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Rematan departamentos sin herederos en CABA: cuál es el precio base, en qué barrios están y cómo participar

El Banco Ciudad pondrá a disposición siete inmuebles de herencias vacantes en diferentes zonas porteñas, con valores iniciales desde 31.490 dólares

Fachada de un edificio con el cartel azul de Banco Ciudad, un letrero verde con la palabra LINK y puertas de vidrio en la entrada principal
Los interesados deben presentar una garantía equivalente al 10% del valor base de los lotes a subastar. (Banco Ciudad)
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El Banco Ciudad llevará a cabo una nueva subasta pública de siete propiedades con herencias vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, en un evento que tendrá lugar el 28 de agosto a partir de las 10 de la mañana bajo modalidad online.

El catálogo incluye departamentos de 2 y 3 ambientes y partes indivisas, ubicados en los barrios de Almagro, Balvanera, Boedo, Recoleta y Palermo, con precios base que arrancan en USD 31.490 y alcanzan hasta 119.398 dólares. La subasta será accesible para participantes de todo el país a través de la plataforma digital oficial.

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“Los remates de bienes inmuebles con herencias vacantes ubicados en la Ciudad de Buenos Aires son realizados en el Banco Ciudad por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y se caracterizan por sus precios de base competitivos y por la diversidad de propiedades ofrecidas, que pueden incluir lotes, departamentos, PHs, casas, oficinas, locales comerciales, partes indivisas y cocheras”, indicó la entidad porteña.

Entre las propiedades más destacadas figura un departamento de tres ambientes con 90 metros cuadrados en Av. Santa Fe 1721, Recoleta, con un precio inicial de USD 119.398, y un departamento de dos ambientes en Cochabamba 3502, Boedo, desde 31.490 dólares.

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El Banco Ciudad lanza un nuevo remate de siete departamentos sin herederos
El catálogo incluye departamentos de 2 y 3 ambientes y partes indivisas, ubicados en los barrios de Almagro, Balvanera, Boedo, Recoleta y Palermo. (Banco Ciudad)

Según el comunicado oficial, el Banco Ciudad realiza “la tasación, exhibición y venta por subasta pública mediante la modalidad online, 100% digital, a través de una plataforma ágil y segura que favorece la accesibilidad, ampliando la participación de interesados de todo el país”.

La inscripción para participar debe completarse hasta 48 horas hábiles antes del inicio del remate. La participación requiere el depósito de una garantía proporcional al valor base del inmueble elegido, monto que será devuelto en su totalidad en caso de no resultar adjudicatario o de no realizar oferta.

Las propiedades en remate

El detalle del remate incluye opciones en diferentes barrios porteños. En Almagro, se subastará un departamento de tres ambientes en Sarmiento 4502, piso 3°, con una superficie de 52,92 m² y base de 70.573,33 dólares.

En Balvanera, se ofrecerá un departamento de tres ambientes en Hipólito Yrigoyen 2934, piso 2°, de 63,62 metros cuadrados y base de 52.260 dólares. Para quienes buscan opciones más económicas, el departamento en Mario Bravo 256, piso 6°, ofrece 35,92 m² con un valor inicial de 32.720 dólares.

En Recoleta, además de la unidad en Avenida Santa Fe, estará disponible un departamento de dos ambientes en Billinghurst 1941, piso 7°, de 26,50 m² y base de 44.890 de dólares. Por otro lado, la oferta en Palermo incluye partes indivisas de un departamento de dos ambientes y bauleras en Av. Santa Fe 4196 esquina Thames, piso 9°, con una base de 70.116 de dólares.

El Banco Ciudad lanza un nuevo remate de siete departamentos sin herederos
Los ingresos se destinan al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires. (Banco Ciudad)

El Banco Ciudad remarcó que “los ingresos obtenidos por estas ventas se destinan por ley al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires”. Además, aclaró que el adjudicatario podrá solicitar la tenencia y cancelar anticipadamente el saldo del precio luego de la firma del boleto de compraventa.

“El catálogo con las propiedades de la próxima subasta está disponible en: subastas.bancociudad.com.ar”, subrayaron desde Banco Ciudad. Para consultas sobre condiciones y participación, los interesados pueden acceder a la plataforma oficial o consultar los requisitos de inscripción y garantías, que varían según el valor de base de cada inmueble.

Los detalles para participar

Para participar en la subasta, las personas interesadas deben registrarse con antelación en el portal de subastas del Banco Ciudad. Al momento de la inscripción, es necesario presentar una garantía equivalente al 10% del valor base de los lotes por los que se desea ofertar. Si la intención es pujar por múltiples lotes, la garantía tendrá que cubrir el 10% de la suma de los valores base de todos los lotes seleccionados.

Primer plano de manos sosteniendo paletas de subasta levantadas, con un subastador borroso en el fondo presentando un portafolio a la audiencia.
El proceso de la subasta es 100% online. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transferencia de la garantía debe efectuarse antes de completar el registro y se debe cargar el comprobante de la operación en el mismo portal. El plazo para inscribirse finaliza 48 horas hábiles antes del inicio de la subasta.

Quienes no resulten ganadores recibirán la devolución de la garantía dentro de los siete días hábiles posteriores al cierre del remate. En el caso de quienes resulten adjudicados, la garantía se mantendrá hasta que se efectúe el pago total del saldo pendiente.

Las ofertas pueden realizarse únicamente en las fechas y horarios establecidos y comunicados en el portal, utilizando exclusivamente el sitio oficial para su presentación. Cada usuario puede efectuar tantas ofertas como desee dentro del período habilitado.

Es posible realizar varias ofertas sobre un mismo lote, validándose siempre la de mayor valor. Todas las ofertas presentadas tienen carácter irrevocable y no podrán ser retiradas. El sistema permite visualizar en tiempo real el estado y el importe de las ofertas ingresadas.

Aquel participante que ingrese la oferta más alta recibirá una notificación por correo electrónico confirmando la preadjudicación. El comprador deberá abonar, en un plazo de dos días hábiles desde esa notificación, el 10% del precio como comisión más IVA y el 20% del valor como seña.

El 80% restante deberá saldarse una vez aprobada la subasta por la entidad vendedora, dentro de los siete días hábiles posteriores.

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