, admitió haber tenido otros roces similares en el pasado. “Ya he tenido un problema también con un cantante de reguetón, pero todo quedó en el olvido”, dijo, sin dar mayores precisiones.

Hacia el final de la entrevista, Bloquero pidió que se desvinculara de este episodio a Néstor en Bloque, banda cuyo buzo llevaba puesto cuando se presentó frente a Olga. Según explicó, la confusión generó que usuarios atacaran al músico en redes sociales. “Néstor En Bloque no tiene nada que ver en este problema”, recalcó.

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