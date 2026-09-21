Política

Renunció María Belén Agudiez, la funcionaria de confianza de Karina Milei que tenía a su cargo la Quinta de Olivos

El Gobierno aceptó su dimisión como subsecretaria de Planificación General luego de los cambios dispuestos la semana pasada en la Quinta Presidencial de Olivos

Belén Agudiez
Belén Agudiez
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El Gobierno nacional oficializó este lunes la aceptación de la renuncia de María Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia. La medida quedó formalizada a través del Decreto 1055/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dispone que la dimisión rige desde el 20 de septiembre. El texto no informa los motivos de la salida y agradece a Agudiez por los servicios prestados durante su gestión.

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Agudiez era una funcionaria de confianza de Karina Milei

Agudiez integraba el equipo de confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Desde la Subsecretaría de Planificación General tenía bajo su órbita tareas vinculadas con la organización y el funcionamiento de dependencias presidenciales, entre ellas el control de la Quinta de Olivos.

Su salida se conoció luego de la reorganización dispuesta la semana pasada en la residencia presidencial. El Gobierno resolvió disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y trasladar a la Casa Militar la responsabilidad integral por la seguridad del predio y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia.

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Renuncia de Belén Agudiez

La Casa Militar asumirá el control integral de la Quinta de Olivos

La decisión incluyó desvinculaciones y reasignaciones entre el personal civil que se desempeñaba en Olivos. Fuentes oficiales confirmaron entonces 12 despidos, mientras que la transferencia de responsabilidades y bienes a la Casa Militar deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

Con la renuncia aceptada por el decreto publicado este lunes, Agudiez deja vacante la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia.

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