Eva Bargiela volvió a apuntar contra Facundo Moyano: “Siempre fui buena pareja, no sé si él puede decir lo mismo”

La influencer decidió hablar acerca de su ex marido (Video: SQP-América TV)

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El 4 de agosto, Candela Arizaga corrió semidesnuda por la avenida Libertador y Facundo Moyano quedó detenido por unas horas. Lo que siguió fue una serie de entrevistas en las que el sindicalista intentó explicar lo ocurrido, pero sus declaraciones fueron más allá del incidente puntual y alcanzaron a las mujeres con las que estuvo, incluida su exmujer, la modelo Eva Bargiela. Las palabras no tardaron en llegar a ella, y su respuesta fue contundente en un móvil con SQP (América TV).

Cuando la cronista le adelantó que Moyano la había nombrado en sus entrevistas, Bargiela reaccionó con sorpresa genuina: “Ah, no, no”. Al escuchar el textual, en el que el sindicalista había dicho sobre sus exparejas —“Esposa queda grande”—, la modelo procesó la información en vivo. “Mirá, yo sé que él está pasando un mal momento y no es mi estilo hacer leña del árbol caído. Yo para limpiarme a mí no necesito tirarle tierra a nadie. ¿Será una sensación suya? No sé”, respondió.

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La cronista le preguntó entonces si creía que Moyano necesitaba hablar mal de otros para hacer su propio lavado de imagen. Bargiela no fue por ese camino, pero sí defendió su lugar en la relación: “En todas mis relaciones siempre fui muy buena pareja. Obviamente que habré tenido mis errores, como todos, pero siempre traté de ser la mejor compañera posible. No sé si del otro lado pueden decir lo mismo”. Y cerró ese tramo con una aclaración: “No me interesa hablar del tema y te juro esta declaración no la había ni escuchado. O sea, me sorprendiste”.

El siguiente punto fue más delicado. La cronista le transmitió lo que Yanina Latorre había dicho el día anterior en SQP: que Moyano la habría dejado sin un peso cuando se separaron. Bargiela acusó la incomodidad de inmediato. “Me resulta incómodo hablar de este tema. La gente cree que se sabe todo lo que pasó en esa relación y la verdad es que no se sabe ni el uno por ciento”, dijo. Y fue precisa sobre dónde había ventilado esa historia: “Todo lo que tuve que hablar lo hablé o en terapia o con mi abogada y lo presenté en la justicia”.

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La modelo se refirió a los dichos de su exmarido

Ante la insistencia sobre si Yanina podía tener razón, Bargiela sonrió antes de responder: “Yanina sabe muchas cosas, pero prefiero, te juro, no tocar el tema”. Lo que sí admitió, sin rodeos, fue el peso de ese período: “La pasé muy mal. Eso estuvo a la vista en su momento, no es que estoy contando una novedad”.

Lo que siguió fue el argumento que atravesó toda su intervención: la distancia que siente entre lo que le ocurre a Moyano y su propia vida. “Entiendo que uno cuando está en un mal momento a veces habla desde el enojo, desde el rencor, pero no tiene que ver conmigo nada de lo que le esté pasando a él. Tiene que ver conmigo y no tengo por qué recibir tampoco efectos secundarios de las elecciones que tienen en su vida los demás”, dijo.

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La mención a las adicciones que habían trascendido en los medios en torno a Moyano le generó una reacción física visible. “Me resulta muy incómodo a veces verme que están hablando de cosas horribles en la tele que no tienen nada que ver conmigo ni con mi estilo de vida, porque yo no tengo esas cosas en mi vida, y que aparezca una foto mía, que aparezca mi estado anímico”, dijo antes de ser interrumpida por la cronista.

El cierre llegó con una imagen que resumió todo: la de su padre al teléfono. “Hasta mi papá me llamó y me dice: ‘Me pone remal que aparezca una foto tuya o que te nombren a vos en algo que sinceramente no tiene que ver’”, contó Bargiela.

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