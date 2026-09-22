El vicepresidente Ulloa participa en la presentación de la película Vértices en El Salvador

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, participó en la presentación de Vértices, película del cineasta Arturo López Rodas. /(Vicepresidencia de la República)

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El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, participó en la presentación de Vértices, una película dirigida y producida por el cineasta salvadoreño Arturo López Rodas.

La obra fue seleccionada por el Comité Cine Nacional de El Salvador (CINESAL) para representar al país en el proceso de consideración de la categoría de Mejor Película Internacional de la 99.ª edición de los Premios Óscar.

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La actividad reunió a autoridades y representantes del sector audiovisual, en una instancia que buscó visibilizar la producción nacional y el recorrido de la película hacia la instancia de evaluación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPASS).

Según informó la Vicepresidencia de la República, en sus redes sociales, la participación de Ulloa se inscribió en una agenda de respaldo a las iniciativas culturales y a la proyección internacional de las producciones hechas en el país.

Durante la presentación, la representante de CINESAL, Paula Heredia, planteó la necesidad de consolidar una red de trabajo entre instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones vinculadas con el cine y realizadores independientes.

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La presentación de Vértices reunió a autoridades y representantes del sector audiovisual salvadoreño. / (Vicepresidencia de la República)

Heredia sostuvo que el desarrollo de la industria requiere financiamiento de distintos sectores, además de políticas que amplíen las instancias de formación, producción y circulación de obras nacionales. También destacó la relevancia de las alianzas para facilitar el acceso de nuevos talentos a oportunidades dentro del sector.

La representante del comité señaló que el cine salvadoreño necesita condiciones que permitan sostener proyectos a largo plazo y ampliar su presencia en espacios internacionales. La postulación de Vértices abre una nueva exposición para una producción salvadoreña en la carrera hacia los Premios Óscar.

El Comité Cine Nacional de El Salvador es el organismo que eligió la película para competir por una nominación en la categoría destinada a filmes internacionales. Cada país puede presentar una obra, que luego debe cumplir con los requisitos y procesos de selección establecidos por la Academia.

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Arturo López Rodas destacó las oportunidades para el cine nacional

López Rodas valoró la participación de su película en el proceso y afirmó que la selección representa una oportunidad para el sector audiovisual del país. El director definió a Vértices como “un drama sobre la amistad, el paso del tiempo, las pérdidas y los vínculos que permanecen a partir del reencuentro de tres antiguos amigos”.

La trama de Vértices sigue a tres amigos que se reencuentran en un funeral después de treinta años para hablar de la vida y la muerte./ (Contrapunto)

La trama se centra en la relación entre esos personajes y en los conflictos que surgen a partir de su reencuentro. La película busca situar una historia personal dentro de una producción realizada desde El Salvador.

“Nos complace que se abran estas ventanas que representa el cine nacional”, expresó el realizador durante la actividad, según la comunicación de la Vicepresidencia.

Ulloa, por su parte, respaldó la iniciativa y destacó la necesidad de ampliar los espacios de impulso para la cinematografía local. La presencia de Vértices en la selección nacional coloca al cine salvadoreño en el circuito de consideración para la categoría de Mejor Película Internacional.

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La candidatura dependerá de las etapas posteriores de evaluación de la Academia, que define las películas preseleccionadas y, más adelante, las obras nominadas para la ceremonia de los Premios Óscar.