Aunque creció la oferta de las marcas, también cayó la venta de autos 0 km con financiación

El canal de financiación no fue una solución a la caída de ventas general de autos 0 km y siguió representando la mitad de las operaciones.

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Como ocurrió con las ventas convencionales, la baja en el nivel de créditos prendarios para comprar autos 0 km también fue alta en la comparación interanual y, aunque menos gravitante, también fue negativa respecto de junio.

El informe de ventas con financiación de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) precisó que en julio se hicieron 22.350 operaciones con financiación prendaria, resultado que representa una caída del 28% en términos interanuales y del 4% frente a las registradas el mes anterior. Además, con siete meses computados, el acumulado da una caída de las ventas con crédito prendario del 13,6 por ciento.

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Cabe destacar que la comparación de operaciones contra julio de 2025 es una referencia relativa, porque ese mes fue el mejor período del año pasado con 31.059 ventas financiadas, cuando el promedio anual fue de 26.000 unidades.

La comparación con las ventas en efectivo

Al comprar el resultado de las ventas con financiación de julio con el resultado general de ventas de vehículos 0 km del mismo mes, en el que se engloban todo tipo de operaciones -como contado, plan de ahorro y financiación de marcas- las cifras son muy similares.

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En julio los patentamientos totales bajaron un 30,3% en comparación con julio de 2025, un 7,7% respecto de junio de 2026 y 12,8% en el acumulado del año.

El comportamiento del mercado de autos 0 km con financiación se movió de manera similar a la baja general de ventas de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro dato sobre el comportamiento del mercado respecto a las ventas financiadas, es la proporción que éstas representan sobre el total de unidades 0 km vendidas en el mes. Esa cuota fue de un 49,6%, valor muy similar al de junio, cuando habían sido del 49 por ciento.

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Sin embargo, el escenario es completamente distinto, porque el mes anterior, las ventas habían subido un 23% sobre las de mayo (y la caída interanual había sido de 12,3%).

De este modo, el resultado de las ventas financiadas de julio estuvo más en línea con la caída total del mercado, manteniendo la misma proporción de créditos sobre ventas totales, y que la baja de patentamientos no tuvo que ver con una baja de las ventas de contado sino una tendencia transversal a todo el mercado automotor.

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Más financiadas que planes

Mirando el año completo, las ventas a través de las Compañías Financieras de las marcas se consolidaron como el principal canal de crédito prendario al mantenerse en un 44%, contra un 41% de los planes de ahorro y solo un 13% de la financiación a través de los bancos. Este cambio ya se había dado en junio y contrasta con lo que sucedió hasta 2025, cuando los planes de ahorro tenían el 44% contra un 40% de las financiaciones directas de cada automotriz.

Peugeot concentró la mayor tasa de ventas con financiación del mercado en el orden del 73% de sus patentamientos totales.

Entre las marcas que mayores operaciones hicieron por medio del sistema de comercialización a plazos, Stellantis sigue siendo el grupo industrial que prevalece: Peugeot está liderando con el 73%, seguido por Citroën con el 71%, y por Fiat con el 69 por ciento. Le siguen Nissan con el 67%, muchas ventas financiadas aunque poco volumen de unidades, Renault con el 60%, Chevrolet con el 58%, y Volkswagen con el 54 por ciento.

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Las restantes marcas vendieron menos de la mitad de los autos con financiación, destacándose Toyota como la generalista con menor grado de operaciones a plazos (33%) y la llegada de nuevos jugadores que empiezan a aparecer en los registros con nuevas propuestas de ventas financiadas. Se trata de Chery con el 21%, Honda que alcanzó el 17% y BYD con un 11 por ciento.

El crédito para autos usados

En el mercado de autos usados, las ventas con financiación son más complejas, por la falta de crédito bancario a tasas accesibles. El resultado de julio muestra que el crédito prendario sumó 10.819 operaciones, un 8,8% sobre junio, pero 22,9% menos que en julio del año pasado.

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La penetración sobre el total de transferencias continuó en ascenso, alcanzando el 6,9%, y en el acumulado del año, pero las fuentes de crédito cambiaron: los bancos perdieron el rol preponderante que tenían, cayendo del 63% en 2025 al 35% en 2026, y ese espacio fue absorbido por canales no bancarios como Financieras (que pasaron del 13% al 23%), Financieras de Marca (del 10% al 14%), y el segmento de Mutuales/Cooperativas que pasó del 7% al 10 por ciento.