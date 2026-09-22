Gira presidencial: Milei se encontraría con Trump durante una sesión del Escudo de las Américas en la ONU

El presidente Javier Milei, junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

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(Enviado especial a Nueva York, Estados Unidos) Es probable que Javier Milei y Donald Trump se encuentren hoy en la sede de las Naciones Unidas durante una sesión extraordinaria de la iniciativa Escudo de las Américas, que fue creada por la administración republicana para enfrentar a los carteles regionales de la droga asociados a Irán y China.

La reunión está prevista para las 14.30 (una hora más en Argentina), y hasta ayer a la tarde, en lugar de Milei y Trump se había anunciado la participación del canciller Pablo Quirno y el secretario de Estado, Marco Rubio.

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Sin embargo, asumiendo la importancia geopolítica que se asigna al Escudo de las Américas, tanto Trump como Milei decidieron participar de esta sesión extraordinaria en la ONU.

Discurso de Trump en la cumbre inaugural del Escudo de las Américas

El eventual encuentro de Milei con Trump sucederá después de la reunión oficial entre el líder republicano y Andy Burnham, primer ministro del Reino Unido.

Este cónclave tiene como objetivo básico debatir la participación británica en el Estrecho de Ormuz, que está asediado por la Guardia Revolucionaria de Irán.

El presidente no tenía en agenda una cita con Trump, que había sugerido la posibilidad de su intermediación en el conflicto del Atlántico Sur, si Argentina y el Reino Unido lo pedían.

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Milei es el principal aliado estratégico de la Casa Blanca en América Latina, y está de acuerdo en la intervención de Trump para abrir una mesa de diálogo con Londres.

Pero el Reino Unido considera que sus derechos en las Malvinas son irrevocables y descarta la hipótesis de la vía diplomática para resolver una contienda que se inició cuando invadió y ocupó las Islas Malvinas en 1833.

Ahora, en el probable encuentro en la ONU, Milei tendría un mínimo espacio para dialogar con Trump y ratificar sus intenciones de resolver la cuestión de la soberanía sobre los territorios del Atlántico Sur a través de la vía diplomática.

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Javier Milei y Pablo Quirno en la Casa Rosada (Buenos Aires, Argentina)

Milei llegará a Nueva York esta mañana para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde ratificará los derechos soberanos de la Argentina en las Islas Malvinas y reclamará al Reino Unido que acepte la vía de la negociación diplomática para dirimir un conflicto territorial.

Milei viaja acompañado por el canciller Pablo Quirno, mientras que Karina Milei decidió permanecer en Buenos Aires para monitorear la agenda doméstica. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya está en Manhattan, donde dialogó con banqueros e inversores interesados en la Argentina.

Milei y su comitiva se alojarán en The Langham, un hotel ubicado en la Quinta Avenida a pocas cuadras de Central Park.

Francisco Tropepi, representante argentino ante la ONU, Alec Oxenford, embajador en Estados Unidos, y el cónsul en Nueva York, Gerry Díaz Bartolomé, se sumarán a la delegación oficial.

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Javier Milei y Benjamín Netanyahu durante un encuentro oficial en la ONU (Nueva York, Estados Unidos)

Junto al eventual encuentro con Trump, Milei sumó en las últimas horas una reunión con Benjamín Netanyahu, que permanecerá escaso tiempo en Manhattan.

El presidente argentino tiene afinidad ideológica con el premier israelí, que enfrenta complejas elecciones para mantenerse en el poder. Netanyahu es cuestionado en Israel por la estrategia militar que utilizó para anular a Hamás en Gaza.

En este escenario diplomático, el mandatario también tendrá una cita bilateral con Marco Rubio, secretario de Estado, que es una pieza clave en la administración Trump.

Milei y Rubio tienen fluida relación personal y coinciden en la mirada sobre América Latina y Medio Oriente.

La reunión será hoy por la tarde. Milei llegará al cónclave junto al canciller Quirno. Es con agenda abierta, donde los dos socios estratégicos plantearán sus intereses regionales.

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Javier Milei y Marco Rubio en el Foro Económico Mundial (Davos, Suiza)

Además del discurso de Milei en la ONU y su reunión con Rubio, el Consulado de Argentina en Nueva York junto al Departamento de Estado organizaron un foro sobre Cadenas de Suministros, Energía e Infraestructura, que será abierto por Quirno y el subsecretario de Estado, Chris Landau.

Balcarce 50 y la Casa Blanca tienen una mirada común sobre las cadenas de suministro y su impacto en la contienda global que protagonizan Estados Unidos y China, y este foro bilateral exhibe la sintonía geopolítica entre Milei y Trump.

En las sombras, Xi Jinping apoya la posición de Irán y los Hutíes en Medio Oriente, que han distorsionado la comercialización global del petróleo con sus ataques en los estrechos de Ormuz y Bab al Mandab.

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El foro convocado por Argentina y Estados Unidos apunta a lograr cadenas de suministros confiables para el petróleo, que permitan aplacar -por ejemplo- las acciones terroristas avaladas desde Beijing.

El presidente disertará en un evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad que se hace el miércoles 23 en Nueva York, (Estados Unidos)

Milei aprovechará su gira de 60 horas por Manhattan para ratificar el plan de ajuste y adelantar sus próximas etapas ante inversores, banqueros y empresarios.

El Presidente disertará en un evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y el Instituto Republicano Internacional (IRI), en un encuentro a puertas cerradas convocado por el Consejo de las Américas y en el Club Económico de Nueva York.

Fundado en 1907, el Club Económico tuvo como expositores a Woodrow Wilson, Winston Churchill, Richard Nixon, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Ronald Reagan, Henry Kissinger, Hillary Clinton y Janet Yellen, entre otros.

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Será la primera vez que un jefe de Estado de la Argentina expone ante la poderosa audiencia del Club Económico de Nueva York.

Visita de Javier Milei a El Ohel, la tumba del Rebe de Lubavitch (Nueva York, Estados Unidos)

La agenda oficial de Milei exhibe también su cercanía con la religión judía. Este martes, Milei concurrirá a la escuela Yeshiva Darchel Toral, donde recibirá el premio Ohev Yisrael. Se trata de un reconocimiento a Milei por su defensa del pueblo judío y su lucha constante contra el antisemitismo.

A su vez, el presidente visitará también la Tumba del Rebe y se reunirá con el rabino Simon Jacobson. El jueves 24 de septiembre, Milei regresa a Buenos Aires.

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