República Dominicana

El Ministerio de Defensa dominicano gradúa a una promoción de cadetes en operaciones tácticas para áreas urbanizadas

La ceremonia en Santo Domingo certificó la culminación del curso Monteros, destinado a preparar futuros integrantes del Ejército ante riesgos en ciudades, con presencia de autoridades civiles y militares nacionales

La capacitación incluye coordinación de equipos, evaluación rápida de escenarios y toma de decisiones bajo presión. (Foto cortesía MinisterioDefensa RD)
La capacitación incluye coordinación de equipos, evaluación rápida de escenarios y toma de decisiones bajo presión. (Foto cortesía MinisterioDefensa RD)
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Un grupo de cadetes del Ejército de República Dominicana completó una etapa de formación destinada a prepararlos para actuar en escenarios urbanos de riesgo. El Ministerio de Defensa de República Dominicana (MIDE) graduó a la Cuadragésima Tercera Promoción del Curso de Operaciones Tácticas Especiales en Áreas Urbanizadas, una capacitación que forma parte del proceso previo a su incorporación como oficiales.

Los graduados cursan el cuarto año en la Academia Militar Batalla de las Carreras, donde reciben instrucción académica y militar antes de iniciar su carrera dentro del Ejército. La actividad se desarrolló en Santo Domingo y reunió a autoridades civiles y militares vinculadas a la formación de los futuros oficiales.

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El curso, conocido como Monteros, se enfoca en la preparación para operaciones en zonas urbanas. Según informó el MIDE, los cadetes recibieron entrenamiento para enfrentar situaciones que requieren coordinación de equipos, disciplina, evaluación rápida de escenarios y toma de decisiones bajo presión.

Los cadetes del Ejército de República Dominicana cursan el cuarto año en la Academia Militar Batalla de las Carreras antes de convertirse en oficiales. (Foto cortesía MinisterioDefensa RD)
Los cadetes del Ejército de República Dominicana cursan el cuarto año en la Academia Militar Batalla de las Carreras antes de convertirse en oficiales. (Foto cortesía MinisterioDefensa RD)

La capacitación se orienta a operaciones en entornos urbanos

Las áreas urbanizadas presentan condiciones distintas a las de otros escenarios militares debido a la cercanía de edificios, calles, infraestructura y población civil. Por ese motivo, el programa busca que los participantes desarrollen procedimientos para desplazarse, coordinar unidades y cumplir misiones dentro de ese tipo de espacios.

La formación también incluye prácticas vinculadas con el mando y la conducción de tropas. Los cadetes deben aplicar los conocimientos adquiridos durante su paso por la Academia Militar, donde se preparan para asumir responsabilidades operativas y de liderazgo dentro del Ejército.

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Durante la ceremonia, las autoridades entregaron las insignias que identifican a los egresados como monteros. La distinción acredita que los cadetes completaron el entrenamiento especializado en operaciones tácticas en áreas urbanizadas. También hubo reconocimientos para los alumnos con mejor desempeño y para los instructores que participaron en la capacitación.

El acto fue encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, junto con el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jimmy Arias Grullón. También asistieron mandos de la Unidad de Comando Especial Contraterrorismo del MIDE y otros oficiales.

La ceremonia de graduación del curso Monteros se realizó en Santo Domingo con autoridades civiles y militares. (Foto cortesía MinisterioDefensa RD)
La ceremonia de graduación del curso Monteros se realizó en Santo Domingo con autoridades civiles y militares. (Foto cortesía MinisterioDefensa RD)

Los cadetes pasarán a la etapa final antes de ser oficiales

La graduación del curso no implica todavía el ingreso formal de los participantes como oficiales. Los cadetes se encuentran en la fase final de su preparación en la Academia Militar Batalla de las Carreras y deberán concluir sus estudios antes de recibir su primer rango dentro de la institución.

El MIDE indicó que los integrantes de esta promoción finalizarán su formación académica y militar el 29 de noviembre. Después serán ascendidos a segundo teniente, el rango con el que comenzarán su servicio como oficiales del Ejército de República Dominicana.

Ese ascenso marca el paso de la condición de cadetes a la de integrantes de la estructura de mando militar. A partir de entonces, podrán recibir asignaciones vinculadas con la conducción de personal, la ejecución de operaciones y otras tareas propias de las unidades del Ejército.

Fernández Onofre señaló durante el evento que la disciplina, la cohesión y la capacidad de decisión son elementos necesarios para ejercer responsabilidades de mando. El Ministerio de Defensa sostuvo que el curso complementa la formación general de los cadetes y refuerza sus capacidades para responder a misiones relacionadas con la defensa, la seguridad y la protección de la soberanía nacional.

El Ministerio de Defensa de República Dominicana graduó a la Cuadragésima Tercera Promoción del Curso de Operaciones Tácticas Especiales en Áreas Urbanizadas. (Foto cortesía MinisterioDefensa RD)
El Ministerio de Defensa de República Dominicana graduó a la Cuadragésima Tercera Promoción del Curso de Operaciones Tácticas Especiales en Áreas Urbanizadas. (Foto cortesía MinisterioDefensa RD)

La nueva promoción de monteros continuará ahora con el tramo final de sus estudios antes de iniciar su carrera como oficiales militares.

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