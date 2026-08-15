Instituciones de respuesta descartan que las vibraciones registradas en una zona residencial de Guatemala sean un sismo tectónico

El INSIVUMEH y la CONRED descartaron que las vibraciones en Hacienda Real, zona 16 de la ciudad de Guatemala, correspondan a un sismo tectónico.(Conred Guatemala)

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El INSIVUMEH y la CONRED descartaron este viernes que las vibraciones registradas en Hacienda Real de la zona 16 de la ciudad de Guatemala sean un sismo tectónico, después de una inspección conjunta realizada el 14 de agosto de 2026 para determinar el origen de movimientos que generaron alarma entre los vecinos y que no activaron boletines ni alertas oficiales.

Durante la jornada se registraron al menos cuatro eventos de este tipo, según explicó uno de los especialistas en sismología que participó en la revisión técnica. El equipo indicó que las señales detectadas por la Red Sismológica Nacional fueron examinadas de forma manual antes de emitir el dictamen.

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El director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, Edwin Rojas, encabezó la visita al sitio junto con la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Claudine Ogaldes, y un grupo de especialistas.

Ambos funcionarios transmitieron en vivo desde el lugar a través de sus redes sociales para informar a los residentes del sector.

Rojas explicó que la Red Sismológica Nacional detectó los movimientos con una magnitud inicial de 2.8. Después del análisis técnico, los especialistas concluyeron que las señales no corresponden a un evento asociado a fallas geológicas.

“No corresponde a un movimiento producto de un sismo o de una falla sismológica que pueda estar en esta área”, afirmó Rojas. Por esa razón, el fenómeno no fue incorporado a los boletines sismológicos del instituto ni a la aplicación Alerta RT de terremotos.

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El INSIVUMEH y la CONRED descartaron que las vibraciones en Hacienda Real, zona 16 de la ciudad de Guatemala, correspondan a un sismo tectónico. (Conred Guatemala)

La inspección técnica incluyó equipos para explorar el subsuelo

Uno de los especialistas del INSIVUMEH que participó en la inspección precisó que la forma de las señales observadas en los sismogramas no coincide con la de eventos sísmicos. También señaló que los sistemas automáticos de detección fueron revisados por analistas antes de confirmar esa conclusión.

El equipo técnico trasladó al lugar instrumentos para profundizar la evaluación. Entre ellos figuran un dron y un radar de penetración del suelo, que podrán utilizarse según los resultados de la inspección visual inicial y de la estrategia de análisis que se defina para identificar la fuente del fenómeno.

Ogaldes indicó que el punto inspeccionado en Hacienda Real presenta antecedentes de comportamiento similar y que ya había sido catalogado como un sitio crítico. Durante la transmisión también mencionó la presencia de vecinos de la junta directiva del sector, representantes de la alcaldía auxiliar y personal de la Municipalidad de Guatemala.

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La CONRED ratificó esa conclusión en el Comunicado de Prensa No. 24-2026, suscrito junto con el INSIVUMEH y la Municipalidad de Guatemala. El documento señaló que los movimientos registrados por los instrumentos de la Red Sismológica Nacional no pueden asociarse a un sismo de tipo tectónico, por lo que no se emitió boletín ni alerta en la aplicación oficial.

Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de Guatemala conversa con residentes en una calle urbana junto a un vehículo oficial. (Redes Sociales)

Las autoridades pidieron evitar rumores y usar solo canales oficiales

La respuesta oficial a la inquietud de los vecinos fue que, hasta ahora, las vibraciones detectadas no corresponden a un sismo tectónico y siguen bajo evaluación para establecer su origen. Esa es la razón por la que las autoridades no activaron alertas sísmicas ni difundieron un boletín extraordinario.

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“Yo les pido que se dejen informar únicamente por los canales oficiales. Realmente es el INSIVUMEH quien nos alerta de si hay un sismo o no hay un sismo”, dijo Ogaldes durante la transmisión.

Como medida preventiva, la CONRED recomendó a la población mantener lista la Mochila de las 72 Horas, un kit de emergencia con artículos esenciales para ese período, y activar el Plan Familiar de Respuesta. La institución también recordó que, si se identifica alguna condición de riesgo, la primera acción es la autoevacuación.

Para reportar cualquier situación de riesgo, emergencia o desastre, las autoridades habilitaron la línea 119 como canal oficial del Sistema CONRED. El INSIVUMEH y la CONRED informaron que continuarán comunicando los avances de la evaluación técnica en curso.

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