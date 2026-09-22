Misión del FMI en la Argentina: cómo se posiciona el Gobierno ante la meta de reservas que nunca se cumplió sin un “perdón”

La misión del Fondo Monetario Internacional llegó este lunes a la Argentina para la tercera revisión del acuerdo. (Foto: Reuters/Tomas Cuesta).

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En medio de la llegada de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, el Gobierno logró comprar más de USD 14.000 millones, pero la tercera revisión del acuerdo pondrá el foco en la meta pendiente: todavía necesita sumar cerca de USD 8.000 millones de reservas netas antes de diciembre, un objetivo que los programas anteriores no cumplieron sin pedir un “perdón”.

El desembarco de la delegación del FMI al país abrió una nueva instancia de evaluación sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por la administración libertaria. Según pudo saber Infobae, las partes se reunieron en la sede porteña del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para llevar acabo un exhaustivo análisis de las pautas fijadas en el entendimiento firmado en abril de 2025. Entre las variables bajo revisión figura la trayectoria de las reservas netas, un indicador que no se limita a las compras de dólares del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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Previo a los encuentro con la misión, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la relación con el Fondo es “superpositiva” y remarcó que los objetivos están por encima de los niveles comprometidos. El funcionario también señaló que el Gobierno mantiene un intercambio constante con el organismo multilateral para revisar la evolución de las variables contempladas en el pacto rubricado.

“El diálogo es espectacular y siempre estamos muy bien para poder intercambiar cada variable y seguir monitoreando todas las variables”, afirmó el secretario de Finanzas en un streaming con el periodista Guillermo Laborda. Según indicó Furiase, la previsión inicial se ubicaba entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones, mientras que la acumulación superó los 14.000 millones de dólares.

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La diferencia con la acumulación

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario, en enero, el BCRA compró 14.306 millones de dólares. Esas operaciones apuntaron a fortalecer las reservas internacionales y sobrepasaron el objetivo informal anual de compras de dólares fijado en USD 10.000 millones con el FMI. El Gobierno incluso mantiene abierta la posibilidad de que las adquisiciones lleguen a 17.000 millones de dólares.

Sin embargo, el volumen de divisas compradas por la autoridad monetaria no determina de forma directa el cumplimiento de la meta de reservas netas comprometida con el organismo encabezado por Kristalina Georgieva. El economista de Econviews, Alejandro Giacoia, planteó esa distinción al analizar el desempeño del programa y señaló que la meta de junio de reservas netas de -USD 8.600 millones quedó por encima del objetivo previsto, aunque advirtió que los ajustadores incluidos en el acuerdo pueden modificar la cifra de referencia.

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“La meta de fin de junio se sobrecumplió, pero hay que tener en cuenta que esas metas tienen ajustadores que pueden terminar cambiando el número”, precisó diálogo con Infobae. Pero según sus estimaciones, el nivel actual todavía se encuentra lejos del objetivo fijado para el cierre del año.

El gráfico elaborado por Econviews sobre las reservas internacionales netas bajo metodología del FMI muestra una caída durante 2025 y una recuperación parcial en 2026. La serie toma como base el acumulado desde el 1° de enero de 2025 y presenta los datos a precios constantes.

La curva comenzó cerca de -USD 2.000 millones en enero de 2025. Durante los meses siguientes descendió de manera marcada y tocó valores próximos a -USD 14.500 millones hacia diciembre. Luego, durante 2026, mostró una recuperación que llevó el indicador hacia una zona cercana a -USD 7.000 millones en septiembre.

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De cara a la meta anual

El miembro fundador de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, coincidió en que el Gobierno puede señalar el cumplimiento de la pauta de compras de divisas. No obstante, remarcó que ese resultado no representa por sí solo el cumplimiento de la obligación de acumulación ante el Fondo.

Si bien de acuerdo con su análisis, el Gobierno superó esa exigencia, la situación cambia para diciembre. El economista señaló que el BCRA debe acumular USD 8.000 millones de reservas netas para cumplir la meta anual de -4.100 millones de dólares. Según sus cálculos, el nivel quedó en poco menos de USD 7.000 millones hasta julio.

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“Para fin de año, el BCRA debería acumular reservas netas por USD 8.000 millones y eso todavía no lo consiguió”, sostuvo Sigaut Gravina. También indicó que agosto y septiembre no aportaron acumulación de reservas netas, de acuerdo con sus estimaciones. El economista vinculó esa evolución con la menor intensidad de las compras de divisas por parte del BCRA. “El freno a la compra de divisas en el mercado te está diciendo que no va a ser tan sencillo acumular”, afirmó.

Menor ritmo

Después de superar el objetivo anual de compras en junio, el BCRA redujo la velocidad de sus adquisiciones de dólares para no generar presiones adicionales sobre el tipo de cambio. En lo que va de septiembre, el monto llegó a USD 2011 millones, una cifra que equivale a un promedio diario de aproximadamente 14,5 millones de dólares.

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El Banco Central bajó el ritmo de compra de reservas y en septiembre es de cerca de USD 14 millones diarios. (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)

Una fuente consultada bajo condición de reserva sostuvo que el Gobierno necesita una aceleración en la compra de reservas o una nueva emisión de deuda en dólares para alcanzar el objetivo anual de reservas netas. Según esa evaluación, sin una de esas alternativas, el cumplimiento de la meta se vuelve difícil.

La diferencia entre las compras brutas y el indicador neto cobra relevancia en el diálogo con el Fondo. Mientras el Gobierno resalta los más de USD 14.306 millones adquiridos desde enero, los analistas privados focalizan su atención en el nivel de reservas que exige el acuerdo para diciembre.

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Elecciones por delante

El economista de EcoGo, Lucio Garay Mendez, consideró que superar una meta semestral representa una señal favorable, aunque advirtió que ese dato no amplía por sí mismo el horizonte financiero del Gobierno. “Pensar que haber acumulado USD 8.000 millones en las reservas basta para bajar el riesgo país o sobrellevar el período hasta las elecciones sin turbulencias o de manera holgada es un error”, afirmó el especialista.

El analista señaló que el calendario presenta dos temporadas de menor oferta de divisas y una sola temporada de oferta alta. Esa dinámica forma parte de los factores que siguen los economistas al estimar la capacidad del BCRA para fortalecer las reservas netas antes del cierre del año.

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La tercera revisión se desarrolla con esas dos lecturas sobre la mesa. El Gobierno sostiene que superó los objetivos y que la recomposición de las reservas netas está por encima de lo previsto. Las consultoras privadas, en cambio, distinguen entre los dólares adquiridos en el mercado y la meta anual de USD 8.000 millones de acumulación neta.