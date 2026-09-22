Sociedad

El fuerte temporal en Monte Hermoso dejó playas destruidas, inundaciones y advierten los efectos para la temporada

La ciudad sufrió una segunda crecida del mar en lo que va del año después de la sudestada que se registró este lunes en gran parte de la Costa Atlántica. “Todavía no nos recuperamos”, señaló un funcionario local

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos desde Monte Hermoso hasta San Clemente del Tuyú.
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El fuerte temporal que atravesó la Costa Atlántica durante este lunes provocó que algunas localidades tengan destrozos a poco del inicio de la temporada de verano y temen por los efectos que generó en las principales playas. Una de las ciudades más afectadas fue Monte Hermoso, donde se registraron daños en paradores, playas erosionadas, árboles caídos y arterias costeras anegadas.

Si bien la primera franja en recibir el impacto fue la del partido de Tres Arroyos, con efectos directos sobre Claromecó, Reta y Marisol. Monte Hermoso fue una de las zonas más golpeadas. El viento sur se mantuvo durante toda la jornada y el mar permaneció alto, con olas que alcanzaron la costanera y en algunos sectores llegaron hasta mitad de cuadra. Organismos municipales y organismos de seguridad recomendaron a la población no acercarse al frente marítimo por la intensidad del oleaje.

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Marcos Fernández, secretario de Obras Públicas del municipio, reconoció ante el medio regional La Nueva que la situación llega en un momento de acumulación después de otra sudestada a principio de año: “Todavía no nos recuperamos al 100% de lo de mayo y ahora hay que evaluar daños y tomar decisiones”. El funcionario detalló que el paseo lineal fue el sector más comprometido, mientras que los paradores resistieron dentro de todo. “Lo más grave tiene que ver con todo lo que corresponde al sector de acceso a la playa”, indicó Fernández.

La pérdida de arena en la franja urbana de Monte Hermoso redujo la capacidad de contención natural frente al avance del agua
La pérdida de arena en la franja urbana de Monte Hermoso redujo la capacidad de contención natural frente al avance del agua

Los 600 metros de playa frente a la planta urbana concentran la mayor vulnerabilidad. Se trata, según explicó el secretario, del sector más bajo de toda la costa, lo que lo expone de manera diferencial ante cada crecida. “No podemos recuperarnos de las últimas crecidas por los diferentes eventos naturales que tuvimos”, afirmó.

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Y apuntó a un factor que se repite tras cada temporal: la falta de arena en la playa reduce la capacidad natural de contención del agua. “Si no pasaba lo de mayo esto hubiese sido de menor impacto, el tema es que no es la primera vez que esto ocurre y van siendo cada vez con más fuerza porque no está la arena que tiene que estar”, sostuvo.

Mientras el municipio montermoseño ordenaba las tareas de limpieza y comenzaba a relevar los daños, el debate técnico sobre qué tipo de infraestructura costera puede dar una respuesta estructural al problema volvía a ganar terreno. Fernández fue preciso sobre los límites de las opciones disponibles: “Los murallones de material costeros sirven para proteger las edificaciones, pero no así a la playa, porque perjudica al recambio de la arena”. A eso se suma que la planta urbana de Monte Hermoso se ubica muy cerca del mar, lo que acota el margen de maniobra.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos desde Monte Hermoso hasta San Clemente del Tuyú

La decisión sobre qué obra encarar está supeditada a los resultados de estudios técnicos que llevan adelante el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Instituto Argentino de Oceanografía y la Universidad Nacional del Sur (UNS). “Estamos evaluando con los técnicos del Conicet de la UNS y demás profesionales, haciendo los estudios técnicos necesarios para tomar una decisión de qué es mejor hacer con respecto a los 32 km de playa”, detalló Fernández. Una vez disponibles esos datos, vendrá la segunda etapa: la búsqueda de financiamiento para concretar la obra.

En el corto plazo, las prioridades son otras. El municipio trabaja en restablecer los servicios de guardavida y la accesibilidad al balneario de cara al verano. “Por ahora, todo lo que hicimos es paliativo, los servicios de guardavida y accesibilidad es lo primordial, no es menor, la gente lo necesita ahora. En cuanto a la obra principal se necesita de tiempo, estudio y financiamiento”, afirmó el secretario ante el medio local.

A diferencia de lo ocurrido en Monte Hermoso, Villa del Mar y Pehuen Co atravesaron la jornada sin registrar situaciones de gravedad ni vecinos damnificados, según informó el municipio. En Villa del Mar, el agua que ingresó drenó a través de zanjas y caños, y se produjo un socavamiento menor en un tajamar lindero a la Delegación.

También entró agua al Club Náutico, aunque sin mayores consecuencias. Para hacer frente a los trabajos en la zona, el municipio dispuso el envío de un camión y una pala, y programó el arribo del camión desobstructor de ABSA para el miércoles.

Los organismos de emergencia recomendaron a los ciudadanos evitar el tránsito por las arterias costeras anegadas
Los organismos de emergencia recomendaron a los ciudadanos evitar el tránsito por las arterias costeras anegadas

En Pehuen Co, la crecida y el viento dañaron refugios de guardavidas y paradores. Los equipos tuvieron que atender caídas de árboles y ramas, y asistir a una vecina cuyo techo voló. Pese a todo, la obra de defensa costera del sector funcionó con normalidad, según confirmó el municipio. Los equipos municipales hicieron recorridas preventivas junto con Defensa Civil, cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica y efectivos policiales.

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