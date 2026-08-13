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Reunión PRO-LLA en Casa Rosada: los delegados de Karina Milei y Mauricio Macri crearon una mesa política conjunta y acercan posiciones para el 2027

El encuentro apuntó a abrir una nueva instancia de coordinación entre los dos partidos. “Argentina no puede volver a caer en manos del populismo”, coincidieron. La secretaria General acudió a los aliados para sanar heridas y sumar fuerzas en el Congreso, con la promesa de un acuerdo electoral

Reunión del Gobierno y PRO en Casa Rosada santilli, de andres, ritondo, martin menem y lule menem
Diego Santilli en la cabecera de la mesa, rodeado por Cristian Ritondo, Lule Menem, Fernando De Andreis y Martín Menem
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La reunión entre los delegados de Karina Milei y Mauricio Macri en la Casa Rosada para “delinear la agenda legislativa” y volver a generar confianza redundó en la creación de una mesa política conjunta, que se reunirá cada quince días.

Cristian Ritondo y Fernando De Andreis llegaron poco antes de las 11 a la explanada de la Casa de Gobierno y fueron recibidos durante unas dos horas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la dupla de los primos Martín y Lule Menem. Al finalizar, consensuaron un comunicado conjunto: “Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo”, dijeron. “Fue un gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio”, agregaron, enfocados, sin nombrarlo directamente, en un acuerdo electoral. “También repasamos la agenda parlamentaria de los próximos meses para avanzar con las reformas que necesita la Argentina”, deslizaron.

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Fue una reunión clave de cara a la batalla del año que viene. Karina Milei convocó a los macristas en un momento delicado para el Gobierno, que acaba de perder varias batallas en el Congreso y se enfrenta a la posibilidad de nuevas derrotas con temas importantes. Pero con la promesa de un eventual acuerdo nacional el año que viene.

El mitin político de esta mañana se organizó con poca antelación, el lunes pasado, cuando la Secretaria General y el ex Presidente se reunieron en secreto después de algo más de un año, para empezar a acercar posiciones después de la nueva ola de roces de los últimos meses y sentar las bases de un futuro acuerdo nacional electoral entre LLA y el PRO.

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La hermana de Milei y el ex mandatario no se habían encontrado desde octubre del año pasado, tras el enojo que Macri evidenció por el desplazamiento de Guillermo Francos como jefe de Gabinete pero, sobre todo, por el nombramiento de Manuel Adorni en su lugar.

La historia, en este caso, terminó dándole la razón al ex presidente, que tenía su propia lista de posibles postulantes para ese lugar pero también desconfiaba del entonces vocero que terminó eyectado entre contundentes acusaciones de corrupción.

Y hace poco, Macri se lanzó con una serie de comentarios en público contra Milei, que cayeron mal en la Casa Rosada pero también como un intento de llamarles la atención. Finalmente, Karina Milei se comunicó con el fundador de PRO, en la necesidad de mostrar estabilidad y generar confianza de cara al 2027.

Es que el peronismo se envalentonó fuertemente la semana pasada, aparecieron rumores de que Massa fue el gran ordenador para generar una derrota oficialista. Y Axel Kicillof usó la causa de la “soberanía”, en contraposición a la ley de tierras, para prelanzar su campaña electoral para la Presidencia.

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