El Congreso de Guatemala recibe la nómina de seis aspirantes a contralor general para el período 2026-2030

Miembros de la Comisión de Postulación clasifican documentos de candidatos a Contralor General de Cuentas en el Congreso de Guatemala. (Congreso de República de Guatemala)

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El Congreso de Guatemala recibió este martes la nómina de seis aspirantes a contralor general para el período 2026-2030, una elección que definirá quién dirigirá durante cuatro años la institución encargada de fiscalizar los recursos públicos y reemplazará a Frank Helmut Bode.

Las sesiones ordinarias del martes 6 y el jueves 8 de octubre son las fechas tentativas para que el pleno elija al nuevo titular. El presidente del Congreso, Luis Contreras, comunicó ese calendario a los jefes de bloque y sostuvo que los diputados podrán reunirse con los postulantes antes de votar.

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La Comisión de Postulación entregó formalmente la lista al presidente legislativo y al cuarto secretario de la Junta Directiva, el diputado Orlando Blanco. La instancia había sido juramentada por el Congreso el 13 de agosto y completó la selección dentro de los plazos previstos.

Miembros de la Comisión de Postulación clasifican documentos de candidatos a Contralor General de Cuentas en el Congreso de Guatemala. (Congreso de República de Guatemala)

Seis contadores públicos para dirigir la fiscalización estatal

Los candidatos son Luis Antonio Marroquín Pimentel, Marco Antonio Vélez González, Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, Elfego Odair Castañón González, Óscar Alberto Hernández Romero y Julio Otoniel Roca Morales. Los seis son contadores públicos.

La nómina quedó definida el domingo 20 de septiembre, después de las entrevistas a los aspirantes que alcanzaron la calificación mínima. El presidente de la comisión, Miquel Cortés Bofill, y la secretaria, Milvia Marilena Elías López, firmaron el documento que dio paso a la fase de decisión legislativa.

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El listado fue publicado en el Diario de Centro América y en dos diarios de circulación nacional, como establece el artículo 28 de la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto 19-2009 del Congreso de la República. La entrega al Organismo Legislativo había sido programada para las 11:30.

Las impugnaciones contra la nómina podrán presentarse del 23 al 25 de septiembre en la Universidad Rafael Landívar, entre las 8:00 y las 17:00. Ese mecanismo figura en el calendario divulgado por Guatemala Visible antes de que los diputados avancen a la votación.

Entre los aspirantes hay personas vinculadas con la Contraloría General de Cuentas y allegadas a la actual jefatura de la institución, según Infobae.

Quien resulte electo deberá conducir la entidad responsable de revisar la administración de los fondos estatales.

Contreras admitió que aún no conoce personalmente a los seis profesionales y que la información que tiene sobre ellos proviene de lo difundido por los medios.

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Al explicar la dinámica previa a la elección, afirmó: “Hoy les avisé a jefes de bloque. Y no vayan a perderse, que aquí van a venir todos a cabildear por su espacio en esa elección. Los diputados son libres para juntarse con quien quieran, y que les explique su plan de trabajo y así votar por quien quieran”.

Los diputados Nery Ramos y Elmer Palencia indicaron que todavía analizan si la instancia de jefes de bloque realizará entrevistas formales. Ramos consideró que los candidatos deberían exponer sus planes de trabajo ante las distintas bancadas antes de que el Congreso adopte una decisión.

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La expectativa del Ejecutivo y de Estados Unidos

El presidente Bernardo Arévalo pidió que la designación fortalezca la capacidad de fiscalización estatal. Durante una conferencia de prensa en la Fuerza Aérea Guatemalteca, expresó: “Nosotros confiamos que la Comisión de Postulación haya hecho un buen trabajo, vemos que hay candidatos sólidos y esperamos que el Congreso haga una decisión efectivamente orientada en fortalecer la capacidad de fiscalización del Gobierno”.

El mandatario señaló que el Ejecutivo confía en el trabajo de la comisión y considera que dentro de la nómina hay personas con condiciones para asumir el puesto. También remarcó que la discusión y la determinación final corresponden al Organismo Legislativo.

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El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jorgan Andrews, afirmó que su Gobierno sigue el proceso, aunque respeta la decisión del Congreso guatemalteco. “Respetamos totalmente el procedimiento guatemalteco para seleccionar a unas personas de alta calidad con mucha experiencia, estamos muy pendientes de los resultados”, declaró.

Andrews añadió que la representación estadounidense está dispuesta a colaborar con quien resulte electo. El nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas asumirá el cargo el 13 de octubre.