La izquierda se movilizó en la Marcha de la Bronca: “El amor vence al odio, pero mejor es la huelga general”

De forma masiva, miles de manifestantes se congregaron en la "Marcha de la Bronca" contra el ajuste del Gobierno nacional

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En una jornada sin incidentes y que se replicó en varias ciudades del país, miles de manifestantes identificados con organizaciones de izquierda marcharon a Plaza de Mayo este sábado para “hacer oír una bronca que crece desde abajo” y exigir un paro general para “derrotar” al gobierno de Javier Milei.

Con la diputada nacional Myriam Bregman como principal oradora al cierre de la jornada, la protesta se extendió a casi 60 ciudades con la adhesión de 350 organizaciones políticas, sindicales, sociales, culturales y estudiantiles, según informaron desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-U). Además de cuestionar a la gestión de La Libertad Avanza (LLA), el acto apuntó contra la “complicidad” de los gobernadores provinciales y las críticas a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).

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Bregman remarcó el orgullo de “haber construido una marcha en unidad, que expresó decenas de broncas, contenida por la traición, por los cagones y todos los que no se animan a enfrentar a Milei. Esa bronca contenida hoy se empezó a manifestar”. “Lo más importante es que desde mañana empezamos a construir la coordinación en cada ciudad, en las universidades a pelear todos juntos, multiplicando las fuerzas”, exhortó en un breve discurso, en el epílogo de la movilización, que tuvo las características de un lanzamiento electoral.

Y concluyó: “Hoy hicimos algo muy grande por fuera de los aparatos tradicionales, de los que siempre dicen que la relación de fuerza no da. Vamos a mostrarles que la relación de fuerzas se construye, y que estamos dispuestos a hacerlo. Porque el amor vence al odio, pero mejor es la huelga general. Vamos a construir esa lucha para derrotar a Milei, a sus cómplices, al FMI y para echar a los ingleses de Malvinas”.

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Los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño fueron los principales oradores del acto

La movilización, que se congregó alrededor de las 15.30, para desplazarse por Avenida de Mayo hasta la Casa Rosada, había sido preparada durante varias semanas en asambleas federales que reunieron a organizaciones sociales, sindicales, culturales y políticas.

Al finalizar la lectura de la declaración consensuada, un grupo de músicos interpretó “Marcha de la bronca”. La intención es preparar una movilización aún mayor cuando el Congreso trate el Presupuesto 2027.

La convocatoria reunió a las fuerzas del FIT-U: el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Participaron además organizaciones piqueteras como el Polo Obrero, el Frente de Lucha Piquetero y agrupaciones integradas en Territorios en Lucha.

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Entre los sectores sindicales adherentes estuvieron la comisión interna de ATE del Hospital Garrahan, la Asociación de Profesionales y Técnicos, el gremio docente Ademys, seccionales de Suteba de Tigre y La Matanza, la seccional del Tren Sarmiento de la Unión Ferroviaria (UF), y la comisión interna de FATE. También acompañaron el “Encuentro Memoria, Verdad y Justicia”, la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles, la Coordinadora Sindical Clasista, centros de estudiantes, asambleas socioambientales y colectivos de artistas.

El documento

La declaración leída en Plaza de Mayo definió la protesta como la expresión de “una bronca profunda, nacida frente a tanta desigualdad, tanto atropello y tanta mentira organizada”. El documento, que consta de 11 páginas, llamó a “derrotar a Milei, su plan y sus cómplices con la huelga general”.

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Entre los diagnósticos de la convocatoria figura el cierre de 30.000 empresas y la destrucción de 300.000 puestos de trabajo, mientras, según la declaración, se premia a quienes fugan capitales. También cuestionó el desfinanciamiento de hospitales, los ataques contra la universidad, docentes, estudiantes y científicos, y la reducción del programa Volver al Trabajo para 950 mil familias.

“No son errores ni excesos aislados. Es un plan de guerra contra el pueblo trabajador, impulsado por la clase capitalista, los grandes grupos económicos, los bancos, el imperialismo, el Fondo Monetario Internacional y los fondos buitres”, señaló el pronunciamiento.

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La convocatoria reunió en Buenos Aires a organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y de jubilados

Las agrupaciones de izquierda responsabilizaron al Gobierno por las consecuencias de su programa económico y mencionó el rechazo popular, los conflictos laborales y una sucesión de crisis y escándalos. Entre ellos citó la causa en torno a la estafa $LIBRA y las situaciones vinculadas con el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El texto propuso avanzar “hacia la derrota de Milei, sus cómplices y su plan motosierra: en las calles, organizando y movilizando toda la bronca obrera y popular”.

En el transcurso de la jornada, Bregman cuestionó a los gobernadores y a las conducciones sindicales por haber facilitado, según su mirada, la aprobación de la reforma laboral en el Congreso. “Las conducciones sindicales firmaron en los hechos un acuerdo de gobernabilidad con Milei que le facilitó votar la reforma laboral en el Congreso y avanzar en su plan de saqueo, mientras cada conflicto sectorial quedaba librado a su suerte”, expresó.

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El cierre de FATE y los otros conflictos

Los asistentes escucharon la declaración a la que adhirieron más de 350 organizaciones

El diputado nacional Nicolás del Caño, militante del PTS e integrante del FIT-U, destacó la movilización en distintos puntos del país y pidió una solución para los trabajadores de FATE, amenazados con un desalojo tras casi siete meses de conflicto por el cierre de la planta y los despidos masivos. “Hay muchos laburantes peleando por sus puestos de trabajo, igual que el colectivo de la discapacidad que se mantiene en pie de lucha y lo mismo hacen los estudiantes y otros sectores que no se resignan”, afirmó.

En ese marco, el dirigente cuestionó a quienes proponen esperar hasta 2027 y sostuvo que la movilización debía ponerse al servicio de las luchas en curso. También acusó al gobierno de la provincia de Buenos Aires de negarse a intervenir para garantizar la continuidad productiva de la planta fabricante de neumáticos.

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“La Marcha de la Bronca organizada desde la izquierda, que solo en la Ciudad de Buenos Aires movilizó a más de 50.000 personas deja planteados grandes desafíos para transformar esta enorme movilización en una fuerza organizada que pueda derrotar a Milei”, expresó Gabriel Solano, referente nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y exlegislador de CABA.

“La bronca se hizo multitud y fue conmovedor ver participar a miles de trabajadores y estudiantes. La imagen de la Plaza llena es la demostración de que hay mucha fuerza social para derrotar a Milei, son las viejas direcciones tradicionales y burocráticas las que no hacen nada para frenarlo. Pero hoy toda esa bronca pasó por encima de los cómplices del gobierno y dijo presente”, expresó Celeste Fierro, diputada electa del MST en el FIT-U.

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La convocatoria también llamó a concentrarse el próximo 23 de septiembre, durante el Día del Jubilado, frente al Congreso.