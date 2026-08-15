Política
Agregar Infobae enGoogle

El freno de Karina Milei a Federico Sturzenegger y el giro hacia una agenda legislativa más controlada

Tras el revés en la Cámara alta, la secretaría general de la Presidencia impuso un nuevo tamiz interno y reordenó prioridades: eliminación de las PASO, reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II

Karina Milei con legisladores de La Libertad Avanza
Karina Milei con legisladores de La Libertad Avanza
Guardar

La derrota parcial en el Senado con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo consecuencias inmediatas dentro del Gobierno.

Este martes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunió a la mesa política en la Casa Rosada con una novedad: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue convocado por primera vez como invitado al encuentro. El mensaje fue directo: de ahora en más, todas sus iniciativas deberán pasar por ese filtro antes de llegar al Congreso.

PUBLICIDAD

La sesión del jueves pasado en la Cámara alta dejó una herida difícil de disimular. Para evitar el naufragio completo del proyecto impulsado por Sturzenegger, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, debió retirar del texto dos capítulos centrales: el que modificaba la ley de Tierras —que habilitaba la compra de campos por parte de extranjeros sin los límites actuales— y el que alteraba el régimen de Manejo del Fuego. “Las leyes con miles de temas no van más, trae problemas”, señalaron desde el Gobierno. Lo que quedó en pie fue una versión recortada a tres ejes: restricciones a la expropiación estatal, aceleración de desalojos y digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble. Dentro del oficialismo, el episodio fue leído como una derrota con media sanción de por medio.

El cuestionamiento interno apuntó a un problema de método: el proyecto de reforma de la ley de Tierras se redactó sin pasar por ningún análisis político previo. “El coloso” lo filtró y lo publicó en la red social X sin avisar a los legisladores. La queja se extendió también al decreto 690/2026, con el que Sturzenegger intentó desregular los servicios de practicaje y pilotaje en los puertos, y que derivó en un paro con pérdidas millonarias para el sector.

PUBLICIDAD

La reunión del martes, que se extendió por casi tres horas, sirvió para reordenar el calendario parlamentario y establecer una nueva jerarquía de prioridades.

Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli - Casa Rosada - federico sturzenegger
Federico Sturzenegger (RS Fotos)

La reunión del martes, que se extendió por casi tres horas, sirvió para reordenar el calendario parlamentario y establecer una nueva jerarquía de prioridades.

En ese sentido, el Gobierno definió que no quiere más ruido parlamentario y estableció sus prioridades: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —calificada por el presidente Javier Milei como prioridad absoluta— y la nueva versión de Inocencia Fiscal 2 encabezan la lista. El oficialismo obtuvo dictamen esta semana en comisión y apunta a una sesión en Diputados para el 26 de agosto. También se incluyó en el radar la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

En cuanto a Diputados, en el Senado todo el esfuerzo apuntará a la reforma política con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el Gobierno aspira a debatir en septiembre, pero que enfrenta resistencias dentro de los bloques aliados. Zonas Frías, con media sanción en Diputados, aguarda turno en el Senado aunque por ahora sin fecha clara. Proyectos como el Súper RIGI, la reforma de Salud Mental, la Ley de Sociedades y el de Ludopatía de La Libertad Avanza permanecen sin fecha de tratamiento.

La reunión con los representantes del PRO apuntó, aunque lo nieguen, a avanzar con la eliminación de las PASO. El problema es que los amarillos solo tienen tres votos en el Senado y con ellos solos no alcanzan. Las conversaciones giraron en torno a cómo sumar al resto, con el esquema de prioridades y los plazos establecidos como marco.

El resto de la agenda legislativa del Gobierno acumula proyectos en espera. La ley de Hojarasca —que modifica o deroga cerca de 70 leyes— vio cómo el Senado desactivó la sesión prevista para este jueves, en la que era el único tema a tratar. Originalmente fijada para el 8 de agosto, esa instancia nunca llegó a concretarse.

Milei salió públicamente a respaldar a su ministro, y el vocero presidencial Adrián Ravier reafirmó en conferencia de prensa que Sturzenegger cuenta “con el respaldo del Presidente y de todo el Gobierno”. Lo que no obtuvo el funcionario fue una foto de respaldo de la mesa política: asistió a la reunión por convocatoria de Karina Milei, no por iniciativa propia. En el encuentro se definió priorizar el proyecto para reformar el mercado de capitales, mientras que las iniciativas aún no ingresadas al Parlamento quedarán para etapas posteriores.

