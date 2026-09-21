Política

Karina Milei no viajará a Nueva York con el Presidente: los motivos y la necesidad de ordenar la interna

La secretaria general de la Presidencia decidió permanecer en el país mientras Javier Milei viaja a la ONU. La agenda y el debate en torno a la mesa política en medio de las diferencias por Bullrich

Primer plano de uniformes ceremoniales desenfocados. En foco, una mujer de cabello rubio entre dos hombres en ropa civil. Detrás, una multitud con teléfonos alzados
Karina Milei no viajará a Nueva York con el Presidente
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En una decisión poco habitual, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, resolvió quedarse en el país y no acompañar al presidente Javier Milei en su viaje número 19 a Estados Unidos. Los motivos son variados y tienen que ver con una serie de definiciones de la agenda política del Gobierno, que atraviesa momentos de tensión interna debido a los últimos contrapuntos expuestos por la senadora Patricia Bullrich.

Fiel integrante de las comitivas en los viajes presidenciales, la menor de los Milei se ausentó en contadas ocasiones de las salidas internacionales por diversos motivos, entre ellos las elecciones porteñas y la irrupción de causas judiciales como las de Adorni y ANDIS.

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El primer motivo que pesó en la decisión de la funcionaria de no acompañar a Milei a Nueva York, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es la reunión de la mesa política que se celebrará este martes a las 13 en las oficinas del ex Ministerio del Interior. El encuentro, que suele repetirse cada semana, esta vez tendrá una relevancia particular: se dará luego de que la legisladora violeta cuestionara el ajuste previsto en materia de discapacidad en el Presupuesto 2027.

Bullrich aprovechó el fin de semana para hacer públicas sus diferencias y hasta dudó si asistir a la reunión del reducido círculo que finalmente integrará. “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”, planteó en declaraciones a La Nación+, luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuviera que la ex ministra no había estado en la explicación del Presupuesto porque se había retirado antes de que terminara el intercambio del pasado martes.

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Patricia Bullrich desciende por las escaleras de un edificio de muros rosados custodiado por dos guardias con uniforme tradicional
Patricia Bullrich (Maximiliano Luna)

El malestar de la senadora tiene como destinatarios a Santiago y Luis Caputo, aunque puntualmente apunta contra el primero por su postura “talibana” ante Milei tras la inclusión de una serie de medidas que dinamitaban la relación con los aliados y se presentaban contrarias al proyecto “superador” que el oficialismo trabaja para suprimir la emergencia en discapacidad.

Al margen de la disputa, Karina Milei encabezará un nuevo intercambio en el que se espera que la plana del poder lime asperezas y ordene la estrategia de cara a los principales desafíos legislativos. En Casa Rosada descuentan que la exministra trasladará las críticas que expuso ante los medios de comunicación.

Sin embargo, desde el karinismo descartan la posibilidad de que la menor de los Milei se transforme en una mediadora entre los actores involucrados. “Somos gente grande. Cada uno dirá lo que tenga que decir y punto”, se expidió un funcionario asistente.

Será la primera vez que vuelvan a verse cara a cara luego de la polémica abierta a finales de la semana pasada, en medio de los cuestionamientos de Bullrich a la dinámica interna del Gobierno.

La mesa política en Casa Rosada
La mesa política en Casa Rosada

El temario de la reunión incluirá además el nuevo proyecto de Discapacidad, cuyo texto está en plena cocina pese a la abrupta salida del secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien presentó su renuncia en las últimas horas. Las encargadas de llevar adelante la tarea son las diputadas bullrichistas Laura Rodríguez Machado y Silva Giudici, quienes le informaron a Bullrich sobre el profundo recorte contemplado en la “ley de leyes”.

Con las dos posibilidades sobre la mesa, lo que resta es afinar el debate político y definir si prima el posicionamiento de los sectores que propusieron avanzar con el ajuste o el de quienes bregan por una ley “superadora”.

Asimismo, debatirán en torno a los próximos pasos de la Ley de Soberanía Nacional, enviada en los últimos días al Congreso, y establecerán los plazos para el tratamiento en el Senado de la nueva Carta Orgánica del Banco Central, además de los cambios al régimen de Zona Fría.

El segundo motivo que mencionan en el oficialismo para explicar la decisión de Karina de no viajar es la nueva reunión ampliada para coordinar la visita del papa León XIV. Tras la oficialización de la agenda de actividades, está previsto que este martes vuelvan a reunirse representantes de la Iglesia, el Poder Ejecutivo y los gobiernos de Buenos Aires, Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires.

Lo cierto es que la funcionaria consideró necesaria su permanencia en el país para terminar de instrumentar los cambios en la dinámica interna de la quinta de Olivos tras la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la reabsorción de sus responsabilidades por parte de la Casa Militar. Además, deberá definir la sucesión de Belén Agudiez en la Subsecretaría de Planificación General.

Fuentes oficiales sostienen además que Karina Milei tiene previsto seguir de cerca la actividad en el Congreso y mantener una serie de reuniones “con la política” de las que evitaron dar precisiones. “Son todos temas por los que definió no viajar”, precisaron desde su entorno.

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