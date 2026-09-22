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Tamara Pettinato habló sobre las amenazas de muerte que recibió Homero: “Asustó que apareciera en persona”

La conductora se mostró preocupada por la situación que está atravesando su hermano y analizó lo que debería suceder con el agresor

La conductora contó cómo vive la situación que está atravesando su hermano con el acosador de Sofía Gonet (Video: Puro Show-El Trece)
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u eUn hombre identificado como Hernán Bloquero se presentó en la puerta del estudio del canal Olga para amenazar de muerte al conductor Homero Pettinato, en un episodio que escaló una situación de acoso que se extiende desde hace dos años. El agresor, oriundo de Junín, también acosa desde hace una década a Sofía Gonet, expareja de Pettinato, a través de las redes sociales. Fue la primera vez que Bloquero se aproximó físicamente a alguno de los dos.

Tras el incidente, Pettinato realizó la denuncia penal correspondiente y obtuvo custodia policial en su lugar de trabajo, donde además se reforzó la seguridad privada. La justicia también le otorgó un botón antipánico. El paradero del acusado es incierto: las autoridades no tienen certeza de si permanece en Buenos Aires o regresó a su ciudad natal. Su identidad fue establecida a partir de una cuenta de Instagram que no registra apellido ni datos personales verificables.

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En ese contexto, Tamara Pettinato, hermana del conductor, habló con el ciclo Puro Show de El Trece y admitió que conocía la situación desde hacía tiempo. “Desde febrero del año pasado él me había contado la situación, así que nada, lo que asustó es que apareciera en persona”, señaló. Tamara contó que en su momento le aconsejó a su hermano que hiciera la denuncia porque los mensajes que recibía eran muy violentos, aunque reconoció que la exposición constante a ese tipo de contenido genera una naturalización peligrosa. “Uno empieza a acostumbrar a recibir mensajes violentos, porque yo también recibo en las redes”, explicó.

Bloquero también habría apuntado a Tamara. Según relató en la entrevista, en algún momento el acosador la etiquetó en una historia que luego fue borrada. En el programa mostraron un video en el que el hombre hacía referencia a ella y afirmaba que, por su condición de mujer, no la atacaría directamente y que, en cambio, se ocuparía de su hermano. “Sí, me contó porque creo que, no sé, se enojó una vez que vino acá Homero. Lo que pasa es que es muy difícil analizar con lógica todos los videos que estuvo subiendo”, indicó Tamara.

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El momento en que Homero Pettinato relató cómo fue la amenaza de muerte que recibió y el agresor apareció en vivo

La conductora también se refirió a la respuesta pública que tuvo el caso: tras hacerse conocida la situación, numerosos usuarios fueron a las redes del acosador a insultarlo y amenazarlo. Tamara coincidió con la postura de su hermano, quien había pedido que no salieran a agredirlo. “Es como una cadena de violencia que no es la solución. Es alguien que no está bien y tiene que haber otra manera de abordarlo”, afirmó. En esa línea, planteó que la raíz del problema es de índole sanitaria y cuestionó los límites del sistema para intervenir antes de que ocurra un daño concreto: “Hasta que no cometa un delito real, no va a haber, no va a pasar nada. Esa es la verdad”.

La experiencia de acoso no es nueva para la familia Pettinato. Tamara recordó que su padre, Roberto Pettinato, vivió situaciones similares durante su trayectoria en los medios: personas que se apostaban en la puerta de su casa, que intentaban ingresar, que afirmaban ser hijos o hermanos suyos, o que lo esperaban con actitudes amenazantes en la vía pública e incluso en grabaciones con público. “Había uno con un cuchillo, entonces la seguridad lo sacaba”, relató. Y ella misma admitió haber tenido su propio episodio presencial: un individuo que concurría de manera reiterada al canal donde trabajaba y que le enviaba mensajes como “Esa vuelta que diste en la silla es para mí”. “Empezás a ver que hay un delirio de lo que la persona ve en vos”, describió.

Para Tamara, la proliferación de las redes sociales amplificó el fenómeno sin resolverlo. “Esto existió siempre, pero bueno, ahora con las redes también tal vez es más fácil amenazar”, señaló. Ante la consulta sobre qué debería ocurrir con Bloquero, insistió en que el abordaje debería ser de salud mental y expresó su preocupación por la ausencia de herramientas efectivas. “Alguien tendría que ayudar a esa persona”, concluyó.

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