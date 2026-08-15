Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Eva Bargiela volvió a apuntar contra Facundo Moyano: “Siempre fui buena pareja, no sé si él puede decir lo mismo”

La influencer decidió volver a opinar de los dichos de su expareja y aseguró que estar involucrada en esta situación la afecta emocionalmente

La influencer decidió hablar acerca de su ex marido (Video: SQP-América TV)
Guardar

El 4 de agosto, Candela Arizaga corrió semidesnuda por la avenida Libertador y Facundo Moyano quedó detenido por unas horas. Lo que siguió fue una serie de entrevistas en las que el sindicalista intentó explicar lo ocurrido, pero sus declaraciones fueron más allá del incidente puntual y alcanzaron a las mujeres con las que estuvo, incluida su exmujer, la modelo Eva Bargiela. Las palabras no tardaron en llegar a ella, y su respuesta fue contundente en un móvil con SQP (América TV).

Cuando la cronista le adelantó que Moyano la había nombrado en sus entrevistas, Bargiela reaccionó con sorpresa genuina: “Ah, no, no”. Al escuchar el textual, en el que el sindicalista había dicho sobre sus exparejas —“Esposa queda grande”—, la modelo procesó la información en vivo. “Mirá, yo sé que él está pasando un mal momento y no es mi estilo hacer leña del árbol caído. Yo para limpiarme a mí no necesito tirarle tierra a nadie. ¿Será una sensación suya? No sé”, respondió.

PUBLICIDAD

La cronista le preguntó entonces si creía que Moyano necesitaba hablar mal de otros para hacer su propio lavado de imagen. Bargiela no fue por ese camino, pero sí defendió su lugar en la relación: “En todas mis relaciones siempre fui muy buena pareja. Obviamente que habré tenido mis errores, como todos, pero siempre traté de ser la mejor compañera posible. No sé si del otro lado pueden decir lo mismo”. Y cerró ese tramo con una aclaración: “No me interesa hablar del tema y te juro esta declaración no la había ni escuchado. O sea, me sorprendiste”.

El siguiente punto fue más delicado. La cronista le transmitió lo que Yanina Latorre había dicho el día anterior en SQP: que Moyano la habría dejado sin un peso cuando se separaron. Bargiela acusó la incomodidad de inmediato. “Me resulta incómodo hablar de este tema. La gente cree que se sabe todo lo que pasó en esa relación y la verdad es que no se sabe ni el uno por ciento”, dijo. Y fue precisa sobre dónde había ventilado esa historia: “Todo lo que tuve que hablar lo hablé o en terapia o con mi abogada y lo presenté en la justicia”.

PUBLICIDAD

La modelo se refirió a los dichos de su exmarido

Ante la insistencia sobre si Yanina podía tener razón, Bargiela sonrió antes de responder: “Yanina sabe muchas cosas, pero prefiero, te juro, no tocar el tema”. Lo que sí admitió, sin rodeos, fue el peso de ese período: “La pasé muy mal. Eso estuvo a la vista en su momento, no es que estoy contando una novedad”.

Lo que siguió fue el argumento que atravesó toda su intervención: la distancia que siente entre lo que le ocurre a Moyano y su propia vida. “Entiendo que uno cuando está en un mal momento a veces habla desde el enojo, desde el rencor, pero no tiene que ver conmigo nada de lo que le esté pasando a él. Tiene que ver conmigo y no tengo por qué recibir tampoco efectos secundarios de las elecciones que tienen en su vida los demás”, dijo.

La mención a las adicciones que habían trascendido en los medios en torno a Moyano le generó una reacción física visible. “Me resulta muy incómodo a veces verme que están hablando de cosas horribles en la tele que no tienen nada que ver conmigo ni con mi estilo de vida, porque yo no tengo esas cosas en mi vida, y que aparezca una foto mía, que aparezca mi estado anímico”, dijo antes de ser interrumpida por la cronista.

El cierre llegó con una imagen que resumió todo: la de su padre al teléfono. “Hasta mi papá me llamó y me dice: ‘Me pone remal que aparezca una foto tuya o que te nombren a vos en algo que sinceramente no tiene que ver’”, contó Bargiela.