El único engranaje del Gobierno que parece funcionar sin fricciones en el Congreso es el de las designaciones. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Poder Ejecutivo envió 203 pliegos judiciales al Senado en un año de gestión, un récord desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. De ese total, 103 ya fueron aprobados en dos sesiones: 74 el 4 de junio y 29 el 16 de julio.

Temas Relacionados

Karina MileiFederico SturzeneggerLa Libertad AvanzaPASOSenadoDiputadosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un politólogo analizó el malestar social rumbo a las elecciones de 2027: “El 69% está insatisfecho con la marcha del país”

Diego Reynoso, director de la ESPOP de la Universidad de San Andrés, analizó en Infobae al Regreso el deterioro de las expectativas y el cambio en las principales preocupaciones de los argentinos de cara al año próximo

Un politólogo analizó el malestar social rumbo a las elecciones de 2027: “El 69% está insatisfecho con la marcha del país”

Ignacio Torres pidió evitar que un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza sea "un rejunte para ganar las elecciones"

El gobernador de Chubut expuso en AmCham Energy Forum 2026 que los entendimientos deben explicitar objetivos y sostener políticas públicas más allá del calendario, y sostuvo que un armado solo electoral carece de sentido

Ignacio Torres pidió evitar que un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza sea "un rejunte para ganar las elecciones"

Axel Kicillof llegará el miércoles a Chaco y participará en actividades con Jorge Capitanich

El gobernador bonaerense estará en el acto de asunción de autoridades de la CGT local y, además, presentará su libro en la Universidad Nacional del Nordeste

Axel Kicillof llegará el miércoles a Chaco y participará en actividades con Jorge Capitanich

Impulsan un proyecto de ley para prohibir los testeos de cosméticos en animales

La iniciativa, presentada por la diputada Gabriela Muñoz, propone reemplazar los ensayos con técnicas in vitro, modelos computacionales y bioingeniería de tejidos, entre otros procedimientos con validación científica

Impulsan un proyecto de ley para prohibir los testeos de cosméticos en animales

Misiones: el gobernador Hugo Passalacqua avanza sobre los últimos reductos de poder de Carlos Rovira

El espacio que responde al mandatario anticipó que quiere adueñarse del control de la Legislatura, hoy en manos del rovirismo. El caudillo faltó a la primera sesión tras el receso

Misiones: el gobernador Hugo Passalacqua avanza sobre los últimos reductos de poder de Carlos Rovira

DEPORTES

El comunicado de Rosario Central tras la grave denuncia que hizo el arquero de Corinthians en el partido de Copa Libertadores

El comunicado de Rosario Central tras la grave denuncia que hizo el arquero de Corinthians en el partido de Copa Libertadores

Banfield le dio otro golpe a Racing: lo venció 1-0 en Avellaneda y le provocó su tercera derrota seguida en el Torneo Clausura

Mastantuono debutó en Fiorentina en el día de su cumpleaños: la jugada que casi termina en gol y el duro golpe que recibió

Victor Wembanyama confirmó que va por el récord de los 100 puntos en un partido de la NBA

Masters 1000 de Cincinnati: Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti debutaron con triunfos

TELESHOW

Natalia Oreiro puso a prueba a Adrián Suar y Mario Pergolini para saber: ¿quién es el más narcisista?

Natalia Oreiro puso a prueba a Adrián Suar y Mario Pergolini para saber: ¿quién es el más narcisista?

Flor Bertotti mostró los últimos ensayos de su show pero un error de Federico Amador provocó su enojo: "No hagas ese ruido"

Eva Bargiela volvió a apuntar contra Facundo Moyano: “Siempre fui buena pareja, no sé si él puede decir lo mismo”

Marixa Balli palpitó su regreso a Pasión de Sábado y habló de su enemistad con Marcela Baños: "Ella se minimiza sola"

Las sensuales fotos de Luck Ra que causaron furor en redes tras la primera presentación en vivo de La Joaqui

INFOBAE AMÉRICA

Comisión de postulación en Guatemala define reglas para elegir contralor: voto a viva voz, quórum de 18 y prohibición de celulares

Comisión de postulación en Guatemala define reglas para elegir contralor: voto a viva voz, quórum de 18 y prohibición de celulares

Costa Rica cambia las reglas para gestionar las listas de espera en salud: los pacientes serán priorizados según su riesgo clínico

Guatemala: Unidades militares realizan operativo a gran escala en cárcel Fraijanes II

El presidente Nayib Bukele recibió a la red 50 Doctors para presentar una inversión hospitalaria en El Salvador

Costa Rica reunirá a expertos internacionales para analizar el futuro de la reputación corporativa