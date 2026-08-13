Valdés respaldó la eliminación de las PASO, pero advirtió al Gobierno: “La pérdida de tiempo en la política tiene sus consecuencias”

Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes

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Enviada especial a Corrientes - A pocas horas de haber participado de la reunión con los gobernadores del Norte Grande que se realizó en la ciudad de Posadas, Juan Pablo Valdés habló con Infobae sobre la relación con la Casa Rosada, los reclamos por las obras en rutas nacionales, las tarifas y lo que pasó con la caída de la Ley de Tierras. Respecto a la posibilidad de ir a una alianza con La Libertad Avanza para 2027, se mantuvo cauto y hasta no descartó que la UCR presente su propio candidato a presidente. “Mauricio Macri es el candidato del PRO”, aclaró al ser consultado por los rumores que existieron sobre una eventual reedición de Juntos por el Cambio.

El gobernador correntino recibió a este medio durante la celebración del aniversario de Ituzaingó, ciudad de la que son oriundos junto a su hermano Gustavo Valdés. Ambos se expresaron públicamente a favor de eliminar las PASO, sistema que Javier Milei busca evitar como parte de una estrategia para garantizar su reelección. Sin embargo, el mandatario se mostró escéptico sobre la posibilidad de que el Gobierno pueda suspenderlas a la brevedad. “La pérdida de tiempo en la política tiene sus consecuencias”, advirtió.

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— ¿Con qué conclusiones o resultados volvió de la reunión con los gobernadores del Norte Grande?

— Yo celebro todos los espacios de diálogo que se puedan tener. Cuando me tocó ser intendente, la fortaleza era poder hablar con los demás intendentes y trato de replicar y celebro estas reuniones de Norte Grande que se vienen haciendo. Para nosotros realmente es constructivo. El norte argentino es un espacio postergado por el federalismo que se vive en la Argentina, donde nosotros claramente no tenemos las mismas oportunidades que el país central. No tenemos ni siquiera las mismas tarifas. Nos cuesta competir porque la electricidad es más cara, gas no tenemos, las rutas están en un momento complicado, la hidrovía no tiene calado suficiente y eso hace que seamos muy costosos a la hora de competir. Por eso hoy estamos llevando adelante diferentes reuniones donde todos los problemas transversales que tiene el Norte Grande los planteamos en esta mesa y está muy bueno que Nación se siente y escuche.

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La reunión de los gobernadores del Norte Grande junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli

— ¿Pudo hablar sobre el proyecto de zonas cálidas con el ministro?

— Nosotros apostamos a que finalmente se llegue a la conclusión de la Ley de Zonas Frías, que es una ley que dentro contiene una parte de tarifa diferenciada para zonas cálidas y muy cálidas, y sería el primer paso alcanzar esa resolución, ese reordenamiento, y que nosotros entendemos que no se trata de si hace frío o no hace frío o si hace calor o no hace calor. Así como el sur tiene dependencia del gas, nosotros tenemos una dependencia claramente eléctrica. Y en este primer paso, lo que estamos buscando es solucionar las tarifas eléctricas de los vecinos, de la gente, porque sabemos que tenemos que trabajar sobre esa primera línea para poder seguir avanzando dentro del Norte Grande con una ley a futuro para plantear y que esto quede también clarificado con una ley, así como está hoy lo de las zonas frías.

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— En cuanto a las rutas, Santa Fe fue una de las que pidió el traspaso. ¿Corrientes tiene algún tipo de problema también con las rutas?

— Así como Santa Fe, Corrientes también tiene pedidos diferentes tramos de las rutas nacionales, rutas que incluso muchas ni siquiera se trata de infraestructura, se trata de mantenimiento en cartelería, banquinas en mal estado. Pastizales que muchas veces una colilla de cigarrillo termina quemándonos a nosotros un bosque productivo, un bosque con resina, un bosque de eucaliptus, madera que necesitamos para exportar. Entonces, nosotros estamos avanzando en el plan para que nos transfieran las rutas y poder hacernos cargo nosotros del mantenimiento o del llamado a licitación para obras, pero darle una atención prioritaria.

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— ¿Qué opinión le merece el desvío de fondos para las obras en las rutas nacionales que el mismo Gobierno reconoció que existe?

— Hay un notorio deterioro de las pistas. Yo creo que más que desvío de fondos fue un ahorro, pero ese ahorro hizo que el deterioro de las rutas llegara a un nivel estrepitoso. Es como cuando uno no mantiene los diferentes edificios, después se vienen abajo y ese ahorro termina siendo más perjudicial. Mucho más costoso. Hoy hay rutas que realmente ya no sirven más, hay que hacerlas todas de nuevo y eso tiene un alto costo. Nos vamos a tener que sentar a charlar, a dialogar mucho, a seguir reclamando hasta que estos fondos vuelvan a donde tienen que estar, porque son fondos de afectación específica. Ese desvío tiene perjuicio. Entonces ese dinero tiene que estar donde se había planeado desde un comienzo.