Temas Relacionados

Eva BargielaFacundo MoyanoCandela Arizaga

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andrés Gil reflexionó sobre los cambios de su vida tras convertirse en padre: “Te sensibilizás mucho”

El actor se abrió acerca de la revolución que comenzó desde la llegada al mundo de Pino, el hijo que tiene junto a Cande Vetrano

Andrés Gil reflexionó sobre los cambios de su vida tras convertirse en padre: “Te sensibilizás mucho”

Lali Espósito reaccionó a la polémica por su ausencia en el lanzamiento de la serie de Moria Casán

La cantante eligió una frase de la One y un tramo de la canción “¿Quiénes son?" en el estadio de River Plate bajo la lluvia para dejar en claro su postura

Lali Espósito reaccionó a la polémica por su ausencia en el lanzamiento de la serie de Moria Casán

La llamativa indirecta de Moria Casán para La Negra Vernaci y Griselda Siciliani por su pasado con Luciano Castro

La entrevista por la serie de la One tomó otro rumbo cuando la conductora y la diva recordaron el vínculo que ambas tuvieron con el actor

La llamativa indirecta de Moria Casán para La Negra Vernaci y Griselda Siciliani por su pasado con Luciano Castro

Denisse González reveló qué síntomas tuvo antes de ser internada y contó cómo sigue su tratamiento

La ex Gran Hermano relató en sus redes sociales el motivo por el que fue hospitalizada. Ahora, tras recibir el alta, contó qué deberá hacer para recuperar definitivamente su salud

Denisse González reveló qué síntomas tuvo antes de ser internada y contó cómo sigue su tratamiento

Lolo Poggio salió a responderles a los que la acusan de “Tatiana” tras confirmar su romance con Nick Sícaro

La influencer decidió hacer público el vinculo con su compañero de Gran Hermano: el cálculo para saber si coincidieron las fechas con Daniela Celis

Lolo Poggio salió a responderles a los que la acusan de “Tatiana” tras confirmar su romance con Nick Sícaro

AMÉRICA

La estrategia nacional del registro de asentamientos informales avanza en 112 comunidades del occidente de Guatemala

La estrategia nacional del registro de asentamientos informales avanza en 112 comunidades del occidente de Guatemala

Los videos más estremecedores del fuerte terremoto que generó pánico en una isla de Indonesia

Presidente Asfura anuncia programa de conectividad entre municipios y promete más apoyo para las 298 alcaldías de Honduras

El Salvador: Hombre recibe condena por agredir sexualmente a menor en el Día de la Madre

La violencia lleva a dos distritos de Panamá a recurrir a restricciones de movilidad

MALDITOS NERDS

Weird Beluga lanza ‘Duskfade’, una aventura 3D inspirada en PlayStation 2

Weird Beluga lanza ‘Duskfade’, una aventura 3D inspirada en PlayStation 2

Pokémon Pokopia supera los 5 millones de copias en Nintendo Switch 2

Total War: Warhammer III recibirá su DLC más grande y la actualización 6.0 en septiembre

High On Life VR rediseña armas y movimiento para su lanzamiento durante 2027

2K Games y Hangar 13 lanzan ‘Mafia: The Omerta Collection’ con cuatro juegos

DEPORTES

El comunicado de Rosario Central tras la grave denuncia que hizo el arquero de Corinthians en el partido de Copa Libertadores

El comunicado de Rosario Central tras la grave denuncia que hizo el arquero de Corinthians en el partido de Copa Libertadores

Banfield le dio otro golpe a Racing: lo venció 1-0 en Avellaneda y le provocó su tercera derrota seguida en el Torneo Clausura

Mastantuono debutó en Fiorentina en el día de su cumpleaños: la jugada que casi termina en gol y el duro golpe que recibió

Victor Wembanyama confirmó que va por el récord de los 100 puntos en un partido de la NBA

Masters 1000 de Cincinnati: Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti debutaron con triunfos