Milei compartió con Trump la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas que deliberó en la ONU

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(Enviado especial a Nueva York) Javier Milei y Donald Trump compartieron hoy la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, una iniciativa geopolítica diseñada por la Casa Blanca para enfrentar a los carteles del narcotráfico que operan en combinación con China e Irán.

El cónclave sucedió en el Room 6 de la ONU, y Trump fue acompañado por Marco Rubio -secretario de Estado-, Jamieson Greer -representante de Comercio de los Estados Unidos-, y Stephen Miller -asesor de Seguridad Nacional-, lo que demuestra la importancia que asigna el presidente de los Estados Unidos al Escudo de las Américas.

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Trump estuvo 15 minutos en el cónclave, y habló cinco minutos de corrido. Su discurso exhibió -sin matices- que rol asigna a América Latina frente a China, Irán y sus vínculos con los carteles de la droga.

Textual, Trump afirmó:

“Estoy fascinado de estar aquí en la segunda reunión del Escudo de las Américas. El Escudo de las Américas es algo muy importante. Tal vez no lo sepan, pero es algo muy importante. Es muy importante, y esta es la alianza más grande y poderosa para la seguridad económica y nacional que jamás se haya convocado en el Hemisferio Occidental”.

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“Ha habido un gran cambio en sus países, un gran cambio hacia la derecha. Eso es algo bueno. Pero los líderes de antes permitieron durante mucho tiempo que muchas partes del Hemisferio Occidental se desestabilizaran gravemente por la violencia de los cárteles, la migración descontrolada y la injerencia extranjera. Y ustedes lo saben mejor que nadie, muchos de ustedes fueron elegidos por esa tercera razón. Estábamos aquí para detenerlo”.

“El Escudo de las Américas es un reconocimiento de que nuestra región es más fuerte, más segura y más próspera si trabajamos juntos y enfrentamos todas las amenazas. Muchas de ellas, diría yo que los cárteles más grandes, son la mayor amenaza”.

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“Durante años, los cárteles han librado una guerra contra la gente de este hemisferio. Ahora, nosotros estamos librando una guerra contra ellos. El trabajo de cada líder en esta sala es, por encima de todo, proteger la seguridad física de su pueblo. Estos son terroristas violentos, fuerzas paramilitares que controlan territorio físico. Eso se debe a que nadie hizo nada para detenerlo. Ustedes son mucho más duros que ellos, y tienen el respaldo de los Estados Unidos, y eso los hace mucho más fuertes”.

“Así que hoy, les pido a todas las naciones del Escudo de las Américas que designen formalmente a los narcoterroristas como amenazas comunes a la estabilidad, y que apliquen sanciones contundentes contra las 24 organizaciones terroristas extranjeras designadas por los Estados Unidos”

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“Hoy, le pido a los miembros del Escudo de las Américas que ayuden a asegurar la vasta riqueza natural de este país. Tienen una riqueza natural tremenda. Muchos en el mundo, probablemente ustedes tengan la mayor riqueza natural, y que no permitan que sea tomada por potencias externas hostiles. No podemos permitir que eso suceda. Ya no tendrán un país si eso pasa. Una vez que eso sucede, realmente no se regresa muy fácilmente.

“Pero debemos asegurar el control de nuestros propios oleoductos de energía, elementos de tierras raras y corredores de comercio agrícola. Y es algo que ustedes saben cómo hacer, y saben cómo hacerlo muy bien. Los recursos de las Américas siempre deben pertenecer al pueblo de las Américas. Los Estados Unidos están ansiosos por trabajar con ustedes para lograr este objetivo y fortalecer a todas nuestras naciones”.

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“Es un gran honor estar aquí, y solo quiero dejarles saber que los Estados Unidos están detrás de ustedes, y varios de ustedes lo saben muy bien porque están aquí. He respaldado a algunos de ustedes, y hemos tenido grandes victorias electorales. Grandes victorias electorales hasta ahora. Creo que voy nueve de nueve. Todos a los que he respaldado han ganado, y acabamos de tener una gran victoria en Colombia, como saben. Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo dos veces, y muchas victorias. Estamos ganando mucho. Así que solo quiero agradecerles a todos por estar aquí”.

Javier Milei y Donald Trump en Nueva York - sesión extraordinaria del Escudo de las Américas

La presentación de Trump colocó la mayoría de los países de la región como sus aliados naturales -con excepción de Brasil, México y Uruguay-, reclamó que esos países profundicen sus acciones legales contra los carteles de la droga, afirmó que América Latina debe proteger sus riquezas naturales y alertó -sin nombrarla- sobre China y su ofensiva financiera y comercial.

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Esta línea de pensamiento del Presidente de Estados Unidos se reflejó nítidamente en el discurso que leyó Milei durante su participación en la sesión extraordinaria del Escudo de las América.

El discurso de Javier Milei en Nueva York - Sesión extraordinaria del Escudo de las Américas

Milei sostuvo lo siguiente:

“Estamos abocados para reconstruir el sistema de seguridad, la inteligencia, la inteligencia de nuestro país, pero también tiene una dimensión económica, porque garantizar la estabilidad económica ante cualquier factor externo y asegurar el desarrollo de los recursos críticos que Dios nos dio”.

“Creemos que en este nuevo mundo la seguridad de un país es extensiva a la de sus vecinos y a aliados más inmediatos. Por eso queremos tener un rol proactivo en garantizar no solo la seguridad argentina, sino también la seguridad hemisférica”.

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“Los desafíos relativos al mundo de hoy y también al mundo de mañana, como son la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida. Eso es uno de los compromisos de nuestra administración, que es una herramienta fundamental para proyectarnos como el aliado estratégico que queremos ser”.

“Porque hoy las amenazas que castigan a nuestras naciones no suceden solo en el mundo físico, sino también el de la información y los operadores psicológicos. No se reducen al conflicto entre países, sino que toman la forma elusiva de organizaciones que no conocen fronteras, como el crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo. Nosotros fortaleceremos nuestros instrumentos para repeler estas amenazas, para seguir sus estructuras financieras y proteger nuestras instituciones de su infiltración”.

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