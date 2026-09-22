Enrique Sacco se lanzó como candidato a presidente de Independiente: “Tomé una de las decisiones más importantes de mi vida”

Enrique Sacco será candidato a presidente del Rojo por el Movimiento Independiente Auténtico

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Enrique Sacco se lanzó oficialmente como candidato a presidente de Independiente de cara a las elecciones que se realizarán este año. El periodista deportivo de 57 años compartió un video en sus redes sociales en el que confirmó que participará activamente de la política del club. “Se necesita un cambio rotundo. Gente nueva, una gestión profesional, planificación y otra forma de hacer las cosas. Por eso tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: voy a ser candidato a presidente de Independiente por el Movimiento Independiente Auténtico. Tenemos equipo, tenemos un proyecto y sabemos el club que queremos construir. Un nuevo Independiente. Para volver a ganar”, se presentó este martes.

“Independiente es parte de mi vida desde siempre. Desde mi familia, me hice hincha de Independiente por mi papá y por mi abuelo. Crecí con un Independiente protagonista, siempre acostumbrado a las grandes competencias, a las grandes hazañas, a los logros, a ganar, a ser el orgullo nacional por el reconocimiento en el mundo. Hoy me preocupa profundamente lo que veo. Desde hace muchísimos años que Independiente comete los mismos errores, acumula problemas, improvisa y toma decisiones equivocadas o al menos decisiones que no comparto o que no compartimos. Lo que veo me duele, creo que nos duele a todos, nos genera tristeza. Diría que más que tristeza, nos genera bronca”, comenzó Quique en el mensaje que difundió a través de su cuenta personal.

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Enrique Sacco será candidato a presidente de Independiente con la agrupación Movimiento Independiente Auténtico

En la presentación de su espacio político, Sacco remarcó la idea de modificar el estilo de conducción en el club de Avellaneda: “Independiente necesita un cambio rotundo, una renovación total, un aire nuevo y fresco. Llegó el momento de involucrarme y de involucrarnos. No puedo ni podemos quedarnos mirando desde afuera. Somos un grupo de socios que llegamos por primera vez a la política de Independiente, que nunca participamos de ninguna de las comisiones directivas anteriores y que tenemos el compromiso de dedicarnos todo el tiempo a Independiente con absoluta responsabilidad. Esto es innegociable para nosotros. Gente nueva que esté dispuesta a colaborar y ayudar al club”.

“Todo este grupo que lidero y represento tiene una premisa muy importante: Independiente necesita hacer de manera distinta las cosas, todo lo contrario a lo que se viene haciendo. Para eso venimos trabajando y preparándonos desde hace más de un año. Tenemos un equipo con perfiles idóneos en el fútbol, en la ciencia aplicada al deporte, en la innovación y también en la economía. Tenemos un proyecto con planificación y gestión. Y lo más importante, sabemos cómo y qué Independiente construir. Ahora viene una etapa muy importante: encontrarnos con ustedes, los socios y los hinchas de Independiente, escucharlos, conversar, contarles nuestras ideas y también explicarles cómo pensamos llevarlas adelante. Nuestro camino comienza. Comienza hablando de Independiente. Independiente por encima de cualquier nombre. Un nuevo Independiente para volver a ganar”, completó Sacco.

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Enrique Sacco lanzó su candidatura a presidente de Independiente (Captura video)

Quique Sacco, reconocido periodista deportivo y pareja de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, ya lanzó su candidatura junto a su agrupación política para intentar ganar las elecciones en Independiente y convertirse en el sucesor de Néstor Grindetti. Los comicios aún no tienen fecha confirmada y el cronograma específico se sabrá recién el 29 de septiembre tras la Asamblea.

La trayectoria de Sacco en el ámbito deportivo excede ampliamente la pantalla y el micrófono. Durante 17 años condujo La Oral Deportiva por ESPN Radio, programa que acumuló 8 premios Martín Fierro, y cubrió 6 Copas del Mundo. Fue, además, el único periodista argentino habilitado durante años para votar en la elección del Balón de Oro. Siguió ligado al deporte, pero en otro rol: fue gerente de Gestión Institucional de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) y, más adelante, gerente de contenidos de TNT Sports.

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Enrique Sacco representará a la agrupación Movimiento Independiente Auténtico (Captura de video)

El escenario electoral en la institución de Avellaneda se perfila como el más competitivo en años. Luciano Nakis, prosecretario de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) e hijo del histórico dirigente Noray Nakis, ya confirmó su postulación por la Lista Roja, con el respaldo del Kun Agüero. Por su parte, la gloria del club Daniel Bertoni competirá bajo la bandera de Auténticos Rojos. Y el ex tenista Gastón Gaudio también anunciaría su candidatura por Gente de Independiente.