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El incómodo reencuentro de Graciela Alfano con Matías Alé: "No lo reconocí"

La expareja estuvo presente en la Cena Solidaria 2026, el evento a beneficio de la Casa Garrahan, y fueron los protagonistas de un inesperado momento

La expareja se reencontró en un evento solidario y protagonizaron un momento cargado de tensión (Video: Puro Show- El Trece)
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Graciela Alfano protagonizó un móvil cargado de definiciones durante la Cena Solidaria 2026, evento a beneficio de la Casa Garrahan. En diálogo con Puro Show (El Trece), la vedette repasó su serie biográfica en desarrollo y tuvo un cruce inesperado con Matías Alé, su expareja, que quedó registrado en cámara.

El encuentro con Alé se dio en pleno móvil. El cronista fue quien notó la presencia del actor y le señaló la escena a Alfano: “Mirá este, mirá este saludo, qué encuentro”. Ella, con gesto neutro, respondió con evasivas a la pregunta de su expareja: “Bien, bien, muy bien”. Ante la actitud distante, el periodista le marcó que lo había ignorado: “Lo despachaste al amigo”. Alfano se excusó asegurando que directamente no lo había identificado: “No lo reconocí, perdónenme, no lo había reconocido, primera vez...”.

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Recién en ese momento el cronista aclaró de quién se trataba: “Matías Alé”. Lejos de disimular, la vedette redobló la sinceridad sobre su propio despiste: “Sí, ya sé, pero yo me olvido de todo. Estás mucho mejor vos que él, te digo. Estás mucho mejor vos que él, te digo”, repitió, como si quisiera asegurarse de que quedara clara la comparación.

Graciela estuvo acompañada por Pepe Cibrián, Fátima Florez y Pampita (Jaime Olivos)
Graciela estuvo acompañada por Pepe Cibrián, Fátima Florez y Pampita (Jaime Olivos)

Superado el cruce con Alé, la conversación retomó el eje original del móvil: la serie biográfica que Alfano tiene en marcha. Contó que el proyecto ya había estado sobre la mesa en otro momento, pero se postergó por la producción dedicada a Moria Casán: “En ese momento también se propuso la mía, pero la mía se pospuso justamente por la de ella”.

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Sobre los motivos personales de aquella demora, fue igual de frontal: “Yo estaba muy enamorada saltando en un barco, no estaba para hacer eso. Ahora estoy”. Acto seguido, adelantó el espíritu que tendrá la producción: “Va a ser algo fabuloso, porque voy a contar todo. Y me divierte contar todo”.

Consultada sobre si dejará afuera los episodios más incómodos de su historia, no dudó: “Todo es bueno”, dijo primero, y remató con una definición todavía más amplia: “Todo es vida, para todos es vida”.

Con la serie ya en marcha en su cabeza, Alfano avanzó también sobre el elenco que imagina. Mencionó a la China Suárez, con quien asegura haber hablado ya del papel, y sumó a Sofía Gala como otra de sus elegidas. Para la etapa adulta de su historia, en cambio, tiene una idea distinta: interpretarse a sí misma. “Y a mí me gustaría interpretarme a mí misma. En la parte mayor, cuando-- actual, que tengo muchas cosas que contar”, cerró, entre risas.

Graciela y Matías estuvieron juntos 10 años
Graciela y Matías estuvieron juntos 10 años

El cruce con Alé en la cena del Garrahan no fue un episodio aislado: los une una historia que duró casi una década. Alfano y Matías mantuvieron una relación desde noviembre de 1999 hasta 2008, nueve años que superaron en extensión a los dos matrimonios de la vedette. Él tenía veinte años menos que ella, y ese desfasaje fue parte del atractivo que la propia Alfano describió en más de una entrevista. “Con Matías tuve una relación maternal, yo tenía 40 y tantos y era sexualmente demandante. Él me permitió quedarme en mi juventud durante un rato más. Sabía que era un amor a plazo fijo, pero no pensé que iba a durar tanto. El amor se terminó en 2007, durante ShowMatch, y me hundí en el sufrimiento y el dolor”, reconoció la vedette en una entrevista.

La versión de el actor no difirió demasiado de lo que declaró la conductora en varias ocassiones. “Graciela fue mi gran amor. No discutíamos nunca, tuvimos una relación hermosa de casi diez años”, declaró el actor en distintas oportunidades

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