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— ¿Qué opina sobre la Ley de Tierras? ¿Era una medida que Corrientes apoyaba?

— Yo creo que si se hubiese dado de otra manera, si se hubiese explicado la voluntad, si se hubiese abierto a un debate y si, sobre todo, cuando la oposición salió a atacar y a desviar el tema se hubiese manejado mejor la comunicación, quizás hubiéramos llegado al punto del debate, a discutir realmente leyes nuevas para una Argentina que está cambiando la matriz productiva. Esta es una Argentina que busca cambiar problemas estructurales que existen desde siempre. Hay muchos extranjeros que tienen tierras de todas formas y también hay que decirlo, no es que el extranjero va a levantar pedazos de tierra y se lo va a llevar a su país. Pero cuando las cosas están mal explicadas, cuando no hay voluntad de debatirlas y de soportar los puntos de vista de las diferentes personas, las cosas salen mal. Lamentablemente el proyecto se cayó. Hoy hay un retroceso.

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Juan Pablo Valdés junto al intendente Emilio Nicolás, en la celebación del aniversario de la ciudad de Ituzaingó

— ¿Corrientes apoyaba el proyecto tal como estaba planteado por el Gobierno?

— Lo que habíamos conversado era que teníamos que medir cuánto eran los porcentajes que se les querían dar. Entonces los dictámenes iban y venían y finalmente nunca pudimos terminar de concretar un apoyo certero, porque tampoco se terminó de quedar claro cuál fue la posición o cuánto se iba a dar. En Corrientes tenemos tres países de fronteras y que cada frontera nos representa 150 kilómetros de restricción. Entonces hay algunas cuestiones que las tenemos que rever. Nosotros queremos seguir industrializando Corrientes. Corrientes necesita oportunidades y hay que hacer todo para que el marco jurídico le garantice a los argentinos que la tierra sea productiva y que los inversores tengan la garantía dentro del marco jurídico correspondiente.

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— ¿Cómo definiría hoy la relación de Corrientes con la Casa Rosada?

— Tenemos una relación de trabajo, tenemos mucho diálogo, nos sentimos escuchados porque trabajamos no solamente con el ministro Santilli, trabajamos con el ministro Luis Caputo, con la ministra Sandra Petovello. Yo celebro los espacios de diálogo, celebro que se dé esto de no estar mirando lo partidario y que nosotros podemos avanzar con planteos que a veces son incómodos, pero que son reales. Muchas veces estamos planteando cosas que no son culpa de este gobierno. Nosotros con el kirchnerismo, el exgobernador muchas veces ni siquiera era recibido, ni por el Presidente ni por ninguno de los ministros.

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De hecho, ahora estamos tratando de solucionar un problema que es parte de la discriminación, porque nosotros mucho tiempo hablamos de la discriminación hacia Corrientes. Hay un tramo entre la ruta 16 y la ruta nacional 12, donde el tramo de Corrientes que une las dos rutas ha quedado fuera del corredor General Belgrano. Un corredor que claramente fue producto de la discriminación. La voluntad de gobiernos anteriores llevó a que un pedazo, que son 7 kilómetros y medio, quede fuera de la conexión y no se puedan conectar las dos rutas. Hemos sido discriminados hasta en las cuestiones que eran lógicas solamente por ser de otro partido. El ministro Luis Caputo se tomó el trabajo, nos escuchó, nos propuso una solución y ahora estamos trabajando en arreglar este problema que llevaba décadas sin solucionarse.

— En términos electorales, el año que viene Corrientes no elige gobernador, pero sí hay bancas en el Senado y Diputados en juego. ¿Hay posibilidades de una alianza nacional con La Libertad Avanza?

— Nosotros venimos conversando con el partido, con el presidente del partido, Leonel Chiarella, y con los diferentes espacios a nivel nacional. Diciéndole que tenemos que mirar muy bien. El radicalismo pone en juego sus senadores nacionales y entendemos que lo primero que tiene que hacer, en lo primero que tiene que trabajar el radicalismo, es en asegurar sus cinco provincias, sus cinco gobernadores y trabajar para tratar de incrementar el número de diputados y senadores nacionales que puede tener. Nosotros, con el presidente de la Unión Cívica Radical de Corrientes, la verdad que comenzó a reunirse el comité, se empiezan a dar los primeros pasos. Obviamente que el presidente de la UCR es nuestro líder político, es quien trabaja en conjunto con el espacio Vamos Corrientes y seguro faltan muchas reuniones, mucha agua todavía que pase debajo del puente para encontrar una decisión de alguna estrategia nacional en conjunto.

