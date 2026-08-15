El Gobierno teme perder el perfil “anticasta” y comienza a proyectar miedos electorales para retener el poder

El presidente Javier Milei en un acto de la militancia partidaria (REUTERS/Cristina Sille)

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“Todavía falta una eternidad”, precisó un funcionario a Infobae en referencia al período electoral de 2027. En paralelo, en una oficina de Casa Rosada enumeraban los cambios del espacio respecto de 2025 que podrían complicar la aventura reeleccionista de Javier Milei, mientras trascendía que Karina Milei había retomado el diálogo con Mauricio Macri, un viejo socio de La Libertad Avanza.

Una nueva contradicción atraviesa al Gobierno, que transita momentos de debilidad mientras se esfuerza por equilibrar sus necesidades legislativas con sus proyecciones electorales. Luego de una semana marcada por la descoordinación en el Congreso y una profunda autocrítica en materia de comunicación, la menor de los Milei levantó el teléfono y habilitó una mesa técnica con representantes violetas y amarillos que se reunirá cada dos semanas.

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En medio de la decisión por reflotar una relación, que hasta entonces estaba tensionada, y que tuvo a Diego Santilli como factor clave, afloraron algunos miedos de un sector de la administración que identifica que el sentimiento antipolítico de la sociedad sigue latente y que teme que la gente reconozca al oficialismo dentro de la casta.

“Hay un rechazo generalizado. No es casual que nadie pase los 45% de imagen positiva y estén todos arriba del 55% en la negativa. Estructuralmente el rechazo a la política no desapareció, el problema es que pasamos a formar parte de eso”, identificó una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

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Dentro de ese diagnóstico, una de las tribus libertarias detectó que las causas judiciales abiertas contra referentes como José Luis Espert y Manuel Adorni, vinculadas a potenciales hechos de corrupción, sumadas a una serie de “comportamientos políticos” propios, alejaron al Gobierno del perfil que llevó a Milei al triunfo en 2023.

Reunión del Gobierno y PRO en Casa Rosada. Asisten Fernando De Andreis, Cristian Ritondo, los primos Menem y Diego Santilli

“Sacarse fotos rodeado de políticos y dentro del palacio no es positivo. Es lo que la sociedad detesta y hay una acumulación de este tipo de comportamientos”, argumentaron ante este medio.

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El interrogante que se desprende de los temores de varios libertarios es: ¿aporta a la construcción libertaria mostrarse en negociación con uno de los sectores identificados como casta? Las respuestas son múltiples, aunque hay una única razón: la necesidad. “Mostrarlo, seguro”, resumió una voz del entorno de Milei ante la consulta de este medio sobre si la mesa con referentes del PRO no distancia al Gobierno del “perfil anti casta”.

El desgaste tras dos años y medio de gestión también se refleja en el nuevo Gabinete: la administración ya acumuló cuatro ministros coordinadors, tres cancilleres, dos ministros de Salud y dos de Justicia, además de la disolución y refundación permanente de la cartera de Interior.

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“Ya no es un atributo asignable como distintivo del Gobierno el de la pelea contra la casta. En ese marco, estando eso ya hundido, conviene más acordar que no hacerlo. Es más lo que hay para perder que lo ya perdido”, definió una fuente que transita a diario Casa Rosada, que además vaticina un escenario acuerdista con los aliados en los próximos comicios.

Milei festejando en las elecciones 2025 (AP)

No obstante, el planteo es rechazado por el sector que se identifica con la conductora del espacio, que defiende la característica que popularizó a Milei y asegura que seguir hablando de ajuste “es lo más anticasta que hay”.“No nos corrimos ni un ápice del programa inicial, el problema es que ni la construcción ni la elección se digita desde un joystick”, arremetió un alfil violeta.

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A raíz de las complicaciones de las últimas sesiones legislativas, la mesa política debatió si es posible recuperar “la épica” y “volver a enamorar”. El planteo se dio a raíz de la decisión que se vio obligado el oficialismo de haber dado de baja la Ley de Tierras, después de haber perdido el debate en la opinión pública.

Tampoco es la primera vez que se conversa sobre el tema. Incluso, hace unos meses, hubo sobrados esfuerzos en esa línea para reconquistar al electorado después de la derrota de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

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Entre las claves identificadas por la Casa Rosada para consolidar otros cuatro años de Milei figuran la confianza depositada en el repunte económico, la eliminación o eventual suspensión de las PASO y la realidad de la oposición. “El programa es el que es. Estructuralmente no hay más nada para aportar. El peronismo no puede volver porque si sucede no hay más inversiones ni buenos resultados. Por eso, la respuesta la tiene que dar la política”, sintetizaron en las filas libertarias.

Bajo esa lógica, el ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó el alcance electoral de Axel Kicillof tras sostener que ningún referente peronista “se junta con él”. Días después, este medio dio a conocer la cumbre que nucleó a Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner en el Hotel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien los libertarios le bajan el precio al acercamiento, en varias oficinas apuestan a que la oposición no logre resolver sus diferencias.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, ingresa a Casa Rosada

Ante ese escenario, Santiago y Luis Caputo pujan por un acuerdo macro con gobernadores que combine agenda legislativa y electoral, y aunque desde La Libertad Avanza tienen intenciones de sellar entendimientos con los aliados, plantean que “el verdadero cambio vendrá de la mano de los propios”.

Como ocurrió con el PRO, la determinación la tomará Karina Milei, la dueña de la lapicera, que -según precisan desde su entorno- identifica que el país se divide en cuatro: la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, las grandes urbes del interior y las pequeñas provincias feudales. En función del mapeo, instrumentarán la estrategia en función de las necesidades de cada territorio.

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En esa línea es leído el nuevo acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza, que algunos califican de “más emocional que racional”, y que tiene promesas de continuidad, escasas definiciones y pinta similar al coqueteo de 2025.

Entre quienes respaldan el entendimiento aparece la senadora Patricia Bullrich, que, pese a que suena para integrar las listas en 2027, no forma parte de la mesa técnica junto a Diego Santilli, los primos Menem, Cristian Ritondo y Fernando De Andreis. “Soy consciente de la necesidad de una coalición”, postuló en declaraciones a DNews, donde además pidió “respetar” a los referentes con presencia provincial o distrital.

“Cuanto mayor sea la lentitud con que se desarrolle la acción militar y cuanto más largos y frecuentes sean los períodos de inacción, tanto más fácilmente se podrá rectificar un error”, escribió Carl von Clausewitz.

A poco más de un año de las presidenciales, el Gobierno todavía tiene margen para corregir, ensayar alianzas y redefinir la estrategia, pero deberá medir hasta dónde avanzar sin desdibujar por completo el perfil que llevó a Javier Milei a la Presidencia. Con el cronograma electoral por definirse y algunas dudas sobre la reforma electoral, el oficialismo —y la oposición— parecen haber iniciado el camino para ordenarse rumbo a 2027.