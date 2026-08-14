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Masters 1000 de Cincinnati: Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti debutaron con triunfos

Los argentinos avanzaron a la segunda ronda del certamen estadounidense al vencer al búlgaro Grigor Dimitrov, al estonio Mark Lajal y al serbio Hamad Medjedovic

Sebastián Báez debutó con un triunfo en el Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: Eric Bolte)
Sebastián Báez debutó con un triunfo en el Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: Eric Bolte)
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Los argentinos pisan fuerte en el Masters 1000 de Cincinnati. Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti avanzaron en el debut del certamen estadounidense. Para este sábado se espera por el encuentro entre Thiago Tirante y Novak Djokovic. Además, se presentan Mariano Navone y Tomás Etcheverry.

Báez volvió a recuperar la memoria sobre canchas duras en el certamen estadounidense. El argentino, que ocupa el puesto 53 del escalafón mundial y es el tenista argentino en actividad con más títulos alcanzados, con un total de siete, debutó con un triunfo frente al búlgaro Grigor Dimitrov (138°), quien recibió una invitación para ser parte del cuadro principal, donde supo consagrarse campeón en 2017.

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En el segundo turno de la cancha central se presentaron el argentino y el europeo. En el inicio del primer set, Dimitrov fue quien dio el primer golpe: estuvo contundente con su tenis y rompió el saque de su rival en dos ocasiones para adueñarse del primer parcial por 6-1.

Para Báez, en la segunda manga no había tiempo para lamentos ni reproches, solo tenía que ajustar su juego para intentar hacerle daño al pupilo del extenista David Nalbandian. Con el correr de los games comenzó a sentirse más firme, pudo incomodar al búlgaro y se colocó 4-1. Esa diferencia la sostuvo para llevar la definición al último set tras quedarse con el parcial por 6-3.

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Desde el comienzo, Báez tuvo que remar el partido desde la adversidad con un 0-3. Pero luego de estar 3-4, recuperó el quiebre perdido y ganó los games siguientes para sellar el triunfo por 6-4, en una hora y 49 minutos de competencia.

Los números finales para el jugador nacional indican que convirtió un solo ace y cometió dos dobles faltas. Tuvo un 61% de efectividad con su primer servicio, con el que ganó el 64% de los puntos, y convirtió tres quiebres de saque.

Para el albiceleste fue su triunfo número 12 de la temporada sobre canchas duras, fue finalista del ATP de Auckland, y solo cinco derrotas.

Por un lugar en la tercera ronda Báez enfrentará por primera vez a una de las joyas estadounidenses de 20 años Learner Tien (12°), comienza desde la fase de 64 por ser preclasificado.

Debut triunfal para Juan Manuel Cerúndolo (51°) en el torneo de los Estados Unidos. El hermano menor de los Cerúndolo no tuvo inconvenientes para quitarse de su camino al tenista de Estonia Mark Lajal (159°), proveniente desde la clasificación, por 6-4 y 6-4.

Para seguir por la senda del triunfo, el porteño de 24 años se medirá con el francés Arthur Rinderknech (28°), quien aún no cuenta con títulos ATP Tour, aunque fue finalista en Adelaida 2022 y en el Masters 1000 de Shanghai 2025.

Luego de superar la clasificación, el santiagueño Marco Trungelliti (91°) consiguió el primer triunfo de su carrera en un Masters 1000 en Cincinnati. El argentino de 36 años venció en la primera vuelta al serbio Hamad Medjedovic (73°) con parciales de 7-5 y 7-6(2).

En la ronda de 64 jugará frente al ruso Daniil Medvedev (7°). El único registro entre ambos quedó en manos del norteño en el Challenger de Todi 2016.

Cabe destacar que los argentinos que se clasificaron para la segunda ronda en el primer día de competencia fueron Thiago Tirante (65°), quien superó en tres sets al británico Jan Choinski (77°) por 7-6(9), 6-7(7) y 7-6(4), y ahora enfrentará al serbio Novak Djokovic, número 5 del mundo. Además, Mariano Navone (44°) venció al belga Raphael Collignon (38°) por 6-3 y 7-6(3). En la siguiente fase jugará con otro tenista de Bélgica Alexander Blockx (32°).

Mientras que Francisco Cerúndolo (23°) y Tomás Etcheverry (31°) debutarán desde la fase de 64 por ser preclasificados. El porteño jugará con el portugués Nuno Borges (47°), que venció al australiano Thanasi Kokkinakis (440°) por 5-7, 7-6(3) y 7-6(4). El platense se medirá con el francés Terence Atmane (45°), verdugo del húngaro Marton Fucsovics (82°) cuando lo vencía por 3-1 antes de su retiro.

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