— Pero hoy, las encuestas muestran buenos números para La Libertad Avanza en el interior, ¿sería una buena solución una alianza con La Libertad Avanza para retener esas bancas?

— Hay que tener mucho diálogo. Hoy el escenario es uno, pero la verdad que la Argentina y todo hoy va a una velocidad realmente importante. Entonces tomar una decisión hoy puede parecer apresurada, no hay que apresurarse. A mí me encuentra concentrado en la gestión, trabajando para que la provincia esté mejor, trabajando en corregir estos vaivenes que se están tratando todavía de acomodar dentro de la coparticipación, que no hacen sencilla la gestión día a día y por eso creo que lo mejor que nosotros podemos hacer hoy como gobierno de la provincia de Corrientes es concentrarnos en la gestión y seguramente a comienzo y entrada al año que viene podríamos hablar mejor de una alianza política.

— Hace unas semanas el Gobierno tenía muy avanzado el apoyo para eliminar las PASO. ¿Pasó algo? ¿Ustedes, dijeron que lo iban a apoyar, cambiaron de opinión?

— Nosotros siempre estuvimos en contra de las PASO y vamos a seguir estando en contra de las PASO, porque nosotros te podría decir que acá en Corrientes somos un espacio amplio que está compuesto por muchos partidos y no tenemos PASO. Y lo que prima es el diálogo y tratar de encontrar las líneas y encontrar los candidatos trabajando con los diferentes sistemas, encuestas, reuniones, pero no podemos hacer una elección a costillas del Estado para determinar a ver cómo conformamos.

Diego Santilli en una de las reuniones que mantuvo con el gobernador

— Entonces, no sería descabellado que apoyen la eliminación de las PASO a nivel nacional.

— No sería descabellado.

— ¿Y las colectoras?

— Es algo que tenemos que decidir. Yo por eso digo que falta mucho todavía. Lo más difícil de todo son las garantías en estas cuestiones. Después uno tiene que andar, parece, detrás a ver si nos dan, si no nos dan, si nos dan. Hay algunas cuestiones que todavía no quedan claras. Hay cuestiones que son totalmente diferentes. Vas a encontrar gobernadores que tienen la elección local, a diferencia de nosotros que estamos desacoplados, y esa complejidad de tiempo te lleva a que por momentos se apoyan y por momentos no. Es una danza de posibilidades, una danza que va a llevar mucho debate, mucho diálogo. Yo no creo que esto esté para resolverse así a la rápida.

— Cuando le pregunté si el Gobierno estaba confiado hace dos semanas en poder eliminar las PASO, noté una expresión de duda. ¿El Gobierno se confió de más?

— Yo lo que creo es que cuando las cosas están para resolverse, hay que resolverlo. Esto es política. Acá no hay titubear. Si hoy estamos todos de acuerdo es ya. Hay que ir ya. Cerrar. Y eso no pasó. Y la pérdida de tiempo en la política tiene sus consecuencias.

— En algún momento se especuló con que podrían apoyar a Mauricio Macri como candidato a presidente

— Sí, pero bueno, Mauricio Macri es candidato del PRO. Nosotros como radicales todavía no hemos formado nuestro candidato.

— ¿Podrían tener uno?

— ¿Por qué no?

— ¿Están trabajando en eso?

— Tenemos que preparar un proyecto serio. Hoy creo que la sociedad lo demanda. Nosotros tenemos muchos intendentes radicales que gestionan, que gestionan muy bien. Tenemos diputados y senadores provinciales del espacio y obviamente hoy tenemos que tener un análisis profundo de qué es este cambio de sociedad, cómo se representa de la mejor manera y una vez que lo tengamos en claro, quizás podríamos tener al hombre que pueda representar los intereses de los argentinos.

—¿Sería un espacio como fue Provincias Unidas o cree que esta avenida del medio ya no funciona para lo que demanda la sociedad ahora?

— Las avenidas del medio, te repito...no hay que titubear. Ha quedado demostrado que claramente el medio no. Y bueno, el tiempo dirá cómo nos terminamos conformando. Hay que hablar con los diferentes presidentes del partido, los diferentes gobernadores. Creo que acá hay experiencia y es cuestión de volver a encontrar el rumbo y que ese rumbo sea contagioso y que haga que la gente nos apoye.