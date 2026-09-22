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Revelaron los motivos por los que el Tottenham “descartó” la contratación de Mauro Icardi

A pesar de la sequía goleadora y el mal inicio de temporada que sufren, los Spurs no avanzaron en las negociaciones con el delantero argentino

Festejo de gol Icardi en el Galatasaray (REUTERS/Dilara Senkaya)
Festejo de gol Icardi en el Galatasaray (REUTERS/Dilara Senkaya)
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La posibilidad duró poco más que un rumor. En las últimas horas, el Tottenham Hotspur confirmó de manera categórica que no avanzará en la incorporación del delantero libre Mauro Icardi, según informó Football Insider con base en fuentes directas del club. La determinación llegó después de que medios italianos aseguraran que los Spurs evaluaban al atacante de 33 años como una solución de emergencia ante el pésimo arranque de temporada: apenas dos goles en cinco fechas de la Premier League y el último puesto de la tabla antes de la primera fecha FIFA del año.

Los dirigentes del equipo del norte de Londres coinciden en que tienen “suficientes” opciones ofensivas para revertir el mal momento, y consideran que el nombre de Icardi no entra en ningún escenario viable a corto plazo. La postura, según las fuentes consultadas por Football Insider, es “terminante”.

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El registro de la Premier League bloqueó cualquier movimiento

El obstáculo más concreto es de carácter reglamentario. Tottenham ya presentó su lista de 25 jugadores para la temporada 2026-27 de la Premier League, lo que hace imposible inscribir a Icardi para disputar partidos de liga hasta enero. Incorporarlo ahora implicaría sumarle un jugador que no podría jugar en el torneo doméstico durante los próximos meses, algo que el cuerpo técnico y la dirigencia consideraron inviable dados los problemas que atraviesa el equipo.

Pero la cuestión registral no fue el único freno. Según fuentes consultadas por medios turcos y británicos, las exigencias salariales del delantero argentino (percibía 10 millones de dólares al año en el Galatasaray) también generaron cautela en la dirigencia londinense. A eso se suma su falta de experiencia en el fútbol inglés, un factor que pesa a la hora de evaluar si un jugador puede adaptarse al ritmo y las exigencias del esquema que propone De Zerbi.

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El entrenador italiano llegó al club en el verano con una propuesta de juego exigente y asociativa, y la dirigencia ya invirtió más de USD 400 millones —cifra que convierte al Tottenham en uno de los clubes con mayor gasto del mercado estival— para fichar a jugadores como Sandro Tonali, Omar Marmoush, Savio —procedente del Manchester City—, Mykhailo Mudryk, Andrew Robertson y Jan Paul van Hecke, entre otros.

Para el Tottenham, en tanto, el problema persiste. Dominic Solanke viene mostrando irregularidades físicas y Richarlison quedó al margen de los planes de De Zerbi, según consignó CaughtOffside. Mathys Tel y Marmoush aún no lograron rendir a la altura de las expectativas. El equipo necesita goles con urgencia, pero la dirigencia confía en que la solución está dentro del plantel, no en el mercado de agentes libres. Una apuesta que la próxima fecha de Premier League comenzará a poner a prueba.

Mientras, Icardi, agente libre desde que culminó su contrato con el Galatasaray, continúa a la espera de la resolución de su futuro. En Turquía convirtió 77 goles en 134 partidos, repartió 25 asistencias y ganó seis títulos de liga. Coqueteó con varias instituciones (no cerró su arribo a la Lazio y sigue en carpeta de otros clubes, como Olympiacos FC y el PAOK Salonica de Grecia), pero como tiene el pase en su poder, cuenta con un margen extra para definir su porvenir a pesar de que la mayoría de los libros de pases ya cerraron.

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